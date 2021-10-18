https://tr.sputniknews.com/20211018/mcdonalds-ve-kfcden-turkiyede-yenilik-bisikletli-kuryeler-hizmet-vermeye-basladi-1049940957.html

McDonald's ve KFC'den Türkiye'de yenilik: Bisikletli kuryeler hizmet vermeye başladı

McDonald's ve KFC'den Türkiye'de yenilik: Bisikletli kuryeler hizmet vermeye başladı

KFC ile McDonald's, Türkiye'de bisikletli kurye sistemini hayata geçirdi. Kuryelerin motosiklet yerine bisiklet kullandıkları bu sistem, 'çevrecilik'... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T18:20+0300

2021-10-18T18:20+0300

2021-10-18T18:20+0300

yaşam

kfc

bisiklet

görev

kargo

mcdonalds

kurye

teslimat

yenilik

hizmet

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Dünyanın en büyük fast food restoran zincirlerinden McDonald's ve KFC, Türkiye'de yeni bir teslimat hizmeti başlattı. Kuryeler, bu yeni teslimat şeklinde motosiklet yerine bisiklet kullanıyor. Şirketler bu durumu 'çevreyi korumak ve karbon salınımını düşürmek' için yaptıklarını belirtiyor.McDonald’s Türkiye CEO'su Oğuz Uçanlar, Linkedin'den yaptığı paylaşımda ilk bisikletli kuryenin göreve başladığını ifade etti. KFC ise Bizero isimli bir şirketle yaptığı iş birliği sonucunda, 30 kadar bisikletli kurye ile hizmet vermeye başladığını duyurdu. Şirket, yıl sonuna kadar bu sayıyı 100'e çıkarmayı planlıyor. Her iki şirkette ilgili proje için temiz çevre vurgusunda bulundu.

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kfc, bisiklet, görev, kargo, mcdonalds, kurye, teslimat, yenilik, hizmet