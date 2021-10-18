https://tr.sputniknews.com/20211018/messiden-papaya-imzali-forma-1049935699.html

Messi'den Papa'ya imzalı forma

Messi'den Papa'ya imzalı forma

Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi, imzalı formasını Papa Francis'e hediye etti. 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T16:33+0300

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spor

lionel messi

papa francis

forma

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Paris Saint-Germain’in (PSG) yıldız futbolcusu Lionel Messi, imzalı formasını Papa Francis'e hediye etti.Bosna Hersek'in Medjugorje kasabasında Hristiyanlar için önemli bir yer olarak kabul edilen mekanda hacı olan Lionel Messi, Katolik dünyasının lideri Papa Francis'e PSG'de giydiği formayı imzalı olarak gönderdi.‘Francisco'ya büyük bir sevgiyle’En Son Haber’in aktardığına göre Messi, 30 numaralı formasının üstüne ‘Francisco'ya büyük bir sevgiyle’ notunu düştü.Öte yandan Messi, Barcelonalı formasını da daha önce Papa'ya hediye etmişti.Fransa Başbakanı Jean Castex aracılığıyla Papa'ya hediyesini gönderen Lionel Messi, 2013 yılında da Papa Francis ile görüşmüştü.

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2021

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lionel messi, papa francis, forma