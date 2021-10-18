Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211018/meteoroloji-eylul-yagislari-gecen-yili-3e-katladi-1049912820.html
Meteoroloji: Eylül yağışları geçen yılı 3'e katladı
Meteoroloji: Eylül yağışları geçen yılı 3'e katladı
Meteoroloji'nin eylül ayı yağış raporuna göre, eylülde son 30 yıl ortalamasına göre yüzde 35, geçen yıla göre yüzde 313 artış yaşandı. 5 bölgede geçen yıl... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T03:13+0300
2021-10-18T03:13+0300
türkiye
meteoroloji
yağış
eylül
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1047998824_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_62b40b41248f53e80f2a45973c30e188.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün '2021 Yılı Eylül Ayı Alansal Yağış Raporu' yayımlandı. Türkiye geneli eylül ayı yağışları, geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleşti. Eylül ayı yağışı 29,4 mm, normali (1981- 2010) 21,8 mm ve 2020 yılı eylül ayı yağışı 9,4 mm olarak açıklandı. Yağışlarda normale göre yüzde 35, geçen yıl eylül ayı yağışlarına göre yüzde 313'e yakın artış yaşandı.Bölge geneli yağışlarda normale göre, en fazla artış gösteren bölge, yüzde 100'den fazla artışla İç Anadolu Bölgesi oldu. Yağışlar Ege Bölgesi sahil kesimi, Edirne, Bursa, Mersin, Hatay, Adana'nın kuzey kesimleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Hakkari, Van çevrelerinde yüzde 80'den fazla azaldı. Yurdun iç kesimleriyle Giresun çevrelerinde ise normalin 2 katından fazla gerçekleşti. Eylül ayı il geneli yağışlarda en fazla yağış, 243,3 mm ile Rize'de, en az yağış 0,4 mm ile Mardin'de kaydedildi.Yağışlı gün sayıları Marmara Bölgesi'nin doğusu, Karadeniz Bölgesi, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde 15-20 gün, Trabzon ve Rize çevrelerinde 20-25 gün aralığında oldu. Aydın ve Muğla'nın batısı, Şanlıurfa, Adıyaman Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Van'ın doğu kesimlerinde ise 1 gün civarında gerçekleşti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1047998824_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_ddeec905299d6f861ee28d85a2201bbc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meteoroloji, yağış, eylül

Meteoroloji: Eylül yağışları geçen yılı 3'e katladı

03:13 18.10.2021
© DHAyağış, sağanak yağış, yağmur
yağış, sağanak yağış, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© DHA
Abone ol
Meteoroloji'nin eylül ayı yağış raporuna göre, eylülde son 30 yıl ortalamasına göre yüzde 35, geçen yıla göre yüzde 313 artış yaşandı. 5 bölgede geçen yıl yağışlarına göre artışlar, yüzde 100'ün üzerinde ölçüldü. Eylülde il geneli en fazla yağış, 243.3 mm ile Rize'de, en az yağış 0.4 mm ile Mardin'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün '2021 Yılı Eylül Ayı Alansal Yağış Raporu' yayımlandı. Türkiye geneli eylül ayı yağışları, geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleşti. Eylül ayı yağışı 29,4 mm, normali (1981- 2010) 21,8 mm ve 2020 yılı eylül ayı yağışı 9,4 mm olarak açıklandı. Yağışlarda normale göre yüzde 35, geçen yıl eylül ayı yağışlarına göre yüzde 313'e yakın artış yaşandı.
Bölge geneli yağışlarda normale göre, en fazla artış gösteren bölge, yüzde 100'den fazla artışla İç Anadolu Bölgesi oldu. Yağışlar Ege Bölgesi sahil kesimi, Edirne, Bursa, Mersin, Hatay, Adana'nın kuzey kesimleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Hakkari, Van çevrelerinde yüzde 80'den fazla azaldı. Yurdun iç kesimleriyle Giresun çevrelerinde ise normalin 2 katından fazla gerçekleşti. Eylül ayı il geneli yağışlarda en fazla yağış, 243,3 mm ile Rize'de, en az yağış 0,4 mm ile Mardin'de kaydedildi.
Yağışlı gün sayıları Marmara Bölgesi'nin doğusu, Karadeniz Bölgesi, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde 15-20 gün, Trabzon ve Rize çevrelerinde 20-25 gün aralığında oldu. Aydın ve Muğla'nın batısı, Şanlıurfa, Adıyaman Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Van'ın doğu kesimlerinde ise 1 gün civarında gerçekleşti.
200000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
03:39Güven mektubu sunmayan Fransa’nın Belarus Büyükelçisi sınır dışı edildi
03:27Rusya: Teröristler, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 11 kez ateş açtı
03:13Meteoroloji: Eylül yağışları geçen yılı 3'e katladı
02:58Fransa'da '17 Ekim 1961 Katliamı'nda ölen 300 Cezayirli anıldı
02:22'Girin ve ağlayın': İspanya’da 'Ağlama Evi' ziyaretçilerini bekliyor
02:11Ahmet Ağaoğlu: Nerede olduğumuz önemli değil önemli olan nerede bitireceğimiz
01:58ABD’de AVM’de silahlı saldırı: 4 yaralı
01:23Takımın taraftarlarca Sabiha Gökçen'de karşılanmasını isteyen Ali Koç havalimanında açıklama yaptı
01:04BTP Genel Başkanı Baş: Bunların zekatıyla asgari ücreti ben 10 bin lira yaparım
00:58İngiltere'de temizlik işçilerinin grevi nedeniyle çöp yığınları oluştu
00:38La Casa de Papel’in Berlin'inden 'Başka bir vücutta kim olarak doğmak isterdiniz?' sorusuna yanıt
00:30Angola - Türkiye arasında vize kalktı
00:27Kılıçdaroğlu uçakta vatandaşlarla birlikte seyahat etti
00:15Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt: Beni tehdit eden kişi Cumhurbaşkanı'nın berberiymiş
DünDumandan etkilenen kedi kalp masajıyla hayata döndü
Dünİran Cumhurbaşkanı Reisi, Sünni bir Kürdü danışmanı olarak atadı
DünTürkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan: Türkiye ile ABD arasında uzlaşma zamanı geldi
DünTBMM Başkanı Şentop'tan 3 dilde paylaşım: 'Fransa’nın alnında bir utanç lekesi olarak kalacak'
DünSuriye’de yeni anayasa için taslak süreci başlatılması konusunda anlaşma sağlandı
DünSquid Game'in baş aktörü: Özellikle son sahnede çok zorlandım ama 2. sezon çekilirse yeniden oynarım