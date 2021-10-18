https://tr.sputniknews.com/20211018/meteorolojiden-istanbul-ve-ankara-da-dahil-47-ile-saganak-yagis-uyarisi-1049914993.html
Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara da dahil 47 ile sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara da dahil 47 ile sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahmini raporunu yayımladı. Buna göre; yarın (pazartesi günü) Ankara ve İstanbul dahil tam 47 ilde sağanak... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T07:32+0300
2021-10-18T07:32+0300
2021-10-18T07:31+0300
yaşam
sağanak yağış
meteoroloji
sağanak
sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18- 24 Ekim tarihleri arasındaki hava durumu tahmin raporunu sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan açıklamada, “Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor” denildi.Meteoroloji’nin yayımladığı haritaya göre pazartesi, salı ve çarşamba günü yağış bekleniyor. Sağanak yağışın beklendiği iller ise şöyle;İstanbul, Ankara, Erzincan, Gümüşhane, Kocaeli, Bursa, Samsun, Balıkesir, Siirt, Kütahya, Bilecik, Sakarya, Hakkari, Düzce, Zonguldak, Yalova, Bolu, Bartın, Çankırı, Osmaniye, Kastamonu, Çorum, Eskişehir, Yozgat, Sinop, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Ardahan, Rize, Bayburt, Erzurum, Artvin, Ağrı, Iğdır, Van, Bitlis, Muş, Bingöl, Kilis, Hatay, Adana, Şırnak ve Mersin.
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sağanak yağış, meteoroloji, sağanak, sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara da dahil 47 ile sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahmini raporunu yayımladı. Buna göre; yarın (pazartesi günü) Ankara ve İstanbul dahil tam 47 ilde sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18- 24 Ekim tarihleri arasındaki hava durumu tahmin raporunu sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan açıklamada, “Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor” denildi.
Meteoroloji’nin yayımladığı haritaya göre pazartesi, salı ve çarşamba günü yağış bekleniyor. Sağanak yağışın beklendiği iller ise şöyle;
İstanbul, Ankara, Erzincan, Gümüşhane, Kocaeli, Bursa, Samsun, Balıkesir, Siirt, Kütahya, Bilecik, Sakarya, Hakkari, Düzce, Zonguldak, Yalova, Bolu, Bartın, Çankırı, Osmaniye, Kastamonu, Çorum, Eskişehir, Yozgat, Sinop, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Ardahan, Rize, Bayburt, Erzurum, Artvin, Ağrı, Iğdır, Van, Bitlis, Muş, Bingöl, Kilis, Hatay, Adana, Şırnak ve Mersin.