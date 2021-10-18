https://tr.sputniknews.com/20211018/meteorolojiden-istanbul-ve-ankara-da-dahil-47-ile-saganak-yagis-uyarisi-1049914993.html

Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara da dahil 47 ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara da dahil 47 ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahmini raporunu yayımladı. Buna göre; yarın (pazartesi günü) Ankara ve İstanbul dahil tam 47 ilde sağanak... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T07:32+0300

2021-10-18T07:32+0300

2021-10-18T07:31+0300

yaşam

sağanak yağış

meteoroloji

sağanak

sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18- 24 Ekim tarihleri arasındaki hava durumu tahmin raporunu sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan açıklamada, “Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor” denildi.Meteoroloji’nin yayımladığı haritaya göre pazartesi, salı ve çarşamba günü yağış bekleniyor. Sağanak yağışın beklendiği iller ise şöyle;İstanbul, Ankara, Erzincan, Gümüşhane, Kocaeli, Bursa, Samsun, Balıkesir, Siirt, Kütahya, Bilecik, Sakarya, Hakkari, Düzce, Zonguldak, Yalova, Bolu, Bartın, Çankırı, Osmaniye, Kastamonu, Çorum, Eskişehir, Yozgat, Sinop, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Ardahan, Rize, Bayburt, Erzurum, Artvin, Ağrı, Iğdır, Van, Bitlis, Muş, Bingöl, Kilis, Hatay, Adana, Şırnak ve Mersin.

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