https://tr.sputniknews.com/20211018/mhpli-kilavuzdan-bedelli-askerlikte-duzenleme-ogrenci-ve-ehliyet-affi-talebi-1049941378.html

MHP'li Kılavuz'dan bedelli askerlikte düzenleme, öğrenci ve ehliyet affı talebi

MHP'li Kılavuz'dan bedelli askerlikte düzenleme, öğrenci ve ehliyet affı talebi

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, bedelli askerlikte düzenleme talep etti. 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T18:37+0300

2021-10-18T18:37+0300

2021-10-18T18:37+0300

türkiye

olcay kılavuz

af

bedelli askerlik

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Kılavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gençlerin talep ve beklentilerine değindi. Kılavuz, "Gençlerimizin, özellikle son dönemlerde en önemli talebi bedelli askerlik düzenlemesidir" dedi.Tecil yaşının 29'dan 22'ye çekilmesiyle 500 bini aşkın gencin, haberi olmaksızın yoklama kaçağı ve bakaya durumuna düşerek bedelli askerlik hakkını kaybettiğini dile getiren Kılavuz, "Birçoğu iş hayatına atılan, kimi evlenip yuva kuran, iş kurup kredi çekerek borca giren, hayatlarını bedelli askerliğe göre tanzim eden genç kardeşlerimiz bu durum karşısında mağduriyet yaşıyor. Bu kapsamda Askeralma Kanunu'nun ilgili maddesinde düzenleme yapılarak gençlerimizin talebinin çözüme kavuşturulması ihtiyaçlar arasında" diye konuştu.Polis alımlarında yüksek lisans mezunlarına yönelik yaş düzenlemesinin de gençlerin beklentileri arasında yer aldığına işaret eden Kılavuz, "Vatanımıza, milletimize ve bayrağımıza şanlı Türk polis üniformasıyla hizmet etmek isteyen yüksek lisans mezunu genç kardeşlerimizin, aldıkları eğitim süreleri de dikkate alınarak POMEM alımlarında yüksek lisans mezunlarına 32 yaşını doldurmamış olmak şartı getirilmesi yerinde olacaktır" ifadesini kullandı.Kılavuz, biriken ceza puanları nedeniyle ehliyetlerine el koyulan ve mesleği şoförlük olanlara "ehliyet affı" çıkarılmasını da talep etti.

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olcay kılavuz, af, bedelli askerlik