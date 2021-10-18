https://tr.sputniknews.com/20211018/motorine-bir-zam-daha-geldi-1049936677.html

Motorine bir zam daha geldi

Motorine bir zam daha geldi

Motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 23 kuruş zam geldi. 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T16:55+0300

2021-10-18T16:55+0300

2021-10-18T17:11+0300

ekonomi

motorin

enflasyon

benzin

benzin istasyonu

zam

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Akaryakıtta cuma günkü zamların ardından motorinde yeni bir fiyat artışı daha var. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 23 kuruş daha zam geldi. Böylece motorin 8 lirayı aşarak benzinin litre fiyatını geçecek.Son zamların ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 8.16 liraya; Ankara ve İzmir'de ise 8.25 liraya yükselecek.

https://tr.sputniknews.com/20211015/zam-haberi-sonrasi-benzin-istasyonlarinda-kuyruklar-olustu--1049864054.html

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motorin, enflasyon, benzin, benzin istasyonu, zam