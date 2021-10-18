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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211018/motorine-bir-zam-daha-geldi-1049936677.html
Motorine bir zam daha geldi
Motorine bir zam daha geldi
Motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 23 kuruş zam geldi. 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T16:55+0300
2021-10-18T16:55+0300
2021-10-18T17:11+0300
ekonomi
motorin
enflasyon
benzin
benzin istasyonu
zam
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Akaryakıtta cuma günkü zamların ardından motorinde yeni bir fiyat artışı daha var. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 23 kuruş daha zam geldi. Böylece motorin 8 lirayı aşarak benzinin litre fiyatını geçecek.Son zamların ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 8.16 liraya; Ankara ve İzmir'de ise 8.25 liraya yükselecek.
https://tr.sputniknews.com/20211015/zam-haberi-sonrasi-benzin-istasyonlarinda-kuyruklar-olustu--1049864054.html
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motorin, enflasyon, benzin, benzin istasyonu, zam
Motorine bir zam daha geldi 16:55 18.10.2021 (güncellendi: 17:11 18.10.2021) Ayrıntılar geliyor
Motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 23 kuruş zam geldi.
Akaryakıtta cuma günkü
zamların ardından motorinde yeni bir fiyat artışı daha var. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 23 kuruş daha zam geldi.
Böylece motorin 8 lirayı aşarak
benzinin litre fiyatını geçecek.
Son zamların ardından motorinin litre fiyatı
İstanbul'da 8.16 liraya; Ankara ve İzmir'de ise 8.25 liraya yükselecek.