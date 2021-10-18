https://tr.sputniknews.com/20211018/muge-anlida-itiraf-sevgilim-kardesimi-oldurup-tuvalete-oturttu-kokmasin-diye-her-gun-yikadi-1049936561.html

Müge Anlı'da itiraf: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye her gün yıkadı

Müge Anlı'da itiraf: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye her gün yıkadı

Kayıp olarak aranan kardeşi Mehmet Karahan için Müge Anlı’ya başvuran Fatma Karadağ, 2017 yılında sevgili olduğu kişi tarafından kardeşinin dövülerek... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T16:54+0300

2021-10-18T16:54+0300

2021-10-18T16:54+0300

türkiye

müge anlı

cinayet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103998/72/1039987234_3:0:1199:673_1920x0_80_0_0_4e11918dbbd7a0a6c57adb08f5fe0b15.jpg

Manisa’da yaşayan 38 yaşındaki Mehmet Karahan, 2017 yılında şüpheli bir şekilde kayboldu. O günden bu yana kayıp olarak aranan kardeşi Mehmet Karahan ile ilgili Müge Anlı’ya başvuran Fatma Karadağ, canlı yayında akıl almaz iddialarda bulundu.O dönem kocasından kaçıp birlikte yaşamaya başladığı Cemal Durmaz tarafından kardeşinin para mevzusu yüzünden dövülerek öldürüldüğünü iddia eden Fatma Karadağ, cesedin bulunması ve gerçeklerin açığa çıkması için Müge Anlı’dan yardım istedi.Kardeşinin ölümünün ardından evde günlerce cesetle beraber kaldıklarını söyleyen Fatma Karadağ, yaşadığı kan donduran anları da canlı yayında paylaştı.İddiasına göre sevgilisi Cemal Durmaz ile dağ başında bir evde kalan Karadağ, “Etrafta konu komşu yoktu. Kardeşimi öldürdükten sonra çiçekli pijamalarını giydirdi. Tuvalete oturttu. Kokmasın diye her gün banyoda yıkadı. İçeriye de oda parfümü sıkıyordu. Beni bir süre evden dışarı gönderdi. O sırada kardeşimi halıya sarıp gömmüş” şeklinde konuştu.Duydukları karşısında şaşkınlığını gizlemeyen Müge Anlı, neden şikayet etmediğini ve kardeşini öldürmesine mani olmadığını sordu. Bunun üzerine konuşan Fatma Karadağ, o evde zorla tutulduğunu, korktuğu için bu gerçekle yaşamak zorunda olduğunu dile getirdi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

müge anlı, cinayet