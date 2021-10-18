https://tr.sputniknews.com/20211018/myanmarda-askeri-yonetim-5-binden-fazla-mahkumu-serbest-birakacak-1049920421.html

Myanmar'da askeri yönetim 5 binden fazla mahkumu serbest bırakacak

Myanmar'da askeri yönetim 5 binden fazla mahkumu serbest bırakacak

Myanmar'da askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing, ülkedeki darbe karşıtı 5 bin 636 tutuklunun serbest bırakılacağını duyurdu. 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T11:34+0300

2021-10-18T11:34+0300

2021-10-18T11:34+0300

dünya

myanmar

asean

darbe

af

tutuklu

min aung hlaing

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Myanmar'da sene başında yönetime el koyan General Min Aung Hlaing, bu ayın sonunda Thadingyut festivalini kutlamak üzere toplamda 5 bin 636 mahkumun serbest bırakılacağını bildirdi.Af duyurusu, Myanmar'ın geçen hafta Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesinden dışlanmasının ardından geldi.ASEAN dışişleri bakanları, 26-28 Ekim'deki zirveye Myanmar'ın 'siyaset dışındaki bir temsilcinin' davet edilmesi konusunda anlaşmıştı.Yapılan açıklamada, darbe sonrası kargaşayı sona erdirmek için nisan ayında ASEAN liderleri tarafından kabul edilen 5 maddelik bir planın uygulanmasında kaydedilen ilerlemenin 'yetersiz' olduğu belirtilmişti.General Hlaing ise, ASEAN'ı üye devletlerin içişlerine karışmama politikasını ihlal etmekle suçladı.Hlaing, "Terör örgütlerinin provokasyonları nedeniyle şiddette artış yaşandı. Onların yarattığı şiddet kimsenin umurunda değil ve yalnızca sorunu çözmemizi istiyor. ASEAN bunun üzerinde çalışmalı" dedi.Myanmar makamları, temmuz ayında askeri yönetimi eleştiren gazetecilerin aralarında yer aldığı 2 binden fazla muhalifi serbest bırakmıştı.Halihazırda tutuklu bulunanlar arasında Amerikalı gazeteci Danny Fenster de yer alıyor.

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myanmar, asean, darbe, af, tutuklu, min aung hlaing