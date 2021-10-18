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Myanmar'da askeri yönetim 5 binden fazla mahkumu serbest bırakacak
© REUTERSGeneral Min Aung Hlaing
© REUTERS
Myanmar'da askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing, ülkedeki darbe karşıtı 5 bin 636 tutuklunun serbest bırakılacağını duyurdu.
Myanmar'da sene başında yönetime el koyan General Min Aung Hlaing, bu ayın sonunda Thadingyut festivalini kutlamak üzere toplamda 5 bin 636 mahkumun serbest bırakılacağını bildirdi.
Af duyurusu, Myanmar'ın geçen hafta Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesinden dışlanmasının ardından geldi.
BREAKING: Myanmar’s military regime on Monday released 1,316 people jailed for their participation in anti-regime protests while dismissing the cases of 4,320 people who were facing lawsuits for their anti-regime activism. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/5viRz18jRH— The Irrawaddy (Eng) (@IrrawaddyNews) October 18, 2021
ASEAN dışişleri bakanları, 26-28 Ekim'deki zirveye Myanmar'ın 'siyaset dışındaki bir temsilcinin' davet edilmesi konusunda anlaşmıştı.
Yapılan açıklamada, darbe sonrası kargaşayı sona erdirmek için nisan ayında ASEAN liderleri tarafından kabul edilen 5 maddelik bir planın uygulanmasında kaydedilen ilerlemenin 'yetersiz' olduğu belirtilmişti.
ASEAN foreign ministers have decided to exclude Myanmar's coup leader Senior General Min Aung Hlaing from upcoming #ASEAN summits scheduled to be held later this month and to invite a non-political representative instead. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/Ey2tWxV0Bl— The Irrawaddy (Eng) (@IrrawaddyNews) October 16, 2021
General Hlaing ise, ASEAN'ı üye devletlerin içişlerine karışmama politikasını ihlal etmekle suçladı.
Hlaing, "Terör örgütlerinin provokasyonları nedeniyle şiddette artış yaşandı. Onların yarattığı şiddet kimsenin umurunda değil ve yalnızca sorunu çözmemizi istiyor. ASEAN bunun üzerinde çalışmalı" dedi.
Myanmar makamları, temmuz ayında askeri yönetimi eleştiren gazetecilerin aralarında yer aldığı 2 binden fazla muhalifi serbest bırakmıştı.
Halihazırda tutuklu bulunanlar arasında Amerikalı gazeteci Danny Fenster de yer alıyor.