https://tr.sputniknews.com/20211018/nato-rusyayla-diyaloga-acigiz-1049947430.html

NATO: Rusya’yla diyaloga açığız

NATO: Rusya’yla diyaloga açığız

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, Moskova’nın örgüt temsilciliklerini askıya alması bağlamında, Rusya-NATO Konseyi dahil diyaloga açık olduklarını belirtti. 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T22:47+0300

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Lungescu, Sputnik’e açıklamasında, “NATO’nun Rusya politikası tutarlılığını koruyor. Rusya’nın saldırgan eylemlerine yanıt olarak çevreleme ve savunmamızı artırdık. Aynı zamanda, NATO-Rusya Konseyi aracılığıyla da dahil diyaloga açığız” ifadesini kullandı.Başta Baltık ülkeleri ve Polonya olmak üzere Batı politikacıları periyodik olarak ‘Rusya tehdidi’ ile ilgili açıklamalarda bulunuyor. Rusya, hiçbir ülkeye saldırma niyetinde olmadığını, ‘tehdit’ ile ilgili açıklamaların, sınırda daha fazla askeri teçhizat konuşlandırmak için bahane olarak kullanıldığını defalarca dile getirmişti. Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Rusya tehdidi, Rusya’ya karşı mücadelede öncü rolünden yararlanmak, bunun için bazı bonuslar ve avantajlar almak isteyenlerin bir icadı” demişti.ABD Dışişleri: NATO Rusya’nın saldırganlığına yanıt vermeye devam edecekABD Dışişleri Bakanlığı, NATO’nun Rusya politikasının değişmediğini, ‘saldırganlığa’ yanıt verileceğini, ama diyalog için kapının açık bırakılacağını belirtti.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, bugünkü basın toplantısında, “NATO’nun Rusya politikası sabit. Bunlar, Rusya’nın saldırganlığının belirlenmesi ve saldırganlığa tepki verilmesi. Ama bununla birlikte büyük diyalog için kapı açık bırakılacak” ifadesini kullandı.Price, Rusya’nın NATO’nun temsilciliklerini askıya alma kararıyla ilgili yorum isteyen basın mensuplarına, bunun için NATO’ya başvurmayı önerdi.

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rusya, nato, oana lungescu, ned price, abd dışişleri