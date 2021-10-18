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Korona hastası oğlu ölen anneden 12 yaş üstü çocuklar için aşı çağrısı
Korona hastası oğlu ölen anneden 12 yaş üstü çocuklar için aşı çağrısı
İzmir'in Torbalı ilçesinde koronavirüse yakalanan, kaldırıldığı hastanede kalp büyümesi rahatsızlığı olduğu ortaya çıkan ve evdeki karantinada fenalaşarak... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T12:36+0300
2021-10-18T12:48+0300
koronavirüs
aşı
kalp
ölüm
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Torbalı ilçesinde prefabrik ev üretimi yapan bir fabrikada çalışan 42 yaşlarındaki Mikail ile ev kadını Sevim Esen çiftinin 3 çocuğundan biri olan Furkan Esen'in, 29 Eylül'de koronavirüs testi pozitif çıktı. Cengiz Topel Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Esen, evde karantinaya alındı. 1 gün sonra fenalaşan Esen, ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Yapılan tetkikler sonucu Esen'in, erken dönemde başladığı anlaşılan kalbinde büyüme sorunu olduğu ortaya çıktı. Esen, 2 Ekim'de yaşamını yitirdi. Ölüm raporuna 'bulaşıcı hastalıktan doğal ölüm' yazılan Esen, aynı gün toprağa verildi.Baba Mikail Esen, oğlunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından evde karantinaya alındığını belirterek, "Eve geldiğimiz ilk gün, bir şeyi yoktu. İkinci gün Galatasaray- Lazio maçını birlikte izledik. Bir gün sonra karnının ağrıdığını söyledi. Sonra fenalaştı, hastaneye götürmemizi istedi. Taksiyle Torbalı'da hastaneye gittik. Sonra da İzmir il merkezindeki hastaneye sevk edildi. Orada Furkan annesinin kollarında öldü" dedi.'Detaylı test yapılsaydı, belki de oğlum hayatta olacaktı'Oğluna hastaneye ilk gittiklerinde detaylı bir testin yapılmadığını ileri süren Esen, "Hastaneye ilk gittiğimizde detaylı bir test yapılsaydı, bugün belki de oğlum hayatta olacak" diye konuştu.Furkan'ın ölümü ile ilgili herhangi bir şikayet ve suç duyurusunda bulunmayacaklarını belirten Esen, "Mezardan çıkarılıp, otopsi yapılmasını istemedik. Herhangi bir şeyde gözümüz yok. Amacımız başkaları bu şekilde ölmesin" dedi.'Herhangi bir bilgi gelmediği için çocuğumuza aşı yaptıramamıştık'Ailelere aşı çağrısı yapan anne Sevim Esen ise "Çocuğuma aşı yaptırırdım. Gözümü kırpmadan. Tabii ki aileler, 12 yaş üzeri çocuklarına aşı yaptırsınlar. Eşim ile aşımızı olduk. Ancak bize herhangi bir bilgi gelmediği için çocuğumuza aşı yaptıramamıştık" ifadelerini kullandı.
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aşı, kalp, ölüm

Korona hastası oğlu ölen anneden 12 yaş üstü çocuklar için aşı çağrısı

12:36 18.10.2021 (güncellendi: 12:48 18.10.2021)
© DHAKoronadan hayatını kaybeden Furkan Esen ve ailesi
Koronadan hayatını kaybeden Furkan Esen ve ailesi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© DHA
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İzmir'in Torbalı ilçesinde koronavirüse yakalanan, kaldırıldığı hastanede kalp büyümesi rahatsızlığı olduğu ortaya çıkan ve evdeki karantinada fenalaşarak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Furkan Esen'in annesi Sevim Esen, ailelere aşı çağrısı yaptı. Esen, "Bize herhangi bir bilgi gelmediği için çocuğumuza aşı yaptıramamıştık" dedi.
Torbalı ilçesinde prefabrik ev üretimi yapan bir fabrikada çalışan 42 yaşlarındaki Mikail ile ev kadını Sevim Esen çiftinin 3 çocuğundan biri olan Furkan Esen'in, 29 Eylül'de koronavirüs testi pozitif çıktı.
Cengiz Topel Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Esen, evde karantinaya alındı. 1 gün sonra fenalaşan Esen, ailesi tarafından hastaneye götürüldü.
Yapılan tetkikler sonucu Esen'in, erken dönemde başladığı anlaşılan kalbinde büyüme sorunu olduğu ortaya çıktı.
Esen, 2 Ekim'de yaşamını yitirdi. Ölüm raporuna 'bulaşıcı hastalıktan doğal ölüm' yazılan Esen, aynı gün toprağa verildi.
Baba Mikail Esen, oğlunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından evde karantinaya alındığını belirterek, "Eve geldiğimiz ilk gün, bir şeyi yoktu. İkinci gün Galatasaray- Lazio maçını birlikte izledik. Bir gün sonra karnının ağrıdığını söyledi. Sonra fenalaştı, hastaneye götürmemizi istedi. Taksiyle Torbalı'da hastaneye gittik. Sonra da İzmir il merkezindeki hastaneye sevk edildi. Orada Furkan annesinin kollarında öldü" dedi.

'Detaylı test yapılsaydı, belki de oğlum hayatta olacaktı'

Oğluna hastaneye ilk gittiklerinde detaylı bir testin yapılmadığını ileri süren Esen, "Hastaneye ilk gittiğimizde detaylı bir test yapılsaydı, bugün belki de oğlum hayatta olacak" diye konuştu.
Furkan'ın ölümü ile ilgili herhangi bir şikayet ve suç duyurusunda bulunmayacaklarını belirten Esen, "Mezardan çıkarılıp, otopsi yapılmasını istemedik. Herhangi bir şeyde gözümüz yok. Amacımız başkaları bu şekilde ölmesin" dedi.

'Herhangi bir bilgi gelmediği için çocuğumuza aşı yaptıramamıştık'

Ailelere aşı çağrısı yapan anne Sevim Esen ise "Çocuğuma aşı yaptırırdım. Gözümü kırpmadan. Tabii ki aileler, 12 yaş üzeri çocuklarına aşı yaptırsınlar. Eşim ile aşımızı olduk. Ancak bize herhangi bir bilgi gelmediği için çocuğumuza aşı yaptıramamıştık" ifadelerini kullandı.
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