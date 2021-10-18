Öztrak: TÜGVA devlete paralel yapı oluşturmaktır

İktidara yürüyen bir parti olarak, Genel Başkanımızın başkanlığında geçtiğimiz Cuma TCMB’ye bilgi almak bankanın bağımsızlığı için kaygılarımızı paylaşmak ve yanlış politikaların milletimize çıkaracağı fatura konusunda uyarılarda bulunmak üzere TCMB’ye bir ziyarette bulunduk. İktidara yürüyen bir parti olarak, Genel Başkanımızın başkanlığında geçtiğimiz Cuma TCMB’ye bilgi almak bankanın bağımsızlığı için kaygılarımızı paylaşmak ve yanlış politikaların milletimize çıkaracağı fatura konusunda uyarılarda bulunmak üzere TCMB’ye bir ziyarette bulunduk.

Merkez Bankası Başkanı bizim ziyaretimizden sonra çıkmış döviz rezervlerinin nasıl hesaplanacağını konuşmuş. 'SWAP’ları çıkıyorlar, kamu parasını çıkıyorlar; yani eksiye düşürmek için her şeyi çıkıyorlar. Dünyada böyle bir tanımlama yok' dedi. Merkez Bankası Başkanı bizim ziyaretimizden sonra çıkmış döviz rezervlerinin nasıl hesaplanacağını konuşmuş. 'SWAP’ları çıkıyorlar, kamu parasını çıkıyorlar; yani eksiye düşürmek için her şeyi çıkıyorlar. Dünyada böyle bir tanımlama yok' dedi.

Madem dünyada böyle bir tanımlama yok neden bu tabloyu Uluslararası Para Fonuna raporluyorsunuz? Tablonun ismi ne? Uluslararası Rezerv ve Döviz Likiditesi Tablosu. Anlaşılan beyler rezerv tablosunun aslını IMF’ye gönderiyor. Çakmasını millete pazarlıyor. Madem dünyada böyle bir tanımlama yok neden bu tabloyu Uluslararası Para Fonuna raporluyorsunuz? Tablonun ismi ne? Uluslararası Rezerv ve Döviz Likiditesi Tablosu. Anlaşılan beyler rezerv tablosunun aslını IMF’ye gönderiyor. Çakmasını millete pazarlıyor.

Peki, bu tablo niye hazırlanıyor? Onu da TCMB’nin kendi yayınından okuyalım: "Çalışmanın amacı, Türkiye’nin döviz likiditesini göstermesi amacıyla kullanılabilir durumdaki brüt rezervleri ve yabancı para cinsinden kısa vadeli yükümlülükleri tek bir tablo altında derlemek ve verilerin diğer ülke verileriyle karşılaştırılabilmesini sağlamaktır." Peki, bu tablo niye hazırlanıyor? Onu da TCMB’nin kendi yayınından okuyalım: "Çalışmanın amacı, Türkiye’nin döviz likiditesini göstermesi amacıyla kullanılabilir durumdaki brüt rezervleri ve yabancı para cinsinden kısa vadeli yükümlülükleri tek bir tablo altında derlemek ve verilerin diğer ülke verileriyle karşılaştırılabilmesini sağlamaktır."

Demek ki neymiş, sadece brüt rezerve bakılmıyormuş. Döviz yükümlülükleri de dikkate alınıyormuş. Uluslararası karşılaştırma da böyle yapılıyormuş. Demek ki neymiş, sadece brüt rezerve bakılmıyormuş. Döviz yükümlülükleri de dikkate alınıyormuş. Uluslararası karşılaştırma da böyle yapılıyormuş.

Buna göre, 8 Ekim 2021 tarihli tablo şunu söylüyor. Merkez Bankasının kasasında brüt 124 milyar dolar var. Ama vadesi bir yıl içinde dolacak, kasadan bir yıl içinde çıkacak, 146 milyar dolar da döviz borcu var. Yani kasadaki döviz, borca yetmiyor.

Merkez Bankası kasasında 22 milyar dolar açık var. Buna göre, 8 Ekim 2021 tarihli tablo şunu söylüyor. Merkez Bankasının kasasında brüt 124 milyar dolar var. Ama vadesi bir yıl içinde dolacak, kasadan bir yıl içinde çıkacak, 146 milyar dolar da döviz borcu var. Yani kasadaki döviz, borca yetmiyor.Merkez Bankası kasasında 22 milyar dolar açık var.