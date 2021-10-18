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https://tr.sputniknews.com/20211018/pensilvanyada-trende-kadin-yolcuya-tecavuz-diger-yolcular-sadece-izledi-1049920099.html
Pensilvanya'da trende kadın yolcuya tecavüz: Diğer yolcular sadece izledi
Pensilvanya'da trende kadın yolcuya tecavüz: Diğer yolcular sadece izledi
ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki bir yolcu treninde evsiz bir erkek, kadın bir yolcuya cinsel saldırıda bulundu. Saldırı esnasında ise diğer yolculardan kimse... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T11:27+0300
2021-10-18T11:26+0300
dünya
abd
tecavüz
cinsel saldırı
pensilvanya
tren
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ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia şehrinde meydana gelen olay dehşete düşürdü.ABD polisi, Fiston Ngoy isimli 35 yaşındaki evsiz adamın, SEPTA treninin Yukarı Darby kasabası istikametindeki seferinde, kadın yolculardan bir tanesine cinsel istismarda bulunduğunu açıkladı. Olay anına ilişkin kamera kayıtlarının incelendiğini belirten polisler, kadın yardım isterken vagonda başka yolcuların da olduğunu, ancak bu kişilerin kadını sadece izleyip kimsenin yardım etmediğini ifade etti.Kimse müdahale etmediHaber Global'in DailyMail'den aktardığına göre, Yukarı Darby Polis Müfettişi Timothy Bernhardt, sonunda kadına yardım etmeye karar veren kişinin tren görevlisi olduğunu aktarırken vagonda başka yolcular da olmasına rağmen kimsenin adama müdahalede bulunmamasını rahatsız edici olarak değerlendirdi.Olayın ardından yaralanana kadının civardaki bir hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Tanık olarak görüşmek için trendeki diğer yolcuların belirlenmesini gerektiğini kaydeden polis ekipleri, kamera kayıtlarını titizlikle inceliyor.'Korkunç bir eylem'SEPTA yetkilileri ise saldırının ardından bir bildiri yayımlayarak yaşananları 'korkunç bir eylem' olarak nitelendirdi. SEPTA sözcüsü Andrew Busch yaptığı açıklamada, "Saldırı, 911'i arayan bir SEPTA çalışanı tarafından gözlemlendi. Memurların hemen tepkide bulunarak polisi araması, şüphelinin eylem esnasında yakalamasını sağladı. Trende bu korkunç olaya tanık olan başka insanlar da vardı ve bir sürücü 911'i arasaydı daha erken durdurulabilirdi. SEPTA bir suçun işlendiğini veya meydana gelen herhangi bir tehlikeli durumu gözlemleyen herkesi bunu bildirmeye çağırıyor. Acil bir duruma tanık olan herkes hemen 911'i aramalıdır" ifadelerini kullandı.Tecavüz ve saldırıyla suçlanan Ngoy, olay yerinde tutuklandı.
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abd, tecavüz, cinsel saldırı, pensilvanya, tren

Pensilvanya'da trende kadın yolcuya tecavüz: Diğer yolcular sadece izledi

11:27 18.10.2021
© AAAlmanya’da makinistler yeniden greve gidecek
Almanya’da makinistler yeniden greve gidecek - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© AA
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ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki bir yolcu treninde evsiz bir erkek, kadın bir yolcuya cinsel saldırıda bulundu. Saldırı esnasında ise diğer yolculardan kimse müdahale etmedi.
ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia şehrinde meydana gelen olay dehşete düşürdü.
ABD polisi, Fiston Ngoy isimli 35 yaşındaki evsiz adamın, SEPTA treninin Yukarı Darby kasabası istikametindeki seferinde, kadın yolculardan bir tanesine cinsel istismarda bulunduğunu açıkladı. Olay anına ilişkin kamera kayıtlarının incelendiğini belirten polisler, kadın yardım isterken vagonda başka yolcuların da olduğunu, ancak bu kişilerin kadını sadece izleyip kimsenin yardım etmediğini ifade etti.

Kimse müdahale etmedi

Haber Global'in DailyMail'den aktardığına göre, Yukarı Darby Polis Müfettişi Timothy Bernhardt, sonunda kadına yardım etmeye karar veren kişinin tren görevlisi olduğunu aktarırken vagonda başka yolcular da olmasına rağmen kimsenin adama müdahalede bulunmamasını rahatsız edici olarak değerlendirdi.
Olayın ardından yaralanana kadının civardaki bir hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Tanık olarak görüşmek için trendeki diğer yolcuların belirlenmesini gerektiğini kaydeden polis ekipleri, kamera kayıtlarını titizlikle inceliyor.

'Korkunç bir eylem'

SEPTA yetkilileri ise saldırının ardından bir bildiri yayımlayarak yaşananları 'korkunç bir eylem' olarak nitelendirdi. SEPTA sözcüsü Andrew Busch yaptığı açıklamada, "Saldırı, 911'i arayan bir SEPTA çalışanı tarafından gözlemlendi. Memurların hemen tepkide bulunarak polisi araması, şüphelinin eylem esnasında yakalamasını sağladı. Trende bu korkunç olaya tanık olan başka insanlar da vardı ve bir sürücü 911'i arasaydı daha erken durdurulabilirdi. SEPTA bir suçun işlendiğini veya meydana gelen herhangi bir tehlikeli durumu gözlemleyen herkesi bunu bildirmeye çağırıyor. Acil bir duruma tanık olan herkes hemen 911'i aramalıdır" ifadelerini kullandı.
Tecavüz ve saldırıyla suçlanan Ngoy, olay yerinde tutuklandı.
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