https://tr.sputniknews.com/20211018/peskov-rusya-kimse-icin-tehdit-olusturmuyor-1049923579.html

Peskov: Rusya kimse için tehdit oluşturmuyor

Peskov: Rusya kimse için tehdit oluşturmuyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın AB’de partnerler arayan güçlü bir ülke olduğunu, hiçkimse için tehdit oluşturmadığını söyledi. 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T12:48+0300

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dmitriy peskov

dünya

rusya

nato

avrupa

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France 5 televizyonunun ‘Poutine, le maître du jeu’ filmi için demeç veren Peskov, Rusya’nın Avrupa’nın dağılmasını isteyip istemediği sorusunu yanıtladı.Peskov, “Kesinlikle bunu istemiyoruz. Avrupa’daki bütün ülkelerin refah, ancak birbirinden bağımsız olmasıyla ilgileniyoruz” ifadelerini kullandı.Peskov, Rusya’nın AB’de partner arayışında güçlü ve kimse için tehlike teşkil etmeyen bir ülke olduğunu ifade etti.Ukrayna sınırlarında Rus askerlerinin ‘artmasından’ endişe duyulduğunun belirtilmesi üzerine Peskov, Moskova’nın bu tür duyguları anlayabileceğini söyledi, ancak durumun daha iyi incelenmesi çağrısı yaptı.Rus askerlerinin konuşlandırılmasının öncesinde NATO’nun büyük bir tatbikatının gerçekleştirildiğini belirten Peskov, Rus askerlerinden konuşulurken kimsenin İttifak’ın güçlerini artırmasından bahsetmediğini kaydetti.Peskov, Ukrayna’nın NATO’ya üye olmasının en kötü senaryo olduğunu, bu durumda güvenliklerini korumak için gerekli adımları atacaklarını söyledi.

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dmitriy peskov, rusya, nato, avrupa