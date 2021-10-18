https://tr.sputniknews.com/20211018/rap-sarkicisi-murda-havaalaninda-gozaltina-alindi-1049916684.html

Rap şarkıcısı Murda, havaalanında gözaltına alındı

Rap şarkıcısı Murda, havaalanında gözaltına alındı

Seslendirdiği şarkılarıyla uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddia edilen ‘Murda’ adıyla bilinen ünlü rap şarkıcısı Önder Doğan (37) havalimanında gözaltına... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T09:48+0300

2021-10-18T09:48+0300

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türkiye

gözaltı

rap

murda

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Kliplerinde ve şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirici ifade ve içerik kullandığı iddia edilen, “Duman”, “Pahalı” ve “Eh baba” isimli şarkılarında yer alan bir takım sözlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği belirlenen ‘Murda’ lakaplı Hollanda uyruklu Rap şarkıcısı Önder Doğan, önceki gün Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı.Şarkı ve klipleri video paylaşım sitelerinde yayınlanan Hollandalı müzisyene, Türk Ceza Kanunu’nun 190/2 maddesinden işlem yapılarak dün adliyeye sevk edildi. Önder Doğan, çıkarıldığı hakimlikçe hakkında ‘adli kontrol’ hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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gözaltı, rap, murda