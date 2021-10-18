https://tr.sputniknews.com/20211018/rst-turkiyedeki-oteller-neredeyse-tamamen-dolu-1049936170.html

RST: Türkiye’deki oteller neredeyse tamamen dolu

RST: Türkiye’deki oteller neredeyse tamamen dolu

Rusya Turizmciler Birliği (RST) Başkanı İrina Tyurina, kış yaklaşmasına rağmen Türkiye’deki otellerin neredeyse tamamen dolu olduğunu, bazı otellerde kasıma... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T16:41+0300

2021-10-18T16:41+0300

2021-10-18T16:41+0300

dünya

türkiye

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rusya federal turizm ajansı

tatil

açıklama

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Rus basınına konuşan Tyurina, “Haziran sonundaki aksama ile başlanmasına rağmen, Türkiye’nin Akdeniz kıyılarındaki doluluk oranı bütün yaz yüksekti. Şimdi popüler otellerin birçoğunda odaların tamamı dolu, sezon sonuna kadar bu otellerde yer bulmak imkansız. Bazı oteller yüksek talepten dolayı daha uzun süre çalışacak” ifadelerini kullandı.Tyurina açıklamalarına şöyle devam etti: “Sonbahar tatillerine talebin yüksek olması sadece pandemi yüzünden yaşanan ertelemelerden kaynaklı değil, 2019’da ortaya çıkan bir trendin sonucu. Bu durum turistlerin daha ucuza tatil yapmak istemesinden kaynaklı. Zira kadife sezonda fiyatlar yaz sezonuna kıyasla çok daha düşük. Türkiye ve başka ülkelerdeki birçok otelde eylül ve ekimdeki doluluk oranının arttığı belirtiliyor.”'Mısır, Türkiye'de sezonu kısaltabilir'Tyurina, 9 Kasım’dan itibaren Mısır’ın Hurgada ve Şarm el Şeyh kentlerine charter programlarının yeniden başlatılmasıyla Türkiye’de tatil sezonunun biraz kısalabileceğini de ekledi.Tyurina, “Bununla ilgili olarak oteller doluluk oranı tahminlerini değiştiriyor. Türkiye kasımda çok sıcak olmuyor, Mısır’da ise hava daha cazip, bu nedenle talepler Kızıl Deniz’e kayabilir” dedi.Daha önce Türkiye’de tatil sezonunun kasım ortasına kadar süreceği, Rusya’nın başkenti Moskova ve başka büyük kentlerden Antalya’ya bütün kış charter programlarının düzenleneceği belirtilmişti.

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