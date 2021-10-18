https://tr.sputniknews.com/20211018/rusya-enerji-bakani-novak-kuzey-akim-2-gaz-pazarindaki-durumu-istikrara-kavusturabilir-1049913169.html

Rusya Enerji Bakanı Novak: Kuzey Akım-2, gaz pazarındaki durumu istikrara kavuşturabilir

Rusya Enerji Bakanı Novak: Kuzey Akım-2, gaz pazarındaki durumu istikrara kavuşturabilir

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Kuzey Akım-2 gaz boru hattının devreye alınmasının gaz pazarındaki durumun istikrara kavuşması için katkıda... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T04:02+0300

2021-10-18T04:02+0300

2021-10-18T04:02+0300

ekonomi

rusya

doğalgaz

aleksandr novak

kuzey akım-2

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Rossiya 24 televizyonunda yayınlanan bir programa konuk olan Rusya Enerji Bakanı Novak, Kuzey Akım 2 gaz boru hattının devreye alınmasının gaz pazarındaki durumun istikrara kavuşması için katkıda bulunabileceğini söyledi.Novak daha önce Kuzey Akım-2 gaz boru hattının önümüzdeki günlerde çalışmaya hazır hale geleceğini, geriye kalan her şeyin ise Avrupa düzenleyicisine bağlı olduğunu açıklamıştı.Novak, “İnşa edilen Kuzey Akım-2 dahil olmak suretiyle yeni altyapının devreye alınması, kuşkusuz bu durumla daha hızlı başa çıkılmasına yardımcı olabilecek faktörlerden biridir” ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gaz fiyatlarındaki artışın başlıca nedeninin elektrik kıtlığı olduğuna işaret ederek, Kuzey Akım-2’nin önündeki idari engellerin henüz kalkmadığına ve bu hattın devreye alınmasının Avrupa enerji piyasasındaki gerilimi ve fiyatları düşüreceğinden emin olduğunu vurgulamıştı.

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rusya, doğalgaz, aleksandr novak, kuzey akım-2