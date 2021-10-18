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https://tr.sputniknews.com/20211018/rusya-nato-temsilciligini-askiya-aldi-1049929559.html
Rusya, NATO temsilciliğini askıya aldı
Rusya, NATO temsilciliğini askıya aldı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO temsilciliklerini askıya aldıklarını belirtti. 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T14:50+0300
2021-10-18T15:14+0300
dünya
rusya
nato
sergey lavrov
rusya dışişleri bakanlığı
rusya’nın nato daimi temsilciliği
karar
askıya alma
temsilcilik
rus dışişleri
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya’nın NATO Daimi Temsilciliği’ndeki çalışanların ülkelerine gönderilmesi karşısında, kendilerinin de NATO Daimi Temsilciliği’nin çalışmalarını 1 Kasım’dan başlayarak askıya alacaklarını söyledi.Lavrov, Rusya’daki NATO irtibat bürosunun faaliyetleri ile ittifakın Moskova’daki askeri misyonuna da son verme kararı aldıklarını kaydetti.Rusya Dışişleri Bakanı, Nato’nun Moskova’daki askeri misyonunda çalışanlara verilen akreditasyonların da 1 Kasım’da ellerinden alınacağını ekledi.Ayrıca Lavrov, iletişim kanallarının kapatılması ardından, NATO’nun, istemesi hâlinde Rusya ile ülkenin Brüksel’deki büyükelçiliği üstünden irtibat kurabileceğini belirtti.Rusya Dışişleri Bakanı, ittifaka ilişkin kararlarına dair şu ifadeleri kullandı: “NATO’nun eylemlerine karşılık olarak, baş askeri temsilcimizinki de dahil, NATO Daimi Temsilciliğimiz’in çalışmalarını durduruyoruz. Bu, 1 Kasım’da gerçekleşecek ya da birkaç gün daha alabilir. İkinci olarak, NATO’nun Moskova’daki askeri irtibat misyonunun faaliyetini durduruyoruz, bu misyonun personelinin akreditasyonları 1 Kasım’da geri çekilecek. Üçüncü olaraksa, NATO’nun Moskova’daki enformasyon bürosunun faaliyeti durdurulacak. NATO’nun bize iletmesi gereken acil meseleler olursa, bu meselelere ilişkin Belçika’daki büyükelçimize başvurabilir.”
https://tr.sputniknews.com/20210905/nato-afganistanda-teroristlerle-mucadelede-rusya-ve-cin-de-yer-almali--1048624307.html
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rusya, nato, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, rusya’nın nato daimi temsilciliği, karar, askıya alma, temsilcilik, rus dışişleri

Rusya, NATO temsilciliğini askıya aldı

14:50 18.10.2021 (güncellendi: 15:14 18.10.2021)
© AANATO-Rusya
NATO-Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© AA
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO temsilciliklerini askıya aldıklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya’nın NATO Daimi Temsilciliği’ndeki çalışanların ülkelerine gönderilmesi karşısında, kendilerinin de NATO Daimi Temsilciliği’nin çalışmalarını 1 Kasım’dan başlayarak askıya alacaklarını söyledi.
Lavrov, Rusya’daki NATO irtibat bürosunun faaliyetleri ile ittifakın Moskova’daki askeri misyonuna da son verme kararı aldıklarını kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanı, Nato’nun Moskova’daki askeri misyonunda çalışanlara verilen akreditasyonların da 1 Kasım’da ellerinden alınacağını ekledi.
Ayrıca Lavrov, iletişim kanallarının kapatılması ardından, NATO’nun, istemesi hâlinde Rusya ile ülkenin Brüksel’deki büyükelçiliği üstünden irtibat kurabileceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı, ittifaka ilişkin kararlarına dair şu ifadeleri kullandı:
“NATO’nun eylemlerine karşılık olarak, baş askeri temsilcimizinki de dahil, NATO Daimi Temsilciliğimiz’in çalışmalarını durduruyoruz. Bu, 1 Kasım’da gerçekleşecek ya da birkaç gün daha alabilir. İkinci olarak, NATO’nun Moskova’daki askeri irtibat misyonunun faaliyetini durduruyoruz, bu misyonun personelinin akreditasyonları 1 Kasım’da geri çekilecek. Üçüncü olaraksa, NATO’nun Moskova’daki enformasyon bürosunun faaliyeti durdurulacak. NATO’nun bize iletmesi gereken acil meseleler olursa, bu meselelere ilişkin Belçika’daki büyükelçimize başvurabilir.”
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