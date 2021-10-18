https://tr.sputniknews.com/20211018/rusya-nato-temsilciligini-askiya-aldi-1049929559.html

Rusya, NATO temsilciliğini askıya aldı

Rusya, NATO temsilciliğini askıya aldı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO temsilciliklerini askıya aldıklarını belirtti. 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T14:50+0300

2021-10-18T14:50+0300

2021-10-18T15:14+0300

dünya

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya’nın NATO Daimi Temsilciliği’ndeki çalışanların ülkelerine gönderilmesi karşısında, kendilerinin de NATO Daimi Temsilciliği’nin çalışmalarını 1 Kasım’dan başlayarak askıya alacaklarını söyledi.Lavrov, Rusya’daki NATO irtibat bürosunun faaliyetleri ile ittifakın Moskova’daki askeri misyonuna da son verme kararı aldıklarını kaydetti.Rusya Dışişleri Bakanı, Nato’nun Moskova’daki askeri misyonunda çalışanlara verilen akreditasyonların da 1 Kasım’da ellerinden alınacağını ekledi.Ayrıca Lavrov, iletişim kanallarının kapatılması ardından, NATO’nun, istemesi hâlinde Rusya ile ülkenin Brüksel’deki büyükelçiliği üstünden irtibat kurabileceğini belirtti.Rusya Dışişleri Bakanı, ittifaka ilişkin kararlarına dair şu ifadeleri kullandı: “NATO’nun eylemlerine karşılık olarak, baş askeri temsilcimizinki de dahil, NATO Daimi Temsilciliğimiz’in çalışmalarını durduruyoruz. Bu, 1 Kasım’da gerçekleşecek ya da birkaç gün daha alabilir. İkinci olarak, NATO’nun Moskova’daki askeri irtibat misyonunun faaliyetini durduruyoruz, bu misyonun personelinin akreditasyonları 1 Kasım’da geri çekilecek. Üçüncü olaraksa, NATO’nun Moskova’daki enformasyon bürosunun faaliyeti durdurulacak. NATO’nun bize iletmesi gereken acil meseleler olursa, bu meselelere ilişkin Belçika’daki büyükelçimize başvurabilir.”

https://tr.sputniknews.com/20210905/nato-afganistanda-teroristlerle-mucadelede-rusya-ve-cin-de-yer-almali--1048624307.html

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