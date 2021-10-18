Rusya’da ‘Erkek Devleti’ yasaklandı

Sputnik muhabirinin aktardığına göre Nijniy Novgorod’da mahkeme tarafından ‘Mujskoye Gosudarstvo’ örgütünün yasaklı örgüt olarak nitelendirilmesine karar verildi. Mahkeme, örgütün faaliyetlerini yasakladı.Konuyla ilgili mahkemeye bölge başsavcılığı şikayette bulunmuştu. Oluşum mevcut mevzuat çerçevesinde kayıtlı değildi, faaliyetleri hakkında da şikayetler geliyordu.Sosyal medyada sıklıkla bu oluşumdan aktivistlerin kadınları canlarıyla tehdit ettiğine dair bilgiler paylaşılıyordu. Basında örgütten kişilerin LGBT propagandası yaptıklarını ileri sürdükleri Tanuki isimli restoran sevkiyat ağına da saldırı gerçekleştirdiği bilgisi yer almıştı.Nijnıy Novgoro’da örgütün kurucusu Vladislav Pozdnyakov hakkında Aralık 2018’de ‘aşırıcı nitelikli eylemler’ yürüttüğü gerekçesiyle iki yıl denetimli serbestlik kararı verilmişti. Daha sonra Ceza Kanunu’ndaki kısmi değişiklikler nedeniyle bu ceza kaldırılmıştı.
Rusya’nın Nijnıy Novgorod bölgesinde mahkeme, ataerkilliği ve milliyetçiliği savunan ‘Mujskoye Gosudarstvo’ (Erkek Devleti) isimli oluşumu yasaklı örgüt olarak nitelendirdi ve faaliyetlerini yasakladı.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre Nijniy Novgorod’da mahkeme tarafından ‘Mujskoye Gosudarstvo’ örgütünün yasaklı örgüt olarak nitelendirilmesine karar verildi. Mahkeme, örgütün faaliyetlerini yasakladı.
Konuyla ilgili mahkemeye bölge başsavcılığı şikayette bulunmuştu. Oluşum mevcut mevzuat çerçevesinde kayıtlı değildi, faaliyetleri hakkında da şikayetler geliyordu.
Sosyal medyada sıklıkla bu oluşumdan aktivistlerin kadınları canlarıyla tehdit ettiğine dair bilgiler paylaşılıyordu. Basında örgütten kişilerin LGBT propagandası yaptıklarını ileri sürdükleri Tanuki isimli restoran sevkiyat ağına da saldırı gerçekleştirdiği bilgisi yer almıştı.
Nijnıy Novgoro’da örgütün kurucusu Vladislav Pozdnyakov hakkında Aralık 2018’de ‘aşırıcı nitelikli eylemler’ yürüttüğü gerekçesiyle iki yıl denetimli serbestlik kararı verilmişti. Daha sonra Ceza Kanunu’ndaki kısmi değişiklikler nedeniyle bu ceza kaldırılmıştı.