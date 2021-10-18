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KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211018/rusyada-simdiye-kadar-kaydedilen-vaka-sayisi-8-milyonu-gecti-1049924507.html
Rusya’da şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 8 milyonu geçti
Rusya’da şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 8 milyonu geçti
Rusya’da son 24 saatte 34 bin 325 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 8 milyon 27 bin 12 oldu. Gün içinde 998 kişi... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T13:07+0300
2021-10-18T13:07+0300
2021-10-18T13:07+0300
koronavirüs
rusya
koronavirüs
covid-19
koronavirüs aşısı
vaka sayısı
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Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre Rusya’da vaka sayısı 34 bin 325 arttı ve 8 milyon 27 bin 12’ye çıktı.Başkent Moskova’da 6 bin 823, St. Petersburg’da 3 bin 97, Moskova bölgesinde 2 bin 768 yeni vaka kaydedildi.Gün içinde 998 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Pandemi boyunca kaydedilen can kaybı 224 bin 310’a yükseldi.İyileşenlerin sayısı da 16 bin 431 artışla 7 milyon 17 bin 55’e ulaştı.
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rusya, koronavirüs, covid-19, koronavirüs aşısı, vaka sayısı
Rusya’da şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 8 milyonu geçti
Rusya’da son 24 saatte 34 bin 325 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 8 milyon 27 bin 12 oldu. Gün içinde 998 kişi hayatını kaybetti.
Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre
Rusya’da vaka sayısı 34 bin 325 arttı ve 8 milyon 27 bin 12’ye çıktı.
Başkent
Moskova’da 6 bin 823, St. Petersburg’da 3 bin 97, Moskova bölgesinde 2 bin 768 yeni vaka kaydedildi.
Gün içinde 998 kişi
Kovid
-19 nedeniyle
hayatını
kaybetti. Pandemi boyunca kaydedilen can kaybı 224 bin 310’a yükseldi.
İyileşenlerin sayısı da 16 bin 431 artışla 7 milyon 17 bin 55’e ulaştı.