https://tr.sputniknews.com/20211018/rusyada-simdiye-kadar-kaydedilen-vaka-sayisi-8-milyonu-gecti-1049924507.html

Rusya’da şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 8 milyonu geçti

Rusya’da şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 8 milyonu geçti

Rusya’da son 24 saatte 34 bin 325 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 8 milyon 27 bin 12 oldu. Gün içinde 998 kişi... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T13:07+0300

2021-10-18T13:07+0300

2021-10-18T13:07+0300

koronavirüs

rusya

koronavirüs

covid-19

koronavirüs aşısı

vaka sayısı

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Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre Rusya’da vaka sayısı 34 bin 325 arttı ve 8 milyon 27 bin 12’ye çıktı.Başkent Moskova’da 6 bin 823, St. Petersburg’da 3 bin 97, Moskova bölgesinde 2 bin 768 yeni vaka kaydedildi.Gün içinde 998 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Pandemi boyunca kaydedilen can kaybı 224 bin 310’a yükseldi.İyileşenlerin sayısı da 16 bin 431 artışla 7 milyon 17 bin 55’e ulaştı.

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rusya, koronavirüs, covid-19, koronavirüs aşısı, vaka sayısı