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Rusya'dan NATO'ya öneri: Bir büyükelçiye Moskova'yla acil irtibat için yetki verin
Rusya'dan NATO'ya öneri: Bir büyükelçiye Moskova'yla acil irtibat için yetki verin
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın NATO'ya İttifak üyelerinden birinin büyükelçisine Rusya'yla acil irtibatı gerçekleştirme yetkisi verilmesini önerdiğini... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T18:38+0300
2021-10-18T18:38+0300
dünya
rusya
sergey lavrov
nato
brüksel
jens stoltenberg
açıklama
çağrı
yanıt
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Rusya'nın NATO Daimi Temsilciliği'ndeki çalışanların ülkelerine gönderilmesine cevaben NATO Daimi Temsilciliği'nin çalışmalarını 1 Kasım'dan itibaren durdurma kararı alan Moskova, acil temaslar için Brüksel'e bir öneri sundu.Rusya Dışişleri'nden yapılan açıklamaya göre Moskova, NATO ülkelerinin büyükelçilerinden birine Rusya'yla acil irtibat kurması için yetki verilmesi teklifinde bulundu.Bakanlık, "NATO karargahıyla acil temasların sürdürülmesi için Rusya'nın Belçika Krallığı Olağanüstü ve Yetkili Büyükelçisine yetki verilecek. İttifak'ın takdirine göre NATO ülkelerinin Moskova'daki büyükelçilerinden biri de benzer işlevleri yerine getirebilir" dedi.NATO: Resmi bildirim almadıkBu arada NATO, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamalarını not aldıklarını ancak Rusya'nın NATO Daimi Temsilciliği'nin çalışmalarının askıya alınacağı konusunda resmi bir bildirim almadıklarını duyurdu.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın NATO Daimi Temsilciliği'ndeki çalışanların ülkelerine gönderilmesi karşısında, kendilerinin de NATO Daimi Temsilciliği'nin çalışmalarını 1 Kasım'dan başlayarak askıya alacaklarını söylemişti.Rusya'daki NATO irtibat bürosunun faaliyetleri ile İttifak'ın Moskova'daki askeri misyonuna da son verme kararı aldıklarını kaydeden Lavrov, NATO'nun Moskova'daki askeri misyonunda çalışanlara verilen akreditasyonların da 1 Kasım'da ellerinden alınacağını vurgulamıştı. Ayrıca Lavrov, iletişim kanallarının kapatılması ardından, NATO'nun, istemesi hâlinde Rusya ile ülkenin Brüksel'deki büyükelçiliği üstünden irtibat kurabileceğini belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211018/rusya-nato-temsilciligini-askiya-aldi-1049929559.html
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rusya, sergey lavrov, nato, brüksel, jens stoltenberg, açıklama, çağrı, yanıt

Rusya'dan NATO'ya öneri: Bir büyükelçiye Moskova'yla acil irtibat için yetki verin

18:38 18.10.2021
© SputnikRusya & NATO
Rusya & NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın NATO'ya İttifak üyelerinden birinin büyükelçisine Rusya'yla acil irtibatı gerçekleştirme yetkisi verilmesini önerdiğini duyurdu.
Rusya'nın NATO Daimi Temsilciliği'ndeki çalışanların ülkelerine gönderilmesine cevaben NATO Daimi Temsilciliği'nin çalışmalarını 1 Kasım'dan itibaren durdurma kararı alan Moskova, acil temaslar için Brüksel'e bir öneri sundu.

Rusya Dışişleri'nden yapılan açıklamaya göre Moskova, NATO ülkelerinin büyükelçilerinden birine Rusya'yla acil irtibat kurması için yetki verilmesi teklifinde bulundu.
Bakanlık, "NATO karargahıyla acil temasların sürdürülmesi için Rusya'nın Belçika Krallığı Olağanüstü ve Yetkili Büyükelçisine yetki verilecek. İttifak'ın takdirine göre NATO ülkelerinin Moskova'daki büyükelçilerinden biri de benzer işlevleri yerine getirebilir" dedi.
NATO-Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
DÜNYA
Rusya, NATO temsilciliğini askıya aldı
14:50

NATO: Resmi bildirim almadık

Bu arada NATO, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamalarını not aldıklarını ancak Rusya'nın NATO Daimi Temsilciliği'nin çalışmalarının askıya alınacağı konusunda resmi bir bildirim almadıklarını duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın NATO Daimi Temsilciliği'ndeki çalışanların ülkelerine gönderilmesi karşısında, kendilerinin de NATO Daimi Temsilciliği'nin çalışmalarını 1 Kasım'dan başlayarak askıya alacaklarını söylemişti.

Rusya'daki NATO irtibat bürosunun faaliyetleri ile İttifak'ın Moskova'daki askeri misyonuna da son verme kararı aldıklarını kaydeden Lavrov, NATO'nun Moskova'daki askeri misyonunda çalışanlara verilen akreditasyonların da 1 Kasım'da ellerinden alınacağını vurgulamıştı. Ayrıca Lavrov, iletişim kanallarının kapatılması ardından, NATO'nun, istemesi hâlinde Rusya ile ülkenin Brüksel'deki büyükelçiliği üstünden irtibat kurabileceğini belirtmişti.
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