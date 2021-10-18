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Sabah yazarı Bursalı: İmamoğlu 100 bin imza ile aday
Sabah yazarı Bursalı: İmamoğlu 100 bin imza ile aday
Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 100 bin imza ile cumhurbaşkanlığına aday olacağını iddia etti. 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T11:16+0300
2021-10-18T11:16+0300
politika
recep tayyip erdoğan
chp
kemal kılıçdaroğlu
seçim
cumhurbaşkanlığı
ekrem imamoğlu
cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi
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Şebnem Bursalı bugünkü yazısında, "Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında yaşanan 'adaylık yarışı' CHP içinde 'el mi yaman bey mi yaman' sözünün karşılığı şu sıralar! Cumhurbaşkanlığı için Millet İttifakı'nın ortak adayı olmakla ilgili başlarda isteksiz olan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kurmay çevresinin baskısı ve yönlendirmesi ile tam konsantre 'aday olduğunu' ilan etti, etmeye devam ediyor. Daha birkaç ay öncesine kadar Cumhurbaşkanı adayı olacak kişinin 'Genel Başkan olmaması gerektiği' açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, bırakın artık Genel Başkanlık sıfatını, yaptığı tarifler ve attığı adım ve strateji ile her geçen gün 'ben adayım' algısını daha da pekiştirmeye çalışıyor. Ama gelgelelim en büyük rakibi kendi partisi içinden. Hatta, kendi ısrarıyla ve pek çok parti kurmayıyla ters düşmesine sebep olduğu halde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday yaptığı Ekrem İmamoğlu!" görüşünü savundu.Bursalı şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20211018/abdulkadir-selvi-imamoglu-cumhurbaskani-adayligindan-vazgecmiyor-1049916092.html
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recep tayyip erdoğan, chp, kemal kılıçdaroğlu, seçim, cumhurbaşkanlığı, ekrem imamoğlu, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi

Sabah yazarı Bursalı: İmamoğlu 100 bin imza ile aday

11:16 18.10.2021
© AA / Ömer Yasin Erginİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© AA / Ömer Yasin Ergin
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Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 100 bin imza ile cumhurbaşkanlığına aday olacağını iddia etti.
Şebnem Bursalı bugünkü yazısında, "Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında yaşanan 'adaylık yarışı' CHP içinde 'el mi yaman bey mi yaman' sözünün karşılığı şu sıralar! Cumhurbaşkanlığı için Millet İttifakı'nın ortak adayı olmakla ilgili başlarda isteksiz olan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kurmay çevresinin baskısı ve yönlendirmesi ile tam konsantre 'aday olduğunu' ilan etti, etmeye devam ediyor. Daha birkaç ay öncesine kadar Cumhurbaşkanı adayı olacak kişinin 'Genel Başkan olmaması gerektiği' açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, bırakın artık Genel Başkanlık sıfatını, yaptığı tarifler ve attığı adım ve strateji ile her geçen gün 'ben adayım' algısını daha da pekiştirmeye çalışıyor. Ama gelgelelim en büyük rakibi kendi partisi içinden. Hatta, kendi ısrarıyla ve pek çok parti kurmayıyla ters düşmesine sebep olduğu halde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday yaptığı Ekrem İmamoğlu!" görüşünü savundu.
Bursalı şu ifadeleri kullandı:
"İmamoğlu'nun ekibi gelen başkanlara ve ekiplerine "Eğer CHP Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etmezse 100 bin imza toplayıp aday olacağız" mesajı da açık açık verilmişti. Bir aydır fısıltıyla konuşulan bu konu, İmamoğlu'nun Genel Merkez'in 'gitme' talimatına rağmen yaptığı Elazığ ve Diyarbakır gezisi ve mesajlarının ardından artık iyice su yüzüne çıktı."
Abdülkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
POLİTİKA
Abdulkadir Selvi: İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçmiyor
09:28
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