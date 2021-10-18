https://tr.sputniknews.com/20211018/sabah-yazari-bursali-imamoglu-100-bin-imza-ile-aday-1049919544.html

Sabah yazarı Bursalı: İmamoğlu 100 bin imza ile aday

Sabah yazarı Bursalı: İmamoğlu 100 bin imza ile aday

Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 100 bin imza ile cumhurbaşkanlığına aday olacağını iddia etti. 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T11:16+0300

2021-10-18T11:16+0300

2021-10-18T11:16+0300

politika

recep tayyip erdoğan

chp

kemal kılıçdaroğlu

seçim

cumhurbaşkanlığı

ekrem imamoğlu

cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi

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Şebnem Bursalı bugünkü yazısında, "Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında yaşanan 'adaylık yarışı' CHP içinde 'el mi yaman bey mi yaman' sözünün karşılığı şu sıralar! Cumhurbaşkanlığı için Millet İttifakı'nın ortak adayı olmakla ilgili başlarda isteksiz olan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kurmay çevresinin baskısı ve yönlendirmesi ile tam konsantre 'aday olduğunu' ilan etti, etmeye devam ediyor. Daha birkaç ay öncesine kadar Cumhurbaşkanı adayı olacak kişinin 'Genel Başkan olmaması gerektiği' açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, bırakın artık Genel Başkanlık sıfatını, yaptığı tarifler ve attığı adım ve strateji ile her geçen gün 'ben adayım' algısını daha da pekiştirmeye çalışıyor. Ama gelgelelim en büyük rakibi kendi partisi içinden. Hatta, kendi ısrarıyla ve pek çok parti kurmayıyla ters düşmesine sebep olduğu halde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday yaptığı Ekrem İmamoğlu!" görüşünü savundu.Bursalı şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20211018/abdulkadir-selvi-imamoglu-cumhurbaskani-adayligindan-vazgecmiyor-1049916092.html

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recep tayyip erdoğan, chp, kemal kılıçdaroğlu, seçim, cumhurbaşkanlığı, ekrem imamoğlu, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi