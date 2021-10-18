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https://tr.sputniknews.com/20211018/sakaryada-bir-grup-dugunde-taki-takmaya-kurtlar-vadisi-muzigi-esliginde-silah-sikarak-geldi-1049946494.html
Sakarya'da bir grup düğünde takı takmaya Kurtlar Vadisi müziği eşliğinde silah sıkarak geldi
Sakarya'da bir grup düğünde takı takmaya Kurtlar Vadisi müziği eşliğinde silah sıkarak geldi
Sakarya'da bir düğünde takı öncesi çekilen bir görüntü sosyal medyada tepki topladı. Takı takmak için gelen bir grup, Kurtlar Vadisi müziği çaldırıp, havaya... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T22:05+0300
2021-10-18T22:05+0300
türkiye
sakarya
düğün
müzik
kurtlar vadisi
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Sakarya’da bir düğünde Kurtlar Vadisi dizisi müziğini açan bir grup ellerindeki silahları ateşleyerek, takı törenine doğru ilerledi. 7’den 70’e insanların olduğu düğünde gerçekleşen o anlar ise sosyal medyadan paylaşıldı.
türkiye
sakarya
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sakarya, düğün, müzik, kurtlar vadisi

Sakarya'da bir grup düğünde takı takmaya Kurtlar Vadisi müziği eşliğinde silah sıkarak geldi

22:05 18.10.2021
© İHASakarya’da bir düğünde Kurtlar Vadisi müziğini açan grup, takı törenine havaya silahlarla ateş ederek girdi
Sakarya’da bir düğünde Kurtlar Vadisi müziğini açan grup, takı törenine havaya silahlarla ateş ederek girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© İHA
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Sakarya'da bir düğünde takı öncesi çekilen bir görüntü sosyal medyada tepki topladı. Takı takmak için gelen bir grup, Kurtlar Vadisi müziği çaldırıp, havaya ateş açtı.
Sakarya’da bir düğünde Kurtlar Vadisi dizisi müziğini açan bir grup ellerindeki silahları ateşleyerek, takı törenine doğru ilerledi.
7’den 70’e insanların olduğu düğünde gerçekleşen o anlar ise sosyal medyadan paylaşıldı.
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