Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211018/sakaryada-bir-grup-dugunde-taki-takmaya-kurtlar-vadisi-muzigi-esliginde-silah-sikarak-geldi-1049946494.html
Sakarya'da bir grup düğünde takı takmaya Kurtlar Vadisi müziği eşliğinde silah sıkarak geldi
Sakarya'da bir grup düğünde takı takmaya Kurtlar Vadisi müziği eşliğinde silah sıkarak geldi
Sakarya'da bir düğünde takı öncesi çekilen bir görüntü sosyal medyada tepki topladı. Takı takmak için gelen bir grup, Kurtlar Vadisi müziği çaldırıp, havaya... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T22:05+0300
2021-10-18T22:05+0300
2021-10-18T22:05+0300
türkiye
sakarya
düğün
müzik
kurtlar vadisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1049946371_13:0:1988:1111_1920x0_80_0_0_73ed733a1c800206805b30c303e97d9f.jpg
Sakarya’da bir düğünde Kurtlar Vadisi dizisi müziğini açan bir grup ellerindeki silahları ateşleyerek, takı törenine doğru ilerledi. 7’den 70’e insanların olduğu düğünde gerçekleşen o anlar ise sosyal medyadan paylaşıldı.
türkiye
sakarya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1049946371_260:0:1741:1111_1920x0_80_0_0_e30a339ffbd156760a2693e28703096c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sakarya, düğün, müzik, kurtlar vadisi
Sakarya'da bir grup düğünde takı takmaya Kurtlar Vadisi müziği eşliğinde silah sıkarak geldi
Sakarya'da bir düğünde takı öncesi çekilen bir görüntü sosyal medyada tepki topladı. Takı takmak için gelen bir grup, Kurtlar Vadisi müziği çaldırıp, havaya ateş açtı.
Sakarya’da bir düğünde Kurtlar Vadisi dizisi müziğini açan bir grup ellerindeki silahları ateşleyerek, takı törenine doğru ilerledi.
7’den 70’e insanların olduğu düğünde gerçekleşen o anlar ise sosyal medyadan paylaşıldı.