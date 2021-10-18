https://tr.sputniknews.com/20211018/sakaryada-bir-grup-dugunde-taki-takmaya-kurtlar-vadisi-muzigi-esliginde-silah-sikarak-geldi-1049946494.html

Sakarya'da bir grup düğünde takı takmaya Kurtlar Vadisi müziği eşliğinde silah sıkarak geldi

Sakarya'da bir grup düğünde takı takmaya Kurtlar Vadisi müziği eşliğinde silah sıkarak geldi

Sakarya'da bir düğünde takı öncesi çekilen bir görüntü sosyal medyada tepki topladı. Takı takmak için gelen bir grup, Kurtlar Vadisi müziği çaldırıp, havaya... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T22:05+0300

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türkiye

sakarya

düğün

müzik

kurtlar vadisi

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Sakarya’da bir düğünde Kurtlar Vadisi dizisi müziğini açan bir grup ellerindeki silahları ateşleyerek, takı törenine doğru ilerledi. 7’den 70’e insanların olduğu düğünde gerçekleşen o anlar ise sosyal medyadan paylaşıldı.

türkiye

sakarya

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sakarya, düğün, müzik, kurtlar vadisi