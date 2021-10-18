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Sergen Yalçın: Sporting Lizbon maçını ülke puanı için de kazanmak istiyoruz
Sergen Yalçın: Sporting Lizbon maçını ülke puanı için de kazanmak istiyoruz
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz ekibi Sporting Lizbon'la karşılaşacakları mücadele için, "Bizim için Şampiyonlar Ligi... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T22:37+0300
2021-10-18T22:40+0300
spor
sergen yalçın
beşiktaş
sporting lizbon
uefa şampiyonlar ligi
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Yalçın, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Yarın iyi oynayan, savaşan en azından üç puanı almış Beşiktaş'ı görmek istiyoruz" dedi.Takımın yarınki maçta iyi oynayıp oynamayacağı şeklindeki soruya Yalçın, "Tabii ki takımımın iyi oynamasını ve kazanmasını istiyorum. Ama bunu öngöremem" yanıtını verdi.'Dortmund bizden 5 kilometre fazla koşmuş'Bir takımın mücadele etmesinin veya koşmasının ekstrem bir durum olmadığını vurgulayan Yalçın, şunları söyledi:'Yarın oyun çok mu iyi olur bilemiyorum'Şampiyonlar Ligi'nin farklı bir kulvar olduğuna aktaran Yalçın, "Burada başka şeyler olması gerekiyor. Oyun içinde onu yakalamaya çalışıyoruz. Sezona çok iyi başladık ama sakatlıklar takımı çok böldü. Onların geri dönmesi için uğraşıyoruz. Bıraktıkları gibi dönmüyorlar, eksik dönüyorlar. Doğal olarak süreç gerektiriyor. Bizim öyle sürecimiz yok. En çabuk iyileşen ve hazır olanlarla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yarın oyun çok mu iyi olur bilemiyorum, kazanır mıyız kazanamaz mıyız bilemiyorum. Bizim için Şampiyonlar Ligi çok değerli. Ülkemiz için çok değerli. Ülke puanı için de kazanmak istiyoruz" diye konuştu.Yalçın, yarın mağlup olmaları halinde ilk iki için şanslarının kalmayacağına dikkati çekerek, galibiyet için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.Medipol Başakşehir maçında görev vermediği Fabrice N'Sakala'ya yarın şans vereceğini kaydeden Yalçın, "Türkiye'de yabancı kuralı var, o açıdan bazı bölgelerde oyuncuları kullanamıyoruz. N'Sakala'nın oynadığı bölge en rahat olduğumuz bölge, 3 oyuncu var. Burada Türk oyuncu tercih ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde N'Sakala'yı kullanıyoruz. Yarın da N'Sakala oynayacak. Pjanic de yarın oyuna başlayacak. İnşallah sakatlıktan döndükten sonra bir sorun yaşamaz" değerlendirmesinde bulundu.Kalede Ersin Destanoğlu ve Mert Günok'u dönüşümle oynatmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Yalçın, "Yenilen golleri kalecilere bağlıyoruz, mantıklı değil. Savunma ön tarafta başlar, kaleci en arkada duran kişidir. Kaleciler her zaman gol yer iyi kaleciler, basit goller yer. Yenilen golleri kalecilere bağlamıyorum. İki kalecimiz iyi, üçüncü kalecimiz de gelişiyor. Geçen sezon Ersin oynadı, herkes risk aldığımı söyledi. Yarın da Ersin ile başlayacağız" dedi.Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Atiba Hutchinson'ın Sporting Lizbon maçında görev alamayacağını anlatan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:
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sergen yalçın, beşiktaş, sporting lizbon, uefa şampiyonlar ligi

Sergen Yalçın: Sporting Lizbon maçını ülke puanı için de kazanmak istiyoruz

22:37 18.10.2021 (güncellendi: 22:40 18.10.2021)
© İHA / MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLUBeşiktaş-Sivasspor karşılaşmasında Sergen Yalçın'a kırmızı kart
Beşiktaş-Sivasspor karşılaşmasında Sergen Yalçın'a kırmızı kart - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© İHA / MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz ekibi Sporting Lizbon'la karşılaşacakları mücadele için, "Bizim için Şampiyonlar Ligi çok değerli. Ülkemiz için çok değerli. Ülke puanı için de kazanmak istiyoruz" diye konuştu.
Yalçın, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Yarın iyi oynayan, savaşan en azından üç puanı almış Beşiktaş'ı görmek istiyoruz" dedi.

Takımın yarınki maçta iyi oynayıp oynamayacağı şeklindeki soruya Yalçın, "Tabii ki takımımın iyi oynamasını ve kazanmasını istiyorum. Ama bunu öngöremem" yanıtını verdi.

'Dortmund bizden 5 kilometre fazla koşmuş'

Bir takımın mücadele etmesinin veya koşmasının ekstrem bir durum olmadığını vurgulayan Yalçın, şunları söyledi:
"Bunlar olması gereken şeyler. Avrupa'da artık sistemler çok gelişti. Koşu mesafeleri, yüksek tempolu koşular. Başa baş oynamak istiyorsak bunlara ulaşmak zorundayız. Türkiye temposuyla Avrupa'da şansımız kalmayacak. İki lig arasındaki sorunu oynadığımız maçlarla görüyoruz. Koşular, sprintler Şampiyonlar Ligi'nde çok yukarıda, o seviyeyi yakalamamız gerekiyor. Dortmund maçında bile yakalayamadık. Bunu yüzde 80 yapabildik. Dortmund bizden 5 kilometre fazla koşmuş, ikili mücadeleyi bizden fazla kazanmış."

'Yarın oyun çok mu iyi olur bilemiyorum'

Şampiyonlar Ligi'nin farklı bir kulvar olduğuna aktaran Yalçın, "Burada başka şeyler olması gerekiyor. Oyun içinde onu yakalamaya çalışıyoruz. Sezona çok iyi başladık ama sakatlıklar takımı çok böldü. Onların geri dönmesi için uğraşıyoruz. Bıraktıkları gibi dönmüyorlar, eksik dönüyorlar. Doğal olarak süreç gerektiriyor. Bizim öyle sürecimiz yok. En çabuk iyileşen ve hazır olanlarla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yarın oyun çok mu iyi olur bilemiyorum, kazanır mıyız kazanamaz mıyız bilemiyorum. Bizim için Şampiyonlar Ligi çok değerli. Ülkemiz için çok değerli. Ülke puanı için de kazanmak istiyoruz" diye konuştu.
Yalçın, yarın mağlup olmaları halinde ilk iki için şanslarının kalmayacağına dikkati çekerek, galibiyet için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Medipol Başakşehir maçında görev vermediği Fabrice N'Sakala'ya yarın şans vereceğini kaydeden Yalçın, "Türkiye'de yabancı kuralı var, o açıdan bazı bölgelerde oyuncuları kullanamıyoruz. N'Sakala'nın oynadığı bölge en rahat olduğumuz bölge, 3 oyuncu var. Burada Türk oyuncu tercih ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde N'Sakala'yı kullanıyoruz. Yarın da N'Sakala oynayacak. Pjanic de yarın oyuna başlayacak. İnşallah sakatlıktan döndükten sonra bir sorun yaşamaz" değerlendirmesinde bulundu.

Kalede Ersin Destanoğlu ve Mert Günok'u dönüşümle oynatmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Yalçın, "Yenilen golleri kalecilere bağlıyoruz, mantıklı değil. Savunma ön tarafta başlar, kaleci en arkada duran kişidir. Kaleciler her zaman gol yer iyi kaleciler, basit goller yer. Yenilen golleri kalecilere bağlamıyorum. İki kalecimiz iyi, üçüncü kalecimiz de gelişiyor. Geçen sezon Ersin oynadı, herkes risk aldığımı söyledi. Yarın da Ersin ile başlayacağız" dedi.

Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Atiba Hutchinson'ın Sporting Lizbon maçında görev alamayacağını anlatan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Atiba, Başakşehir maçından önce ayağını yere vurmuş. Kullanmayabilirdik ama maça başlamak istedi. Bir dahaki milli maç arasına kadar çıkacağını düşünmüyoruz. N'Koudou ve Mehmet Topal gelecek hafta başlayacak. Bu sene çok sıkıntılı süreçten geçtik, çok sakatlık yaşadık. Lig bir maraton, ligin devamında toparlanacağımızı düşünüyorum."
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