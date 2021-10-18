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Sinemacılar PCR ve aşı zorunluluğunun kaldırılması için eylem yapmaya hazırlanıyor
Sinemacılar PCR ve aşı zorunluluğunun kaldırılması için eylem yapmaya hazırlanıyor
Sinema Salonları Yatırımcıları Derneği, sinema, konser ve tiyatro gibi toplu alanlarda zorunlu olan aşı veya PCR testi nedeniyle yüzde 40 izleyici kaybı... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T08:45+0300
2021-10-18T08:44+0300
koronavirüs
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test
koronavirüs
pcr
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Türkiye İstatistik Kurumu’na göre (TÜİK) pandemi ile birlikte ilk kapanan yerlerden birisi olan sinema salonlarında seyirci sayısı yüzde 69.5 azaldı. Sinema salonu sayısı ise yüzde 4.5 azalarak 2 bin 698 oldu. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, 2019 yılında yapımcılarla yaşanan sorunların ardından sektörün toparlanamadığını söyleyen, Cinemaximum ve Avşar sinemaları gibi büyük yatırımcıların da üye olduğu, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği Genel Sekreteri Fevzi Genç, “Bakanlıkla acil tedbirler için bir toplantımız olacak. Aşı ve PCR zorunluluğu belimizi büktü, buna bir çözüm geliştirmezsek ülke geneli bir kapatma eylemi gerçekleştirebiliriz. Perdelerimizi karartabiliriz” dedi.Genç, seyirci düşüşünün ardından 2021 Haziran ayında açıklanan normalleşme genelgesi ile 2019 gişe rakamlarının yüzde 60’ını tekrar yakaladıklarını ancak salgının yeniden hız kazanması ve aşı karşıtlarının güçlenmesi nedeniyle getirilen PCR testi ibraz zorunluluğu ile yeniden düşüşe geçtiklerini söyledi.Sektörün iflasın eşiğine geldiğini söyleyen Genç, üç yıldır krizle boğuştuklarını ve yatırım hesapları dahi yapılmadığını sadece ayakta kalmaya yöneldiklerini belirtti.
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sinema, test, koronavirüs, pcr, koronavirüs aşısı

Sinemacılar PCR ve aşı zorunluluğunun kaldırılması için eylem yapmaya hazırlanıyor

08:45 18.10.2021
© AA / Özge Elif KızılYeni tip koronavirüs (Kovid-19) - maske - film - sinema salonu
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) - maske - film - sinema salonu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© AA / Özge Elif Kızıl
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Sinema Salonları Yatırımcıları Derneği, sinema, konser ve tiyatro gibi toplu alanlarda zorunlu olan aşı veya PCR testi nedeniyle yüzde 40 izleyici kaybı yaşadıklarını belirterek Kültür ve Turizm Bakanlığı ile zorunlulukların kaldırılması için görüşeceklerini söyledi.
Türkiye İstatistik Kurumu’na göre (TÜİK) pandemi ile birlikte ilk kapanan yerlerden birisi olan sinema salonlarında seyirci sayısı yüzde 69.5 azaldı. Sinema salonu sayısı ise yüzde 4.5 azalarak 2 bin 698 oldu.
Cumhuriyet’te yer alan habere göre, 2019 yılında yapımcılarla yaşanan sorunların ardından sektörün toparlanamadığını söyleyen, Cinemaximum ve Avşar sinemaları gibi büyük yatırımcıların da üye olduğu, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği Genel Sekreteri Fevzi Genç, “Bakanlıkla acil tedbirler için bir toplantımız olacak. Aşı ve PCR zorunluluğu belimizi büktü, buna bir çözüm geliştirmezsek ülke geneli bir kapatma eylemi gerçekleştirebiliriz. Perdelerimizi karartabiliriz” dedi.
Genç, seyirci düşüşünün ardından 2021 Haziran ayında açıklanan normalleşme genelgesi ile 2019 gişe rakamlarının yüzde 60’ını tekrar yakaladıklarını ancak salgının yeniden hız kazanması ve aşı karşıtlarının güçlenmesi nedeniyle getirilen PCR testi ibraz zorunluluğu ile yeniden düşüşe geçtiklerini söyledi.
Sektörün iflasın eşiğine geldiğini söyleyen Genç, üç yıldır krizle boğuştuklarını ve yatırım hesapları dahi yapılmadığını sadece ayakta kalmaya yöneldiklerini belirtti.
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