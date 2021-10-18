Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dolar'da yeni rekor: 9.30'u gördü
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211018/socgen-2021-yil-sonu-dolartl-tahminini-980e-yukseltti-1049932855.html
SocGen, 2021 yıl sonu Dolar/TL tahminini 9.80'e yükseltti
SocGen, 2021 yıl sonu Dolar/TL tahminini 9.80'e yükseltti
Avrupa'nın ana finans şirketlerinden biri olan Societe Generale (SocGen), 2021 yıl sonu için Dolar/TL tahminini 9.25'ten 9.80'e yükseltti 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T15:45+0300
2021-10-18T15:45+0300
ekonomi
tl
banka
dolar
döviz
jp morgan
dolar/tl
tahmin
artış
döviz kurları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103843/74/1038437468_0:148:3500:2117_1920x0_80_0_0_3370cde2ccd5429df37b346c482b912c.jpg
Societe Generale, 2021 yıl sonu için Dolar/TL tahminini 9,25 seviyesinden 9.80’e çıkarırken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Ekim ayında faizleri 100 baz puan indirmesini beklediğini söyledi.Türk lirasının sonraki çeyreklerde de değer kaybetmeye devam etmesini beklediklerini belirten SocGen ekonomistleri, finansal piyasalardaki istikrar ile ilgili endişelerin perşembe günü yapılacak TCMB toplantısında faiz indirimine ara verilmesini beraberinde getirme ihtimali olduğunu aktardı.Bloomberg HT'nin aktardığına göre, sene sonu için 10 yıllık Türkiye Hazine tahvili faizinin yüzde 19 seviyesinde olmasını bekleyen banka, 2022'nin ilk çeyreğinde dolar/TL'nin 10.40 olmasını, 2022’nin üçüncü çeyreğinde ise kurun 11.60’a ulaşmasını bekliyor. Öte yandan, bankanın daha önceki 2022 üçüncü çeyrek kur tahmini ise 10.00 seviyesindeydi.BofA'dan TCMB faiz güncellemesiBank of America, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nda yaşanan görevden almalar sonrasında yıl sonuna kadar 150 baz puan faiz indirimi yapılacağına yönelik beklentisini yukarı yönlü revize ederek 200 baz puana çıkardı.Gelecek hafta yapılacak toplantı sonrasında TCMB’den 50 baz puanlık bir faiz indirimi beklediklerini belirten BofA ekonomistleri, Türk lirası’ndaki değer kaybı ve Ağustos’ta çekirdek enflasyonun yüzde 17’ye çıkmasının daha büyük bir faiz indiriminin önüne geçeceğini söyledi.Türkiye için 2021 enflasyon tahminlerini yakın zamanda yüzde 17,8’e çıkardıklarını belirten ekonomistler, TCMB’nin yakın zamanda faiz indirim politikasından vazgeçeceğini düşünmediklerini söyledi.Morgan: TCMB'den 100 baz puan indirime şaşırmayızMorgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 21 Ekim’de politika faizini 50 baz puan indirmesini beklediklerini fakat 50-100 baz puan arasında bir indirimin de kendilerini şaşırtmayacağını belirtti.9.00 seviyesinin üzerine çıkan dolar/TL’nin daha fazla yükselmeye devam ettiğini belirten banka, daha fazla faiz indiriminin gerçekleşeceğine yönelik beklentilerle kurun değer kaybetmeye devam edeceğini söyledi.Para Politikası Kurulu’nun üç üyesinin görevden alınmasına değinerek TCMB’nin faiz indirimlerinde ne kadar aceleci davranacağının önemli olduğunun altını çizen Morgan Stanley, çekirdek enflasyon ölçümlerinin hala yüzde 18’in altında olduğunu dile getirdi.Yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek üç toplantıda 50’şer baz puanlık indirimler beklediklerini belirten Morgan Stanley stratejistleri, 2021 sonunda politika faizinin yüzde 16.50’ye 2022’nin sonunda ise yüzde 12.50’ye ineceğini düşündüklerini belirtmişti.Enflasyon tahminlerini sene sonu için yüzde 15.8’den 16.2’ye çıkardıklarını belirten Morgan Stanley, 2022 yılında enflasyonun ortalama yüzde 14 olmasını beklediklerini ifade etmişti.Merkez Bankası’nda 3 üye görevden alındıCumhurbaşkanı Erdoğan ile TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun basına kapalı gerçekleştirdiği toplantının ardından, Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, TCMB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen, TCMB Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük, Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı.Boşalan Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı koltuğunu, BDDK Başkan Yardımcısı Taha Çakmak devraldı. Para Politikası Üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı. Son kararla bir başkan yardımcılığı koltuğu boş kaldı. Önümüzdeki haftalarda bu atamanın da yapılması bekleniyor.Erdoğan ile Merkez bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu görüşme sonrası, Bloomberg'de konuyla ilgili yer alan haberde, Para Politikası Kurulu üyesinin görevden alınmasının konuşulduğu kaydedilmişti.Görevden alınan PPK Üyesi Abdullah Yavaş, son zamanlarda farklı bir tartışmanın merkezinde yer alıyordu. ABD'de yaşayan Yavaş'ın PPK toplantılarına uçakla gidip geldiği kamuoyuna yansımıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211018/turkiyenin-net-uyp-acigi-292-milyar-dolar-oldu-1049919973.html
https://tr.sputniknews.com/20211018/dolarda-yeni-zirve-haftaya-929-ile-basladi-1049915593.html
https://tr.sputniknews.com/20211018/bitcoin-son-6-ayin-rekor-seviyesinde-62-bin-dolarin-uzerine-cikti-1049919252.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103843/74/1038437468_140:0:3252:2334_1920x0_80_0_0_9628104422539bf2b8e9102aa8fff9c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tl, banka, dolar, döviz, jp morgan, dolar/tl, tahmin, artış, döviz kurları, döviz bürosu, reel efektif döviz kuru, societe generale

SocGen, 2021 yıl sonu Dolar/TL tahminini 9.80'e yükseltti

15:45 18.10.2021
© REUTERSDolar - TL
Dolar - TL - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© REUTERS
Abone ol
Avrupa'nın ana finans şirketlerinden biri olan Societe Generale (SocGen), 2021 yıl sonu için Dolar/TL tahminini 9.25'ten 9.80'e yükseltti
Societe Generale, 2021 yıl sonu için Dolar/TL tahminini 9,25 seviyesinden 9.80’e çıkarırken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Ekim ayında faizleri 100 baz puan indirmesini beklediğini söyledi.
Türk lirasının sonraki çeyreklerde de değer kaybetmeye devam etmesini beklediklerini belirten SocGen ekonomistleri, finansal piyasalardaki istikrar ile ilgili endişelerin perşembe günü yapılacak TCMB toplantısında faiz indirimine ara verilmesini beraberinde getirme ihtimali olduğunu aktardı.
Bloomberg HT'nin aktardığına göre, sene sonu için 10 yıllık Türkiye Hazine tahvili faizinin yüzde 19 seviyesinde olmasını bekleyen banka, 2022'nin ilk çeyreğinde dolar/TL'nin 10.40 olmasını, 2022’nin üçüncü çeyreğinde ise kurun 11.60’a ulaşmasını bekliyor.
Öte yandan, bankanın daha önceki 2022 üçüncü çeyrek kur tahmini ise 10.00 seviyesindeydi.

BofA'dan TCMB faiz güncellemesi

Bank of America, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nda yaşanan görevden almalar sonrasında yıl sonuna kadar 150 baz puan faiz indirimi yapılacağına yönelik beklentisini yukarı yönlü revize ederek 200 baz puana çıkardı.
Gelecek hafta yapılacak toplantı sonrasında TCMB’den 50 baz puanlık bir faiz indirimi beklediklerini belirten BofA ekonomistleri, Türk lirası’ndaki değer kaybı ve Ağustos’ta çekirdek enflasyonun yüzde 17’ye çıkmasının daha büyük bir faiz indiriminin önüne geçeceğini söyledi.
Türkiye için 2021 enflasyon tahminlerini yakın zamanda yüzde 17,8’e çıkardıklarını belirten ekonomistler, TCMB’nin yakın zamanda faiz indirim politikasından vazgeçeceğini düşünmediklerini söyledi.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
EKONOMİ
Türkiye'nin net UYP açığı 292 milyar dolar oldu
11:46

Morgan: TCMB'den 100 baz puan indirime şaşırmayız

Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 21 Ekim’de politika faizini 50 baz puan indirmesini beklediklerini fakat 50-100 baz puan arasında bir indirimin de kendilerini şaşırtmayacağını belirtti.
9.00 seviyesinin üzerine çıkan dolar/TL’nin daha fazla yükselmeye devam ettiğini belirten banka, daha fazla faiz indiriminin gerçekleşeceğine yönelik beklentilerle kurun değer kaybetmeye devam edeceğini söyledi.
Para Politikası Kurulu’nun üç üyesinin görevden alınmasına değinerek TCMB’nin faiz indirimlerinde ne kadar aceleci davranacağının önemli olduğunun altını çizen Morgan Stanley, çekirdek enflasyon ölçümlerinin hala yüzde 18’in altında olduğunu dile getirdi.
Yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek üç toplantıda 50’şer baz puanlık indirimler beklediklerini belirten Morgan Stanley stratejistleri, 2021 sonunda politika faizinin yüzde 16.50’ye 2022’nin sonunda ise yüzde 12.50’ye ineceğini düşündüklerini belirtmişti.
Enflasyon tahminlerini sene sonu için yüzde 15.8’den 16.2’ye çıkardıklarını belirten Morgan Stanley, 2022 yılında enflasyonun ortalama yüzde 14 olmasını beklediklerini ifade etmişti.
dolar, tl - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
EKONOMİ
Dolarda yeni zirve: Haftaya 9.29 ile başladı
08:57

Merkez Bankası’nda 3 üye görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun basına kapalı gerçekleştirdiği toplantının ardından, Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, TCMB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen, TCMB Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük, Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı.
Boşalan Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı koltuğunu, BDDK Başkan Yardımcısı Taha Çakmak devraldı. Para Politikası Üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı. Son kararla bir başkan yardımcılığı koltuğu boş kaldı. Önümüzdeki haftalarda bu atamanın da yapılması bekleniyor.
Erdoğan ile Merkez bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu görüşme sonrası, Bloomberg'de konuyla ilgili yer alan haberde, Para Politikası Kurulu üyesinin görevden alınmasının konuşulduğu kaydedilmişti.
Görevden alınan PPK Üyesi Abdullah Yavaş, son zamanlarda farklı bir tartışmanın merkezinde yer alıyordu. ABD'de yaşayan Yavaş'ın PPK toplantılarına uçakla gidip geldiği kamuoyuna yansımıştı.
Bitcoin - dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
EKONOMİ
Bitcoin son 6 ayın rekor seviyesinde: 62 bin doların üzerine çıktı
11:02
050000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:55Dolar'da yeni rekor: 9.30'u gördü
15:53Luiz Gustavo'dan hakem tepkisi: Aynı pozisyonlarda bambaşka yaklaşımlar gördük
15:502 yaşındaki çocuk, annesini tabancayla başından vurarak öldürdü
15:45SocGen, 2021 yıl sonu Dolar/TL tahminini 9.80'e yükseltti
15:42AK Parti Antalya İl Başkanı'ndan Tamer Karadağlı'ya destek
15:41Tekvando kursunda karnına tekme atılan çocuğun karaciğerindeki kötü huylu tümör ortaya çıktı
15:4115 ildeki 83 mağarada yaşayan hayvan türleri araştırılıyor: Şimdiye kadar 20 yeni tür keşfedildi
15:33Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
15:28Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük
15:22Otomobil fiyatlarına kur zammı yolda
15:22Doğalgazı yakmayan komşuya dava açılabilir
15:19'Mars, çok uzun zaman önce Dünya'ya benziyordu'
15:10Almanya Cumhurbaşkanı, Yahudilerin katledilmesi nedeniyle Almanların hala sorumlu olduğunu söyledi
15:08Diyanet'ten sonradan Müslüman olan yetişkin erkekler için sünnet fetvası
15:07NATO, nükleer kapasiteli uçakların katılımıyla tatbikat yapıyor
15:06Irak'la birlikte anılan eski ABD Genelkurmay Başkanı, Dışişleri Bakanı Colin Powell Kovid'den öldü
15:06AK Partili Dağ: Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları ortamı germe çabası
15:05ABD'li restoran zinciri 'iç çamaşırı' görünümlü üniformadan geri adım attı
15:01AB ve Katar havacılık anlaşması imzaladı
15:00Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Cemil Çiçek: Ülkenin, en başta siyasetçilerin tövbeye ihtiyacı var