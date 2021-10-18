https://tr.sputniknews.com/20211018/socgen-2021-yil-sonu-dolartl-tahminini-980e-yukseltti-1049932855.html

SocGen, 2021 yıl sonu Dolar/TL tahminini 9.80'e yükseltti

SocGen, 2021 yıl sonu Dolar/TL tahminini 9.80'e yükseltti

Avrupa'nın ana finans şirketlerinden biri olan Societe Generale (SocGen), 2021 yıl sonu için Dolar/TL tahminini 9.25'ten 9.80'e yükseltti 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T15:45+0300

2021-10-18T15:45+0300

2021-10-18T15:45+0300

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Societe Generale, 2021 yıl sonu için Dolar/TL tahminini 9,25 seviyesinden 9.80’e çıkarırken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Ekim ayında faizleri 100 baz puan indirmesini beklediğini söyledi.Türk lirasının sonraki çeyreklerde de değer kaybetmeye devam etmesini beklediklerini belirten SocGen ekonomistleri, finansal piyasalardaki istikrar ile ilgili endişelerin perşembe günü yapılacak TCMB toplantısında faiz indirimine ara verilmesini beraberinde getirme ihtimali olduğunu aktardı.Bloomberg HT'nin aktardığına göre, sene sonu için 10 yıllık Türkiye Hazine tahvili faizinin yüzde 19 seviyesinde olmasını bekleyen banka, 2022'nin ilk çeyreğinde dolar/TL'nin 10.40 olmasını, 2022’nin üçüncü çeyreğinde ise kurun 11.60’a ulaşmasını bekliyor. Öte yandan, bankanın daha önceki 2022 üçüncü çeyrek kur tahmini ise 10.00 seviyesindeydi.BofA'dan TCMB faiz güncellemesiBank of America, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nda yaşanan görevden almalar sonrasında yıl sonuna kadar 150 baz puan faiz indirimi yapılacağına yönelik beklentisini yukarı yönlü revize ederek 200 baz puana çıkardı.Gelecek hafta yapılacak toplantı sonrasında TCMB’den 50 baz puanlık bir faiz indirimi beklediklerini belirten BofA ekonomistleri, Türk lirası’ndaki değer kaybı ve Ağustos’ta çekirdek enflasyonun yüzde 17’ye çıkmasının daha büyük bir faiz indiriminin önüne geçeceğini söyledi.Türkiye için 2021 enflasyon tahminlerini yakın zamanda yüzde 17,8’e çıkardıklarını belirten ekonomistler, TCMB’nin yakın zamanda faiz indirim politikasından vazgeçeceğini düşünmediklerini söyledi.Morgan: TCMB'den 100 baz puan indirime şaşırmayızMorgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 21 Ekim’de politika faizini 50 baz puan indirmesini beklediklerini fakat 50-100 baz puan arasında bir indirimin de kendilerini şaşırtmayacağını belirtti.9.00 seviyesinin üzerine çıkan dolar/TL’nin daha fazla yükselmeye devam ettiğini belirten banka, daha fazla faiz indiriminin gerçekleşeceğine yönelik beklentilerle kurun değer kaybetmeye devam edeceğini söyledi.Para Politikası Kurulu’nun üç üyesinin görevden alınmasına değinerek TCMB’nin faiz indirimlerinde ne kadar aceleci davranacağının önemli olduğunun altını çizen Morgan Stanley, çekirdek enflasyon ölçümlerinin hala yüzde 18’in altında olduğunu dile getirdi.Yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek üç toplantıda 50’şer baz puanlık indirimler beklediklerini belirten Morgan Stanley stratejistleri, 2021 sonunda politika faizinin yüzde 16.50’ye 2022’nin sonunda ise yüzde 12.50’ye ineceğini düşündüklerini belirtmişti.Enflasyon tahminlerini sene sonu için yüzde 15.8’den 16.2’ye çıkardıklarını belirten Morgan Stanley, 2022 yılında enflasyonun ortalama yüzde 14 olmasını beklediklerini ifade etmişti.Merkez Bankası’nda 3 üye görevden alındıCumhurbaşkanı Erdoğan ile TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun basına kapalı gerçekleştirdiği toplantının ardından, Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, TCMB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen, TCMB Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük, Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı.Boşalan Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı koltuğunu, BDDK Başkan Yardımcısı Taha Çakmak devraldı. Para Politikası Üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı. Son kararla bir başkan yardımcılığı koltuğu boş kaldı. Önümüzdeki haftalarda bu atamanın da yapılması bekleniyor.Erdoğan ile Merkez bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu görüşme sonrası, Bloomberg'de konuyla ilgili yer alan haberde, Para Politikası Kurulu üyesinin görevden alınmasının konuşulduğu kaydedilmişti.Görevden alınan PPK Üyesi Abdullah Yavaş, son zamanlarda farklı bir tartışmanın merkezinde yer alıyordu. ABD'de yaşayan Yavaş'ın PPK toplantılarına uçakla gidip geldiği kamuoyuna yansımıştı.

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