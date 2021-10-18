https://tr.sputniknews.com/20211018/soyludan-10-ulkenin-buyukelciliginin-kavala-aciklamasina-tepki-1049946396.html
Soylu'dan 10 ülkenin büyükelçiliğinin Kavala açıklamasına tepki
Soylu'dan 10 ülkenin büyükelçiliğinin Kavala açıklamasına tepki
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 ülkenin büyükelçiliklerinin Osman Kavala hakkındaki çağrılarına tepki gösterdi. Bakan Soylu, "Türkiye Cumhuriyeti... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T22:05+0300
2021-10-18T22:05+0300
2021-10-18T22:05+0300
politika
süleyman soylu
büyükelçilik
açıklama
osman kavala
abd ankara büyükelçiliği
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Twitter'dan paylaşımda bulunan Bakan Soylu, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçilikleri, birleştirilmiş Gezi Parkı davası kapsamında iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin "Kavala hakkında devam eden dava, Türkiye’de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürmektedir" açıklamasına tepki gösterdi.ABD Ankara Büyükelçiliği'nin tweetini alıntılayan Soylu, "Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, hukuk devletidir. Büyükelçilerin yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez. Tavsiye ve telkininiz, hukuk ve demokrasi anlayışınıza gölge düşürmektedir" ifadelerini kullandı.
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süleyman soylu, büyükelçilik, açıklama, osman kavala, abd ankara büyükelçiliği
Soylu'dan 10 ülkenin büyükelçiliğinin Kavala açıklamasına tepki
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 ülkenin büyükelçiliklerinin Osman Kavala hakkındaki çağrılarına tepki gösterdi. Bakan Soylu, "Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, hukuk devletidir. Büyükelçilerin yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez" dedi.
Twitter'dan paylaşımda bulunan Bakan Soylu, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçilikleri, birleştirilmiş Gezi Parkı davası kapsamında iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin "Kavala hakkında devam eden dava, Türkiye’de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürmektedir" açıklamasına
tepki gösterdi.
ABD Ankara Büyükelçiliği'nin tweetini alıntılayan Soylu, "Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, hukuk devletidir. Büyükelçilerin yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez. Tavsiye ve telkininiz, hukuk ve demokrasi anlayışınıza gölge düşürmektedir" ifadelerini kullandı.