https://tr.sputniknews.com/20211018/soyludan-10-ulkenin-buyukelciliginin-kavala-aciklamasina-tepki-1049946396.html

Soylu'dan 10 ülkenin büyükelçiliğinin Kavala açıklamasına tepki

Soylu'dan 10 ülkenin büyükelçiliğinin Kavala açıklamasına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 ülkenin büyükelçiliklerinin Osman Kavala hakkındaki çağrılarına tepki gösterdi. Bakan Soylu, "Türkiye Cumhuriyeti... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T22:05+0300

2021-10-18T22:05+0300

2021-10-18T22:05+0300

politika

süleyman soylu

büyükelçilik

açıklama

osman kavala

abd ankara büyükelçiliği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1c/1045079571_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_fffb1c1e8d5a8ed657a47742280fdd6a.jpg

Twitter'dan paylaşımda bulunan Bakan Soylu, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçilikleri, birleştirilmiş Gezi Parkı davası kapsamında iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin "Kavala hakkında devam eden dava, Türkiye’de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürmektedir" açıklamasına tepki gösterdi.ABD Ankara Büyükelçiliği'nin tweetini alıntılayan Soylu, "Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, hukuk devletidir. Büyükelçilerin yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez. Tavsiye ve telkininiz, hukuk ve demokrasi anlayışınıza gölge düşürmektedir" ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

süleyman soylu, büyükelçilik, açıklama, osman kavala, abd ankara büyükelçiliği