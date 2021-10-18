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https://tr.sputniknews.com/20211018/squid-game-netflixe-maliyetinin-40-katini-kazandiracak--1049927458.html
'Squid Game, Netflix'e maliyetinin 40 katını kazandıracak'
'Squid Game, Netflix'e maliyetinin 40 katını kazandıracak'
Dünya çapında izlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı Squid Game'in Netflix'e maliyetinin 40 katını kazandırması bekleniyor. Bloomberg, söz konusu rakamın... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T14:13+0300
2021-10-18T14:14+0300
netflix
kore
squid game
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Online dizi ve film platformu Netflix'in izlenme rekorları kıran dizi Squid Game'in ABD'li şirkete yaklaşık 900 milyon dolar kazandırmasının beklendiği bildirildi. Netflix'in şirket içi belgelerine ulaşan Bloomberg, dünya genelinde milyonlarca hayran kazanan Güney Kore dizisi Squid Game ile ilgili gizli verileri yayınladı.Bloomberg’in haberine göre, Netflix yalnızca 21,4 milyon dolar (bölüm başına yaklaşık 2,4 milyon dolar) maliyeti bulunan diziden 891 milyon dolar kazanç sağlaması bekleniyor. Bu rakam maliyetin yaklaşık 40 katına tekabül ederken, dizinin başarısını da gözler önüne seriyor.Şirket, sunduğu içeriklerin maddi getirisini, kazanılan yeni üye sayısı ve üyelerin hangi yapımları izlediği gibi kriterleri göz önünde bulundurarak hesaplıyor.Yayınlanan ilk sezonu dokuz bölümden oluşan ve ikinci sezonunun çekilip çekilmeyeceği henüz açıklanmayan Squid Game dizisinde, ucunda ölüm olan çocuk oyunları oynatılarak yarıştırılan insanların kendilerine vadedilen milyonlarca dolarlık ödül için ortaya koyduğu mücadele anlatılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211013/netflix-resmen-acikladi-squid-game-bridgertoni-tahtindan-indirdi-1049772595.html
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netflix, kore, squid game

'Squid Game, Netflix'e maliyetinin 40 katını kazandıracak'

14:13 18.10.2021 (güncellendi: 14:14 18.10.2021)
© Twitter Squid Game bebeği
Squid Game bebeği - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© Twitter
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Dünya çapında izlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı Squid Game'in Netflix'e maliyetinin 40 katını kazandırması bekleniyor. Bloomberg, söz konusu rakamın 900 milyon dolar olduğunu yazdı.
Online dizi ve film platformu Netflix'in izlenme rekorları kıran dizi Squid Game'in ABD'li şirkete yaklaşık 900 milyon dolar kazandırmasının beklendiği bildirildi.
Netflix'in şirket içi belgelerine ulaşan Bloomberg, dünya genelinde milyonlarca hayran kazanan Güney Kore dizisi Squid Game ile ilgili gizli verileri yayınladı.
Bloomberg’in haberine göre, Netflix yalnızca 21,4 milyon dolar (bölüm başına yaklaşık 2,4 milyon dolar) maliyeti bulunan diziden 891 milyon dolar kazanç sağlaması bekleniyor. Bu rakam maliyetin yaklaşık 40 katına tekabül ederken, dizinin başarısını da gözler önüne seriyor.
Şirket, sunduğu içeriklerin maddi getirisini, kazanılan yeni üye sayısı ve üyelerin hangi yapımları izlediği gibi kriterleri göz önünde bulundurarak hesaplıyor.
Yayınlanan ilk sezonu dokuz bölümden oluşan ve ikinci sezonunun çekilip çekilmeyeceği henüz açıklanmayan Squid Game dizisinde, ucunda ölüm olan çocuk oyunları oynatılarak yarıştırılan insanların kendilerine vadedilen milyonlarca dolarlık ödül için ortaya koyduğu mücadele anlatılıyor.
Squid Game - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
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