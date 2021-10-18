https://tr.sputniknews.com/20211018/sucuk-ve-salamlari-klozet-kapagina-dizen-subway-calisani-kovuldu-1049928842.html

Tıklanma uğruna sucuk ve salamları klozet kapağına dizen Subway çalışanı kovuldu

Tıklanma uğruna sucuk ve salamları klozet kapağına dizen Subway çalışanı kovuldu

Sandviç devi Subway'in sandviçlerin üzerine basarken, yere ekmek fırlatırken ve klozet kapağına yiyecek dizerken çekilmiş videolarını paylaşan çalışanı... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T14:35+0300

2021-10-18T14:35+0300

2021-10-18T14:40+0300

yaşam

kovulma

sandviç

subway

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1049928692_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0c33728971f76658ea2fb8c7b49b26d.jpg

Subway'in bir çalışanı, internette tıklanma uğruna mutfakta yaptıkları için kovuldu.Çalışanın 'JumanneWay' takma ismiyle sandviçlerin üzerine bastığı, yere ekmek fırlattığı ve klozet kapağına sandviç malzemeleri dizdiği görüntüleri internette büyük ilgi topladı.Çalışan, ilk olarak Reddit platformunda fark edildi ve paylaştığı video, izleyicileri öfkelendirdi.Söz konusu video, çalışanın ilk vukuatı değil. Sonrasında klozet kapağına sandviç mazemeleri koyduğu bir fotoğraf paylaştı.'JumanneWay', bazı paylaşımlarını da "Subway'i s..." notuyla paylaştı.Newsweek'te yer alan habere göre çalışan, videolarının internette yayılmasının ardından işten kovuldu.Şirketten bir sözcü, "Subway ve restoran zincirimiz, sağlık ve gıda güvenliğini son derece ciddiye alıyor ve bu alanlarda katı politikalarımızı ihlal eden hiçbir davranışa göz yummuyor" dedi.Sözcü, "Subway restoranları bireysel olarak sahiplenilerek işletiliyor olsa da, bu yerin sahibinin çalışanın eylemlerini öğrendikten sonra derhal işine son verildiğini teyit ettik" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20201103/burger-kingden-mcdonalds-cagrisi-big-mac-siparis-etmek-de-cok-kotu-sayilmaz-1043147491.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kovulma, sandviç, subway