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https://tr.sputniknews.com/20211018/suudi-arabistan-abd-ile-kizildenizde-ortak-deniz-tatbikati-yapiyor-1049914478.html
Suudi Arabistan, ABD ile Kızıldeniz'de ortak deniz tatbikatı yapıyor
Suudi Arabistan, ABD ile Kızıldeniz'de ortak deniz tatbikatı yapıyor
Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri ile Kızıldeniz'de, seyrüsefer özgürlüğünü garanti altına almak amacıyla 10 günlük ortak deniz tatbikatı... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T06:14+0300
2021-10-18T06:13+0300
dünya
abd
suudi arabistan
tatbikat
kızıldeniz
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Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri ile Kızıldeniz'de, seyrüsefer özgürlüğünü garanti altına almak amacıyla 10 günlük ortak deniz tatbikatı düzenliyor.Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kızıldeniz'de ABD ile Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri arasında ikincisi yapılan "Mavi Muhafız 21" deniz tatbikatı pazar günü başladı.İlişkilerin ve askeri iş birliğinin güçlendirilmesi ile savaşa hazırlık seviyesini yükseltmek amacıyla gerçekleştirilen tatbikatın 10 gün süreceği kaydedildi.Açıklamada, tatbikatın "Kızıldeniz'de deniz seyrüsefer özgürlüğü için denizlerin, bölgesel ve uluslararası su yollarının korunması ve güvenliğini sağlayarak bu yöndeki yeteneklerin geliştirilmesine katkıda bulunmayı" amaçladığı aktarıldı.Öte yandan, SPA'dan yapılan açıklamada, BAE'nin Zafer Hava Üssü'nde, Hava Füze Savaş Merkezi 2021 tatbikatlarının, Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri ile birkaç kardeş ve dost ülkenin katılımıyla başladığı belirtildi. Tatbikata Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'nin F-15SE uçak sistemiyle katıldığı kaydedildi.Açıklamada tatbikatlara hangi ülkelerin katıldığı ve süresine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
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abd, suudi arabistan, tatbikat, kızıldeniz

Suudi Arabistan, ABD ile Kızıldeniz'de ortak deniz tatbikatı yapıyor

06:14 18.10.2021
© REUTERS / FAISAL AL NASSERSuudi Arabistan ordusu
Suudi Arabistan ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© REUTERS / FAISAL AL NASSER
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Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri ile Kızıldeniz'de, seyrüsefer özgürlüğünü garanti altına almak amacıyla 10 günlük ortak deniz tatbikatı düzenliyor.
Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri ile Kızıldeniz'de, seyrüsefer özgürlüğünü garanti altına almak amacıyla 10 günlük ortak deniz tatbikatı düzenliyor.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kızıldeniz'de ABD ile Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri arasında ikincisi yapılan "Mavi Muhafız 21" deniz tatbikatı pazar günü başladı.
İlişkilerin ve askeri iş birliğinin güçlendirilmesi ile savaşa hazırlık seviyesini yükseltmek amacıyla gerçekleştirilen tatbikatın 10 gün süreceği kaydedildi.
Açıklamada, tatbikatın "Kızıldeniz'de deniz seyrüsefer özgürlüğü için denizlerin, bölgesel ve uluslararası su yollarının korunması ve güvenliğini sağlayarak bu yöndeki yeteneklerin geliştirilmesine katkıda bulunmayı" amaçladığı aktarıldı.
Öte yandan, SPA'dan yapılan açıklamada, BAE'nin Zafer Hava Üssü'nde, Hava Füze Savaş Merkezi 2021 tatbikatlarının, Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri ile birkaç kardeş ve dost ülkenin katılımıyla başladığı belirtildi. Tatbikata Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'nin F-15SE uçak sistemiyle katıldığı kaydedildi.
Açıklamada tatbikatlara hangi ülkelerin katıldığı ve süresine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
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