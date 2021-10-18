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Takımın taraftarlarca Sabiha Gökçen'de karşılanmasını isteyen Ali Koç havalimanında açıklama yaptı
Takımın taraftarlarca Sabiha Gökçen'de karşılanmasını isteyen Ali Koç havalimanında açıklama yaptı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaptığı açıklamasında "Bıçak kemiğe dayanmıştır ve bizim artık kendi... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T01:23+0300
2021-10-18T01:23+0300
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fenerbahçe, ali koç, sabiha gökçen
Takımın taraftarlarca Sabiha Gökçen'de karşılanmasını isteyen Ali Koç havalimanında açıklama yaptı 01:23 18.10.2021 (güncellendi: 01:39 18.10.2021) Ayrıntılar geliyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaptığı açıklamasında "Bıçak kemiğe dayanmıştır ve bizim artık kendi hakkımızı korumanın zamanı gelmiştir" dedi.