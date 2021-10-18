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https://tr.sputniknews.com/20211018/taksicilerin-park-yeri-anlasmazligi-yumruklu-kavgaya-donustu-1049922520.html
Taksicilerin park yeri anlaşmazlığı, yumruklu kavgaya dönüştü
Taksicilerin park yeri anlaşmazlığı, yumruklu kavgaya dönüştü
Erzurum’da park yeri sebebiyle tartışmaya başlayan taksi şoförleri, birbirlerine yumrukla saldırdı. 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T12:27+0300
2021-10-18T12:27+0300
2021-10-18T12:27+0300
yaşam
erzurum
kavga
yumruklu kavga
taksi
taksici
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Erzurum’un en işlek caddelerinden biri olan Terminal Caddesi'nde iki taksi şoförü park yeri sebebiyle birbirine girdi. Taksicilerin kavgasında tekmeler ve yumruklar havada uçuşurken kavgaya kadınlar da dahil oldu. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle taraflar güçlükle sakinleştirildi. Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri ise çıkan kavgaya yönelik inceleme başlattı.
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erzurum, kavga, yumruklu kavga, taksi, taksici
Taksicilerin park yeri anlaşmazlığı, yumruklu kavgaya dönüştü
Erzurum’da park yeri sebebiyle tartışmaya başlayan taksi şoförleri, birbirlerine yumrukla saldırdı.
Erzurum’un en işlek caddelerinden biri olan Terminal Caddesi'nde iki taksi şoförü park yeri sebebiyle birbirine girdi.
Taksicilerin kavgasında
tekmeler ve yumruklar havada uçuşurken kavgaya kadınlar da dahil oldu.
Çevredeki vatandaşların
müdahalesiyle taraflar güçlükle sakinleştirildi. Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri ise çıkan kavgaya yönelik inceleme başlattı.