https://tr.sputniknews.com/20211018/taksicilerin-park-yeri-anlasmazligi-yumruklu-kavgaya-donustu-1049922520.html

Taksicilerin park yeri anlaşmazlığı, yumruklu kavgaya dönüştü

Taksicilerin park yeri anlaşmazlığı, yumruklu kavgaya dönüştü

Erzurum’da park yeri sebebiyle tartışmaya başlayan taksi şoförleri, birbirlerine yumrukla saldırdı. 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T12:27+0300

2021-10-18T12:27+0300

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yaşam

erzurum

kavga

yumruklu kavga

taksi

taksici

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Erzurum’un en işlek caddelerinden biri olan Terminal Caddesi'nde iki taksi şoförü park yeri sebebiyle birbirine girdi. Taksicilerin kavgasında tekmeler ve yumruklar havada uçuşurken kavgaya kadınlar da dahil oldu. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle taraflar güçlükle sakinleştirildi. Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri ise çıkan kavgaya yönelik inceleme başlattı.

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