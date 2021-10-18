https://tr.sputniknews.com/20211018/taliban-afganistan-topraklarini-diger-ulkelere-saldiri-icin-kullanilmasina-izin-vermeyiz-1049936001.html

Taliban: Afganistan topraklarının diğer ülkelere saldırı için kullanılmasına izin vermeyiz

Taliban: Afganistan topraklarının diğer ülkelere saldırı için kullanılmasına izin vermeyiz

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan topraklarını, komşular dahil diğer ülkelere saldırılar için kullanılmasına izin vermeyeceklerini belirtti. 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T16:38+0300

2021-10-18T16:38+0300

2021-10-18T16:49+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

nato

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taliban

saldırı

daeş

açıklama

müdahale

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Mücahid, Rus medyasına verdiği demeçte, “Afganistan İslam Emirliği, hiçbir gruba veya bireye Afganistan topraklarını başka herhangi bir ülkeye karşı kullanmasına izin vermeyecek. Bu konuyu ciddiye alıyoruz, bu yöndeki her bir aktivite bastırılacak” açıklamasında bulundu.Afganistan topraklarında faaliyet gösteren terör örgütlerine karşı mücadelede somut olarak hangi adımlar atıldığını anlatmayan Mücahid, El-Kaide’nin resmi olarak Afganistan’da yasaklanıp yasaklanmayacağı sorusunu da yanıtsız bıraktı.Daha önce ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Taliban’ın El-Kaide ile bağlantıyı kesmediğini öne sürmüştü.

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