https://tr.sputniknews.com/20211018/taliban-afganistan-topraklarini-diger-ulkelere-saldiri-icin-kullanilmasina-izin-vermeyiz-1049936001.html
Taliban: Afganistan topraklarının diğer ülkelere saldırı için kullanılmasına izin vermeyiz
Taliban: Afganistan topraklarının diğer ülkelere saldırı için kullanılmasına izin vermeyiz
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan topraklarını, komşular dahil diğer ülkelere saldırılar için kullanılmasına izin vermeyeceklerini belirtti. 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T16:38+0300
2021-10-18T16:38+0300
2021-10-18T16:49+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
nato
işid
afganistan
taliban
saldırı
daeş
açıklama
müdahale
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Mücahid, Rus medyasına verdiği demeçte, “Afganistan İslam Emirliği, hiçbir gruba veya bireye Afganistan topraklarını başka herhangi bir ülkeye karşı kullanmasına izin vermeyecek. Bu konuyu ciddiye alıyoruz, bu yöndeki her bir aktivite bastırılacak” açıklamasında bulundu.Afganistan topraklarında faaliyet gösteren terör örgütlerine karşı mücadelede somut olarak hangi adımlar atıldığını anlatmayan Mücahid, El-Kaide’nin resmi olarak Afganistan’da yasaklanıp yasaklanmayacağı sorusunu da yanıtsız bıraktı.Daha önce ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Taliban’ın El-Kaide ile bağlantıyı kesmediğini öne sürmüştü.
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abd, nato, işid, afganistan, taliban, saldırı, daeş, açıklama, müdahale, toprak, zabihullah mücahid
Taliban: Afganistan topraklarının diğer ülkelere saldırı için kullanılmasına izin vermeyiz
16:38 18.10.2021 (güncellendi: 16:49 18.10.2021)
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan topraklarını, komşular dahil diğer ülkelere saldırılar için kullanılmasına izin vermeyeceklerini belirtti.
Mücahid, Rus medyasına verdiği demeçte, “Afganistan İslam Emirliği, hiçbir gruba veya bireye Afganistan topraklarını başka herhangi bir ülkeye karşı kullanmasına izin vermeyecek. Bu konuyu ciddiye alıyoruz, bu yöndeki her bir aktivite bastırılacak” açıklamasında bulundu.
Afganistan topraklarında faaliyet gösteren terör örgütlerine karşı mücadelede somut olarak hangi adımlar atıldığını anlatmayan Mücahid, El-Kaide’nin resmi olarak Afganistan’da yasaklanıp yasaklanmayacağı sorusunu da yanıtsız bıraktı.
Daha önce ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Taliban’ın El-Kaide ile bağlantıyı kesmediğini öne sürmüştü.