https://tr.sputniknews.com/20211018/tekvando-kursunda-karnina-tekme-atilan-cocugun-karacigerindeki-kotu-huylu-tumor-ortaya-cikti--1049932183.html

Tekvando kursunda karnına tekme atılan çocuğun karaciğerindeki kötü huylu tümör ortaya çıktı

Tekvando kursunda karnına tekme atılan çocuğun karaciğerindeki kötü huylu tümör ortaya çıktı

Tekvando kursunda karnına isabet eden tekmeyle yaralanan 8 yaşındaki Ahmet Kaya’nın, tespit edilen kötü huylu tümör nedeniyle karaciğerinin üçte biri alındı... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T15:41+0300

2021-10-18T15:41+0300

2021-10-18T15:41+0300

türkiye

diyarbakır

hastane

çocuk

ameliyat

tekvando

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Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde İlkokul ikinci sınıf öğrencisi yaşındaki Ahmet Kaya, gittiği tekvando kursunda arkadaşının attığı tekme sonrası şiddetli karın ağrısı yaşayan ve baygınlık geçirdi. Hastaneye kaldırılan çocuğun karaciğerinde kötü huylu tümör belirlendi. 8 yaşındaki Kaya, ameliyata alındı.'Tekme yemese tümör tespit edilemezdi'Ameliyatın gerçekleştiği Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hanifi Okur, "Eğer tekme yemeseydi, o tümörü tespit edemeyecektik. Belki hastamız bize o tümör akciğerine, diğer organlarına yayılmış bir şekilde gelecekti. Netice itibarıyla hayırlı bir şey olmuş" diye konuştu. 'Sara nöbeti geçirdi zannetmişler'Anne Sevinç Kaya da oğlunu tekvando kursuna bıraktıktan birkaç saat sonra, eğitmenin kendisini arayarak, durumu anlattığını ifade etti. Anne "Kursa gittiğimde sandalye üzerinde oturuyordu. Durumu çok kötüydü. Eğitmenin kolundan tutmasıyla oğlum yere yığıldı" diyerek hastaneye kaldırdıkları sırada çocuğunun sara nöbeti geçirdiğinin düşünüldüğünü aktardı. Kaya, "Çocuğum kendini kaybetti. Çok kötü bir gündü. Doktorlar müdahale etti. Doktorlarımız çocuğumla ilgilendiler. Ameliyatı 6 saat sürdü. Çok şükür durumu çok iyi şimdi. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

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diyarbakır, hastane, çocuk, ameliyat, tekvando