https://tr.sputniknews.com/20211018/twitter-emoji-tepki-ozelligini-yeniden-getirdi-1049948199.html

Twitter, paylaşımlara emoji ile tepki verme özelliğini yeniden getirdi

Twitter, paylaşımlara emoji ile tepki verme özelliğini yeniden getirdi

Twitter Türkiye, paylaşımlara emoji ile tepki verme özelliğinin yeniden aktif edildiğini duyurdu. 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T23:14+0300

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Twitter Reactions özelliğine ilişkin Twitter'dan yeni bir duyuru yapıldı. Twitter Türkiye hesabından yapılan duyuruyla reactions özelliğinin geri döndüğü açıklandı. Twitter Türkiye konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:

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emoji, twitter , son dakika