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YAŞAM
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https://tr.sputniknews.com/20211018/twitter-emoji-tepki-ozelligini-yeniden-getirdi-1049948199.html
Twitter, paylaşımlara emoji ile tepki verme özelliğini yeniden getirdi
Twitter, paylaşımlara emoji ile tepki verme özelliğini yeniden getirdi
Twitter Türkiye, paylaşımlara emoji ile tepki verme özelliğinin yeniden aktif edildiğini duyurdu. 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T23:14+0300
2021-10-18T23:14+0300
2021-10-18T23:19+0300
yaşam
emoji
twitter
son dakika
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Twitter Reactions özelliğine ilişkin Twitter'dan yeni bir duyuru yapıldı. Twitter Türkiye hesabından yapılan duyuruyla reactions özelliğinin geri döndüğü açıklandı. Twitter Türkiye konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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Sputnik Türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/08/1043364653_172:0:1829:1243_1920x0_80_0_0_0979f27f750ed293f2f42f1f9bd95f65.jpg
Sputnik Türkiye
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
emoji, twitter , son dakika
Twitter, paylaşımlara emoji ile tepki verme özelliğini yeniden getirdi 23:14 18.10.2021 (güncellendi: 23:19 18.10.2021)
Twitter Türkiye, paylaşımlara emoji ile tepki verme özelliğinin yeniden aktif edildiğini duyurdu.
Twitter Reactions özelliğine ilişkin Twitter'dan yeni bir duyuru yapıldı. Twitter Türkiye hesabından yapılan duyuruyla reactions özelliğinin geri döndüğü açıklandı.
Twitter Türkiye konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:
"
Twitter Reactions'ı Türkiye'de sınırlı bir süre için yeniden test etmeye başladığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Tepkinizi bize iletmek için Kalbe uzun basın."