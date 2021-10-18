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UEFA'dan İngiltere'ye EURO 2020 cezası
UEFA'dan İngiltere'ye EURO 2020 cezası
UEFA, İngiltere Milli Futbol Takımı'nın evinde yapacağı iki UEFA maçını kapalı kapılar ardında oynamasına, ikinci karşılaşmanın mevcut karar tarihinden... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T20:28+0300
2021-10-18T20:36+0300
spor
ingiltere
ceza
euro 2020
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UEFA, İngiltere ile İtalya arasında 11 Temmuz'da Wembley Stadı'nda oynanan EURO 2020 final maçında taraftarlarının stat içinde ve dışında neden olduğu olaylarla ilgili İngiltere'ye bir maç seyircisiz oynama cezası verdi.UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İngiltere Milli Futbol Takımı'nın evinde yapacağı iki UEFA maçını kapalı kapılar ardında oynamasına, ikinci maçın mevcut karar tarihinden itibaren 2 yıllık bir deneme süresi için askıya alınmasına karar verildi.Ayrıca, İngiltere Futbol Federasyonu'na stat içinde ve çevresinde düzen ve disiplin eksikliği, oyun alanını işgal, nesne fırlatma ve milli marşlar sırasındaki rahatsızlıklar nedeniyle 100 bin euro para cezası verildi.İtalya'nın kazandığı EURO 2020'nin final mücadelesine biletsiz girmek isteyen İngiliz taraftarlar, polis ve stat görevlileriyle çatışmıştı.
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ingiltere, ceza, euro 2020

UEFA'dan İngiltere'ye EURO 2020 cezası

20:28 18.10.2021 (güncellendi: 20:36 18.10.2021)
© REUTERS / ANDREW BOYERSİskoçya'da yaklaşık 2 bin Kovid-19 vakasının EURO 2020 ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı
İskoçya'da yaklaşık 2 bin Kovid-19 vakasının EURO 2020 ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© REUTERS / ANDREW BOYERS
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UEFA, İngiltere Milli Futbol Takımı'nın evinde yapacağı iki UEFA maçını kapalı kapılar ardında oynamasına, ikinci karşılaşmanın mevcut karar tarihinden itibaren 2 yıllık bir deneme süresi için askıya alınmasına karar verdi.
UEFA, İngiltere ile İtalya arasında 11 Temmuz'da Wembley Stadı'nda oynanan EURO 2020 final maçında taraftarlarının stat içinde ve dışında neden olduğu olaylarla ilgili İngiltere'ye bir maç seyircisiz oynama cezası verdi.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İngiltere Milli Futbol Takımı'nın evinde yapacağı iki UEFA maçını kapalı kapılar ardında oynamasına, ikinci maçın mevcut karar tarihinden itibaren 2 yıllık bir deneme süresi için askıya alınmasına karar verildi.

Ayrıca, İngiltere Futbol Federasyonu'na stat içinde ve çevresinde düzen ve disiplin eksikliği, oyun alanını işgal, nesne fırlatma ve milli marşlar sırasındaki rahatsızlıklar nedeniyle 100 bin euro para cezası verildi.

İtalya'nın kazandığı EURO 2020'nin final mücadelesine biletsiz girmek isteyen İngiliz taraftarlar, polis ve stat görevlileriyle çatışmıştı.
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