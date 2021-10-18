https://tr.sputniknews.com/20211018/uefadan-ingiltereye-euro-2020-cezasi-1049944320.html

UEFA'dan İngiltere'ye EURO 2020 cezası

UEFA'dan İngiltere'ye EURO 2020 cezası

UEFA, İngiltere Milli Futbol Takımı'nın evinde yapacağı iki UEFA maçını kapalı kapılar ardında oynamasına, ikinci karşılaşmanın mevcut karar tarihinden... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

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spor

ingiltere

ceza

euro 2020

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UEFA, İngiltere ile İtalya arasında 11 Temmuz'da Wembley Stadı'nda oynanan EURO 2020 final maçında taraftarlarının stat içinde ve dışında neden olduğu olaylarla ilgili İngiltere'ye bir maç seyircisiz oynama cezası verdi.UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İngiltere Milli Futbol Takımı'nın evinde yapacağı iki UEFA maçını kapalı kapılar ardında oynamasına, ikinci maçın mevcut karar tarihinden itibaren 2 yıllık bir deneme süresi için askıya alınmasına karar verildi.Ayrıca, İngiltere Futbol Federasyonu'na stat içinde ve çevresinde düzen ve disiplin eksikliği, oyun alanını işgal, nesne fırlatma ve milli marşlar sırasındaki rahatsızlıklar nedeniyle 100 bin euro para cezası verildi.İtalya'nın kazandığı EURO 2020'nin final mücadelesine biletsiz girmek isteyen İngiliz taraftarlar, polis ve stat görevlileriyle çatışmıştı.

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