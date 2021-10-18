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Ukrayna bayrağının renklerini karıştıran ABD'nin AGİT Misyonu, Ukraynalıları kızdırdı
ABD'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Misyonu tarafından yayınlanan videoda kullanılan yanlış Ukrayna bayrağı Twitter'daki bazı Ukraynalı kullanıcıları kızdırdı.
ABD'nin AGİT Misyonu, 'Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırganlığı ve Kırım'ın yasa dışı ilhakı' konusunda bir mesaj yayınladı.
Mesaj için bir video hazırlayan ABD'nin AGİT Misyonu, Kırım'ı Ukrayna bayrağının renklerine boyadı ancak sarı rengi üste, mavi rengi alta koyarak bir skandala yol açtı.
ABD'nin AGİT Misyonu'nun bu hatası Twitter'daki bazı Ukraynalı kullanıcıların tepkisini çekti.
V80_Kyiv adlı kullanıcı "Bayrağı trs çevirin, antikalar" diye yazarken NestorVolya, "Ulusal bayrağımızın renkleri neden yer değiştirmiş?!" diye sordu.
AndrewVo adlı kullanıcı tepkisini, "Önce Ukrayna bayrağının renklerini öğrenseniz daha mı iyi olur? Bu, Amerikan politikasının tüm özünü ortaya koyuyor" sözleriyle gösterdi.
Mesaj için bir video hazırlayan ABD'nin AGİT Misyonu, Kırım'ı Ukrayna bayrağının renklerine boyadı ancak sarı rengi üste, mavi rengi alta koyarak bir skandala yol açtı.
ABD'nin AGİT Misyonu'nun bu hatası Twitter'daki bazı Ukraynalı kullanıcıların tepkisini çekti.
V80_Kyiv adlı kullanıcı "Bayrağı trs çevirin, antikalar" diye yazarken NestorVolya, "Ulusal bayrağımızın renkleri neden yer değiştirmiş?!" diye sordu.
AndrewVo adlı kullanıcı tepkisini, "Önce Ukrayna bayrağının renklerini öğrenseniz daha mı iyi olur? Bu, Amerikan politikasının tüm özünü ortaya koyuyor" sözleriyle gösterdi.
.@usosce: Мы не требуем расширения полномочий СММ; мы призываем Россию позволить Миссии выполнять свой мандат. Этот мандат позволяет СММ патрулировать всю территорию Украины, в том числе оккупированный Россией Крым. Потому что Крым — это Украина.https://t.co/w4uY5COtfP. pic.twitter.com/sy1oqQllMV— США по-русски (@USApoRusski) October 16, 2021