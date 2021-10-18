https://tr.sputniknews.com/20211018/usta-gazeteci-sami-kohen-hayatini-kaybetti-1049948588.html

Usta gazeteci Sami Kohen hayatını kaybetti

Usta gazeteci Sami Kohen hayatını kaybetti

Türk basınının duayen ismi Sami Kohen tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti. 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T23:40+0300

2021-10-18T23:40+0300

2021-10-18T23:45+0300

türkiye

son dakika

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Milliyet gazetesinin haberine göre dış siyaset konusundaki köşe yazılarıyla tanınan Sami Kohen, yaşamını yitirdi. Kohen geçtiğimiz günlerde böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı.Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik, Twitter hesabından paylaştığı mesajla Sam Kohen'in hayatını kaybettiğini duyurdu.Çelik şu mesajı yayınladı:"Değerli büyüğümüz Sami Kohen'in ailesine, yakınlarına, Milliyet Gazetesi'ne başsağlığı dilerim. Çok önemli analizler, faydalı kitaplar ve çok güzel hatıralar bıraktı. Dostluğunu asla unutmayacağım ve kendisini daima sevgi ve saygıyla hatırlayacağım."

türkiye

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son dakika