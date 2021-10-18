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https://tr.sputniknews.com/20211018/venezuella-devlet-baskani-maduro-muhalefetle-diyalogun-abd-yuzunden-kesildigini-soyledi-1049914119.html
Venezüella Devlet Başkanı Maduro, muhalefetle diyaloğun ABD yüzünden kesildiğini söyledi
Venezüella Devlet Başkanı Maduro, muhalefetle diyaloğun ABD yüzünden kesildiğini söyledi
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefet ile devam eden müzakerelerin kesintiye uğramasının sorumlusunun ABD olduğunu bildirdi. 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T06:07+0300
2021-10-18T06:06+0300
dünya
nicolas maduro
venezüella
muhalefet
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Devlet televizyonu VTV'de açıklamalarda bulunan Maduro, muhalefet ile 13 Ağustos'tan bu yana sürdürdükleri diyaloğa ABD tarafından "ölümcül bir bıçak" saplandığını belirterek, görüşmelerden çekildiklerini teyit etti.Maduro, dün Batı Afrika ülkesi Cabo Verde yetkililerince ABD'ye teslim edilen Alex Saab'ın Venezüellalı bir diplomat olduğunu savunarak, "ABD, Meksika diyalog komisyonunun bir üyesi olan Alex Saab'ı kaçırarak, Meksika'daki müzakerelere ölümcül bir darbe indirdiğini biliyordu, bunu bildiği için Birleşik Devletler harekete geçti. Diyalog istemiyorlar, Venezüellaiçin barış istemiyorlar" ifadesini kullandı.Muhalefet ile yapılması beklenen 4. tur görüşmelerinin askıya alınması emrini verdiğini dile getiren Maduro, buna gerekçe olarak Saab'ın ABD'ye teslim edilmesini gösterdi.Öte yandan muhalefet temsilcileri bugün yaptıkları açıklamada, hükümete diyalog masasına dönmesi çağrısında bulundu.Saab 12 Haziran 2020'de gözaltına alınmıştıSaab, ABD'nin talebi üzerine kara para aklama davası nedeniyle Cabo Verde'de gözaltına alınmıştı. Venezüellalı yetkililerden o dönem yapılan açıklamada, Saab'ın diplomatik dokunulmazlığı olduğu belirtilerek, Cabo Verde'yi Viyana Sözleşmesini ihlal etmekle suçlamıştı.Saab, dün Cabo Verde yetkilileri tarafından ABD'ye teslim edilmişti.Müzakere süreciMaduro, 23 Temmuz'daki açıklamasında, tüm konuların ele alınması için muhalefet ile diyalog masasında buluşabileceklerini bildirmişti.Maduro, muhaliflerin lideri Juan Guaido ile ABD yaptırımlarının kademeli kaldırılması karşılığında görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişti.Guaido ise ABD yaptırımlarının kademeli kaldırılması karşılığında uluslararası gözlemcilerin denetiminde ülkede 'özgür ve adil' bir seçim takviminin belirlenmesi talebinde bulunmuştu.Meksika'da 1. tur görüşmelerinde, 13 Ağustos'ta mutabakat imzalayan taraflar, 7 Eylül'de ise 2. turda 2 konuda kısmi anlaşma imzalamıştı.İktidar ile muhalefet, 3. tur müzakereler kapsamında Meksika'da 24-27 Eylül'de yeniden bir araya gelmişti.Meksika'da 25 Ekim'de başlayan 3 tur görüşmeler, taraflar arasında somut anlaşmalara varılamadan tamamlanırken, 4. tur müzakerelerin ne zaman başlayacağına ilişkin tarih verilmemişti.Taraflarca 28 Eylül'de yapılan ortak açıklamada ise sosyal, ekonomik ve politik konulara çözüm arayışında ilerleme kat edildiği belirtilerek, "Ulusal ve uluslararası siyasi ve sosyal aktörlerle istişarelerin derhal yürütülmesi, diyaloğun geliştirilmesinde toplumsal cinsiyet yaklaşımının sağlanması konusunda anlaşmaya varıldı" ifadesine yer verilmişti.Hükümet ile muhalefet temsilcilerinin 17 Ekim'de yeniden bir araya gelmesi beklenirken, Saab'ın ABD'ye teslim edilmesi üzerine iktidar tarafı, dün görüşmelerden çekilme kararı almıştı.
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nicolas maduro, venezüella, muhalefet

Venezüella Devlet Başkanı Maduro, muhalefetle diyaloğun ABD yüzünden kesildiğini söyledi

06:07 18.10.2021
© REUTERS / Manaure QuinteroNicolas Maduro
Nicolas Maduro - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© REUTERS / Manaure Quintero
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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefet ile devam eden müzakerelerin kesintiye uğramasının sorumlusunun ABD olduğunu bildirdi.
Devlet televizyonu VTV'de açıklamalarda bulunan Maduro, muhalefet ile 13 Ağustos'tan bu yana sürdürdükleri diyaloğa ABD tarafından "ölümcül bir bıçak" saplandığını belirterek, görüşmelerden çekildiklerini teyit etti.
Maduro, dün Batı Afrika ülkesi Cabo Verde yetkililerince ABD'ye teslim edilen Alex Saab'ın Venezüellalı bir diplomat olduğunu savunarak, "ABD, Meksika diyalog komisyonunun bir üyesi olan Alex Saab'ı kaçırarak, Meksika'daki müzakerelere ölümcül bir darbe indirdiğini biliyordu, bunu bildiği için Birleşik Devletler harekete geçti. Diyalog istemiyorlar, Venezüellaiçin barış istemiyorlar" ifadesini kullandı.
Muhalefet ile yapılması beklenen 4. tur görüşmelerinin askıya alınması emrini verdiğini dile getiren Maduro, buna gerekçe olarak Saab'ın ABD'ye teslim edilmesini gösterdi.
Öte yandan muhalefet temsilcileri bugün yaptıkları açıklamada, hükümete diyalog masasına dönmesi çağrısında bulundu.

Saab 12 Haziran 2020'de gözaltına alınmıştı

Saab, ABD'nin talebi üzerine kara para aklama davası nedeniyle Cabo Verde'de gözaltına alınmıştı. Venezüellalı yetkililerden o dönem yapılan açıklamada, Saab'ın diplomatik dokunulmazlığı olduğu belirtilerek, Cabo Verde'yi Viyana Sözleşmesini ihlal etmekle suçlamıştı.
Saab, dün Cabo Verde yetkilileri tarafından ABD'ye teslim edilmişti.

Müzakere süreci

Maduro, 23 Temmuz'daki açıklamasında, tüm konuların ele alınması için muhalefet ile diyalog masasında buluşabileceklerini bildirmişti.
Maduro, muhaliflerin lideri Juan Guaido ile ABD yaptırımlarının kademeli kaldırılması karşılığında görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişti.
Guaido ise ABD yaptırımlarının kademeli kaldırılması karşılığında uluslararası gözlemcilerin denetiminde ülkede 'özgür ve adil' bir seçim takviminin belirlenmesi talebinde bulunmuştu.
Meksika'da 1. tur görüşmelerinde, 13 Ağustos'ta mutabakat imzalayan taraflar, 7 Eylül'de ise 2. turda 2 konuda kısmi anlaşma imzalamıştı.
İktidar ile muhalefet, 3. tur müzakereler kapsamında Meksika'da 24-27 Eylül'de yeniden bir araya gelmişti.
Meksika'da 25 Ekim'de başlayan 3 tur görüşmeler, taraflar arasında somut anlaşmalara varılamadan tamamlanırken, 4. tur müzakerelerin ne zaman başlayacağına ilişkin tarih verilmemişti.
Taraflarca 28 Eylül'de yapılan ortak açıklamada ise sosyal, ekonomik ve politik konulara çözüm arayışında ilerleme kat edildiği belirtilerek, "Ulusal ve uluslararası siyasi ve sosyal aktörlerle istişarelerin derhal yürütülmesi, diyaloğun geliştirilmesinde toplumsal cinsiyet yaklaşımının sağlanması konusunda anlaşmaya varıldı" ifadesine yer verilmişti.
Hükümet ile muhalefet temsilcilerinin 17 Ekim'de yeniden bir araya gelmesi beklenirken, Saab'ın ABD'ye teslim edilmesi üzerine iktidar tarafı, dün görüşmelerden çekilme kararı almıştı.
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