Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211018/volkan-demirel-musleranin-kiymetini-bilsinler-1049917440.html
Volkan Demirel: Muslera'nın kıymetini bilsinler
Volkan Demirel: Muslera'nın kıymetini bilsinler
Volkan Demirel, Süper Lig'in 9.haftasında oynanan Galatasaray-Konyaspor maçını değerlendirdi. Demirel sarı kırmızılı taraftarlara Muslera çağrısı yaptı. 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T10:12+0300
2021-10-18T10:12+0300
spor
galatasaray
volkan demirel
fenerbahçe
futbol
beşiktaş
fernando muslera
kaleci
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0e/1044963179_0:5:1472:833_1920x0_80_0_0_db5609adcbabb526b4c71a225babc824.png
Galatasaray’ın Konyaspor’u 1-0 yendiği maçın ardından yayıncı kuruluş beIN Sports’ta değerlendirmelerde bulunan Volkan Demirel, Fernando Muslera’dan övgü dolu sözlerle bahsetti.Galatasaray’ın önemli bir galibiyet aldığını vurgulayan Volkan Demirel, “Galatasaray için çok şey söylenebilir ama Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşırken, Beşiktaş puan kaybederken 3 puan almak önemli. Galatasaray’ın geçmiş haftalarına da baktığımızda oyunu yönlendirebilen bir Galatasaray yok. 70. dakikalarda oynama sürelerine bakıldığında, yüzde 71’e 29 Konyaspor öndeydi. Golde kaleciye faul yok gibi. 1-0 geri düştüler, oyunu çevirmeye çalıştılar, zorlandılar” dedi.'Muslera'nın kıymetini bilsinler'Muslera’nın yaptığı kurtarışlarla maça damgasını vurduğunu belirten yorumcu, “Çok yan top oldu, bugün Muslera olmasa maç farklı bir skorla bitebilirdi. Galatasaray taraftarına sesleniyorum, Muslera’nın kıymetini bilsinler. Her zaman iyi olamazsınız, Muslera Galatasaray için bir değerdir, takımın kaptanıdır. Bugün de kalesini Muslera gibi korudu. Kötü oyun ama tebrik etmek lazım, Galatasaray 3 puanı almayı bildi” ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0e/1044963179_178:0:1295:838_1920x0_80_0_0_3e106099749f5cb730d3a9f0cf03d2ac.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
galatasaray, volkan demirel, fenerbahçe, futbol, beşiktaş, fernando muslera, kaleci

Volkan Demirel: Muslera'nın kıymetini bilsinler

10:12 18.10.2021
© AAVolkan Demirel
Volkan Demirel - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© AA
Abone ol
Volkan Demirel, Süper Lig'in 9.haftasında oynanan Galatasaray-Konyaspor maçını değerlendirdi. Demirel sarı kırmızılı taraftarlara Muslera çağrısı yaptı.
Galatasaray’ın Konyaspor’u 1-0 yendiği maçın ardından yayıncı kuruluş beIN Sports’ta değerlendirmelerde bulunan Volkan Demirel, Fernando Muslera’dan övgü dolu sözlerle bahsetti.
Galatasaray’ın önemli bir galibiyet aldığını vurgulayan Volkan Demirel, “Galatasaray için çok şey söylenebilir ama Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşırken, Beşiktaş puan kaybederken 3 puan almak önemli. Galatasaray’ın geçmiş haftalarına da baktığımızda oyunu yönlendirebilen bir Galatasaray yok. 70. dakikalarda oynama sürelerine bakıldığında, yüzde 71’e 29 Konyaspor öndeydi. Golde kaleciye faul yok gibi. 1-0 geri düştüler, oyunu çevirmeye çalıştılar, zorlandılar” dedi.

'Muslera'nın kıymetini bilsinler'

Muslera’nın yaptığı kurtarışlarla maça damgasını vurduğunu belirten yorumcu, “Çok yan top oldu, bugün Muslera olmasa maç farklı bir skorla bitebilirdi. Galatasaray taraftarına sesleniyorum, Muslera’nın kıymetini bilsinler. Her zaman iyi olamazsınız, Muslera Galatasaray için bir değerdir, takımın kaptanıdır. Bugün de kalesini Muslera gibi korudu. Kötü oyun ama tebrik etmek lazım, Galatasaray 3 puanı almayı bildi” ifadelerini kullandı.
100000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:58Özlem Türeci ve Uğur Şahin açıkladı: '3. doz BioNTech koronavirüsün bulaşmasını tamamen durduracak'
10:55Kalp krizi geçirdiği sanılıp 2 kez anjiyo yapıldı, milyonda bir görülen kitle olduğu ortaya çıktı
10:47Ceylan Ertem’den Yeşim Salkım'a: Gündem olmak için moda olan bir davranış türü, boş keseden sallamak
10:44Çin ordusundan CIA operasyonlarına karşı 'halk savaşı' çağrısı
10:41Kurz 'anket ve popülarite sahtekarlığı yapıp eleştirel medyayı cezalandırmayı kurumsallaştırdı'
10:28Afganistan'da yoksul aileler, geçinebilmek için çocuklarını satıyor
10:27Bozdağ: Kılıçdaroğlu, 'cumhurbaşkanlığına ben talibim' deme cesareti gösteremiyor
10:15İstanbul'da FETÖ operasyonu: 23 eski Polis Akademisi öğrencisi gözaltına alındı
10:12Volkan Demirel: Muslera'nın kıymetini bilsinler
10:07AK Parti'deki bilgilendirme toplantıları Milli Eğitim Bakanı Özer ile sürecek
10:03Hasta yakınları doktora saldırdı
09:55Enes Batur’dan Okan Bayülgen'e yanıt: Onun yerinde olsam villamda ayaklarımı uzatır, dinlenirdim
09:54Yağışların ardından hava sıcaklıkları yükselecek
09:50'İsrail, savaş durumunda Hizbullah'tan günde 2000-2500 roket saldırısı bekliyor'
09:48Rap şarkıcısı Murda, havaalanında gözaltına alındı
09:30Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Ak: Formula 1, İstanbul'a 3 günde 150 milyon euro gelir bıraktı
09:28Abdulkadir Selvi: İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçmiyor
09:26Facebook, 'metaverse' inşa etmek için Avrupa'da 10 bin bişiyi işe alacak
09:17Esra Hankulu'nun bilirkişi raporu: 'Müdahale edilse kurtulurdu'
09:13Genel Sağlık-İş Sendikası: 'İstifalar arttı, hastalara bakacak doktor kalmadı'