https://tr.sputniknews.com/20211018/wsj-abdye-tahliye-edilen-afganlarin-yerlestirilmesi-konusunda-sorunlar-yasaniyor-1049933626.html

WSJ: ABD'ye tahliye edilen Afganların yerleştirilmesi konusunda sorunlar yaşanıyor

WSJ: ABD'ye tahliye edilen Afganların yerleştirilmesi konusunda sorunlar yaşanıyor

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Taliban'ın iktidara gelmesi sonrası ABD'ye tahliye edilen Afganların yerleştirilmesi konusunda sorunlar yaşandığını yazdı. 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T16:07+0300

2021-10-18T16:07+0300

2021-10-18T16:07+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

afganistan

mülteci

tahliye

afgan sığınmacı

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerine ve gönüllülere dayandırılan WSJ haberine göre ABD'ye getirilen Afganları yerleştirme süreci, bürokratik formaliteler, uygun konut eksikliği ve aşılama ihtiyacı nedeniyle uzuyor.İlk başlarda Afganları yıl sonuna kadar veya daha önce yeni yaşam alanlarına gönderme planları yapıldığını anlatan belirten bir kaynak, bu sürecin 2022'nin mart ayına kadar uzayabileceğini kaydetti.Şu anda ABD'deki 8 askeri üste 50 binden fazla Afgan vatandaşı bulunuyor.Resmi olarak tahliye edilen Afgan vatandaşlarını sığınmacı statüsünde göstermenin mümkün olmaması da, bu kişileri yerleştirme sürecinin uzamasında etkili oluyor.Geçen hafta WSJ'nin üst düzey ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, 30 Ağustos'ta Afganistan'dan ayrılan ABD'nin, bu ülkede kalan Amerikan vatandaşları ve özel göçmen vizesi için yeterli şartlara sahip Afganları ülkeden çıkarmak için yıl sonundan önce tahliye uçuşlarını yeniden başlatmayı planladığı belirtilmişti.ABD Dışişleri Bakanlığı, eylül ayında Afganistan’da yaklaşık 200 Amerikalının kaldığını, bu kişilerin Afganistan’dan ayrılmak istediğini açıklamıştı.Ağustos ayında, ABD ve müttefikleri Afganistan’dan 120 binden fazla kişi tahliye etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210923/pentagon-afgan-siginmacilarin-fort-mccoy-ussune-kotu-kosullarda-barindigindan-haberdariz-1049162093.html

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abd, afganistan, mülteci, tahliye, afgan sığınmacı