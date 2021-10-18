Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211018/yanginda-alev-alan-tupu-sirtlayip-cikardi-1049948044.html
Yangında alev alan tüpü sırtlayıp çıkardı
Yangında alev alan tüpü sırtlayıp çıkardı
Meksika’nın başkenti Mexico City’de çıkan yangında itfaiyeci, olası bir patlamayı önlemek için alev alan tüpü sırtına alarak yanan binanın dışına çıkardı. 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T23:11+0300
2021-10-18T23:11+0300
yaşam
meksika
yangın söndürme tüpü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1049948081_86:0:1114:578_1920x0_80_0_0_25293be01206b4098a26dcb9129c6917.jpg
Meksika’nın başkenti Mexico City’de bir iş yerinde çıkan yangında dükkanın içinde bulunan tüp gaz alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmaları sırasında alev alan tüp gazı fark ederek, tüpü patlama riskine karşı binanın dışına çıkarmaya karar verdi. İtfaiyecilerden biri, iş yerinin içine girerek yanan tüp gazı sırtına alarak dışarı çıkardı. Ardından ekip arkadaşları tüpe su ve köpük ile müdahale etti. Tüp gaz itfaiyecilerin cesareti ve gayretli çalışması ile patlamadan söndürüldü.Olayın görüntülerini izleyenler faciayı önlemek için hayatlarını tehlikeye atan itfaiyecileri takdir ederken, bazıları tüpün her an patlayabileceğini belirterek tüpü taşıyan itfaiyeciyi kahraman olarak nitelendirdi.
meksika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1049948081_214:0:985:578_1920x0_80_0_0_cb56e0732e47f6818c7a0adc571c4d8b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meksika, yangın söndürme tüpü

Yangında alev alan tüpü sırtlayıp çıkardı

23:11 18.10.2021
© İHAYangını tüpünün sırtlayan itfaiyeci
Yangını tüpünün sırtlayan itfaiyeci - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© İHA
Abone ol
Meksika’nın başkenti Mexico City’de çıkan yangında itfaiyeci, olası bir patlamayı önlemek için alev alan tüpü sırtına alarak yanan binanın dışına çıkardı.
Meksika’nın başkenti Mexico City’de bir iş yerinde çıkan yangında dükkanın içinde bulunan tüp gaz alev aldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmaları sırasında alev alan tüp gazı fark ederek, tüpü patlama riskine karşı binanın dışına çıkarmaya karar verdi.
İtfaiyecilerden biri, iş yerinin içine girerek yanan tüp gazı sırtına alarak dışarı çıkardı. Ardından ekip arkadaşları tüpe su ve köpük ile müdahale etti.
Tüp gaz itfaiyecilerin cesareti ve gayretli çalışması ile patlamadan söndürüldü.
Olayın görüntülerini izleyenler faciayı önlemek için hayatlarını tehlikeye atan itfaiyecileri takdir ederken, bazıları tüpün her an patlayabileceğini belirterek tüpü taşıyan itfaiyeciyi kahraman olarak nitelendirdi.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:15Emine Erdoğan, Angola Devlet Başkanının eşi ile görüştü
23:14Twitter, paylaşımlara emoji ile tepki verme özelliğini yeniden getirdi
23:11Yangında alev alan tüpü sırtlayıp çıkardı
22:55Kılıçdaroğlu: Enerji sektörü paydaşlarına ve belediyelerimize davet göndereceğim
22:54Gazprom kasım için ek Ukrayna transiti rezerve etmedi, piyasada işlem gören spot gaz fiyatları arttı
22:52Kargo ile misket çikolata görünümlü esrar teslimatı: 1 kişi gözaltına alındı
22:47NATO: Rusya’yla diyaloga açığız
22:37Sergen Yalçın: Sporting Lizbon maçını ülke puanı için de kazanmak istiyoruz
22:32İzmir’de 'Yanlış iğne öldürdü' iddiası: Doktor hemşireyi, hemşire doktoru suçladı
22:06ABD Dışişleri: Pentagon, F35 konusunda Türkiye ile istişareler yürütüyor
22:05Sakarya'da bir grup düğünde takı takmaya Kurtlar Vadisi müziği eşliğinde silah sıkarak geldi
22:05Soylu'dan 10 ülkenin büyükelçiliğinin Kavala açıklamasına tepki
21:4910 ülkenin büyükelçiliğinden Osman Kavala çağrısı
21:23Rusya: NATO çevreleme stratejisinden vazgeçmedikçe diyalog zor
21:19Zaharova: Baltık ülkeleri, ABD'nin Afganistan'a yaptığını kendilerine yapmasından korkuyor
21:04Adalet Bakanı Gül: Milletimiz yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyaç duymaktadır
20:57Apple yeni MacBook Pro ve AirPods'u tanıttı
20:55Irak’ta yüzlerce kişinin öldüğü el-Karrade patlamasının faili yakalandı
20:49Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 240 yeni vaka tespit edildi, 214 kişi hayatını kaybetti
20:45İtalya'da merkez sol, kısmi yerel seçimlerden zaferle çıktı