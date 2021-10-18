https://tr.sputniknews.com/20211018/yaslilara-ozel-acil-servis-kurulacak-1049921945.html

Yaşlılara özel acil servis kurulacak

Yaşlılara özel acil servis kurulacak

Acil Tıp Uzmanları Derneği, 65 yaş üstü kişilerin daha iyi sağlık hizmeti alabilmesi için yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Avrupa Birliği... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

türkiye

hastane

acil servis

yaşlı

112 acil servis

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ATUDER, yaşlıların acil servislerdeki tedavilerine yönelik 'Safe and Friendly Emergency Medicine for Elderly (SAFE-ME) (Güvenli ve Yaşlı Dostu Acil Servis) Projesi' hazırladı.Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ile Sağlık Bilimleri Üniversitesinin ortak olduğu proje, Avrupa Birliğince kabul edilerek destek aldı.Sadece 65 yaş üstündekilere yönelik acil servislerin kurulmasını öngören projenin, Türkiye'de ilk defa uygulanması ve model oluşturması hedefleniyor.ATUDER Başkanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Başar Cander, acil tıp alanında 30 yıldır önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Türkiye'nin acil tıpta öncü ülkelerden birisi olduğunu, birçok ülkeye liderlik yaptığını anlatan Cander, acil tıbbın doğumdan ölüme kadar herkesin hayatında önemli olduğunu belirtti. Bunun için acil tıbbın bilimsel gelişiminin önemine işaret eden Cander, 65 yaş üstündeki vatandaşlar için hazırladıkları projelerinin, AB tarafından kabul edilerek, 250 proje içinde 39. seçildiğini dile getirdi.'Projemiz Avrupa'da çok ilgi gördü'Projeyle 65 yaş üzerindeki bireylere yönelik model bir geriatrik (yaşlı hasta bilimi) acil servis geliştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Cander, hastane öncesi 112 acil sağlık hizmetinden başlamak üzere, geriatrik yaş grubu hastaların acil serviste bakım süreçlerini ve standartlarını geliştirmeyi hedeflediklerini aktardı.Projenin yaşlılar için başka bir acil servis sistemini hedeflediğine değinen Cander, şöyle devam etti:Cander, acillerin, sağlık sisteminin adeta yönetim merkezi olduğunu sözlerine ekledi.

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türkiye, hastane, acil servis, yaşlı, 112 acil servis