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Yoğun bakımlar alarm veriyor: Bazı yerlerde yüzde 100'e yakın
Yoğun bakımlar alarm veriyor: Bazı yerlerde yüzde 100'e yakın
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Demirkıran, "3 ülkeden biri olarak görünüyoruz. Bu bir tehlike ona göre hareket etmemiz gerekecektir. Yoğun bakımlar... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T20:01+0300
2021-10-18T20:01+0300
koronavirüs
yoğun bakım
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
oktay demirkıran
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Kovid-19 ile mücadelede vaka sayıları yüksekliğini korurken, uzmanlar sıklıkla salgına karşı vatandaşları aşı olmaya davet ediyor. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Oktay Demirkıran da salgına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Demirkıran, yoğun bakımlarda yaşanan doluluğa dikkat çekerek yeni yoğun bakım noktalarının açılmaya başlandığını belirtti.'Yoğun bakım yüzde yüz dolmuş demek ki yeni bir yer ek olarak açılmaya çalışılıyor'Şu anda dünyada vaka sayısı en çok olan 3 ülkeden biri olarak görünüyoruz'Prof. Dr. Demirkıran, “Pandemi hala hız kesmedi sadece biz öyle olduğunu sanıyoruz biz derken; halkın bakışı açısından söylüyorum ama biz hekimler maalesef bu tehlikenin ve ciddiyetin farkında olarak çalışmaya devam ediyoruz. Ölümler devam ediyor, vaka sayıları da yüksek olarak devam ediyor. Şu anda dünyada vaka sayısı en çok olan 3 ülkeden biri olarak görünüyoruz. Bu tabi bir tehlike bunun neden olduğunu düşünmemiz ve ona göre hareket etmemiz gerekecektir. Türk Yoğun Bakım Derneği’ne bütün Türkiye’deki yoğun bakımlardan veriler gelmeye devam ediyor. Yoğun bakımlar yoğun dolmaya devam ediyor. Birçok yeni yoğun bakım açılmak zorunda kalıyor, değişik şekillerde ve yeni yeni hastalar oldukça yoğun bakım gereksinimi arttıkça yeni oluşturulan yoğun bakımlar var ne yazık ki. Bazı yerlerde yüzde 100'e yakın, şunu anlamalısınız yeni yoğun bakım açılıyor diyorsam demek ki yoğun bakım yüzde yüz dolmuş yeni bir yer ek olarak açılmaya çalışılıyor” dedi.'Kısıtlama ve kapanma bir çözüm değil'Maske, mesafe, hijyen gibi önlemlerde ihmaller yaşandığına dikkat çeken Prof. Dr. Demirkıran, şu değerlendirmelerde bulundu:'Kış aylarında artış olacaktır'Kış aylarında yaşanabilecek vaka artışlarına ilişkin konuşan Prof. Dr. Demirkıran, “Kış aylarında artış olacaktır çünkü dışarılardan içerilere girmeye başlayacağız. Açık kafelerden kapalı ortamlara, ev içinde daha çok olunması gibi durumlar dolayısıyla bulaşıcılık ihtimali de maalesef artacaktır. Gribal enfeksiyonlar geliştiği zaman biraz zorlayabilecektir bizi o yüzden Sağlık Bakanlığı da şu anda grip aşısını ödemeye aldı ve onayladı” şeklinde konuştu.
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yoğun bakım, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, oktay demirkıran

Yoğun bakımlar alarm veriyor: Bazı yerlerde yüzde 100'e yakın

20:01 18.10.2021
© AATürkiye, koronavirüs, yoğun bakım
Türkiye, koronavirüs, yoğun bakım - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© AA
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Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Demirkıran, "3 ülkeden biri olarak görünüyoruz. Bu bir tehlike ona göre hareket etmemiz gerekecektir. Yoğun bakımlar yoğun, dolmaya devam ediyor. Birçok yeni yoğun bakım açılmak zorunda kalıyor ne yazık ki. Bazı yerlerde yüzde 100'e yakın" ifadelerini kullandı.
Kovid-19 ile mücadelede vaka sayıları yüksekliğini korurken, uzmanlar sıklıkla salgına karşı vatandaşları aşı olmaya davet ediyor. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Oktay Demirkıran da salgına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Demirkıran, yoğun bakımlarda yaşanan doluluğa dikkat çekerek yeni yoğun bakım noktalarının açılmaya başlandığını belirtti.
'Yoğun bakım yüzde yüz dolmuş demek ki yeni bir yer ek olarak açılmaya çalışılıyor

'Şu anda dünyada vaka sayısı en çok olan 3 ülkeden biri olarak görünüyoruz'

Prof. Dr. Demirkıran, “Pandemi hala hız kesmedi sadece biz öyle olduğunu sanıyoruz biz derken; halkın bakışı açısından söylüyorum ama biz hekimler maalesef bu tehlikenin ve ciddiyetin farkında olarak çalışmaya devam ediyoruz. Ölümler devam ediyor, vaka sayıları da yüksek olarak devam ediyor. Şu anda dünyada vaka sayısı en çok olan 3 ülkeden biri olarak görünüyoruz. Bu tabi bir tehlike bunun neden olduğunu düşünmemiz ve ona göre hareket etmemiz gerekecektir. Türk Yoğun Bakım Derneği’ne bütün Türkiye’deki yoğun bakımlardan veriler gelmeye devam ediyor. Yoğun bakımlar yoğun dolmaya devam ediyor. Birçok yeni yoğun bakım açılmak zorunda kalıyor, değişik şekillerde ve yeni yeni hastalar oldukça yoğun bakım gereksinimi arttıkça yeni oluşturulan yoğun bakımlar var ne yazık ki. Bazı yerlerde yüzde 100'e yakın, şunu anlamalısınız yeni yoğun bakım açılıyor diyorsam demek ki yoğun bakım yüzde yüz dolmuş yeni bir yer ek olarak açılmaya çalışılıyor” dedi.

'Kısıtlama ve kapanma bir çözüm değil'

Maske, mesafe, hijyen gibi önlemlerde ihmaller yaşandığına dikkat çeken Prof. Dr. Demirkıran, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Maskeler çok yerde, bazı şehirlerde neredeyse hiç yok, bazı şehirlerde de kullanımda bir gevşeme var. Restoranlar, kafeler açıldıktan sonra kurallar biraz çiğnenmeye başlandı gibi görünüyor. Hiçbir şekilde kapansın demiyorum ama tedbir devam etmeli. Tedbirsizliği önlememiz gerekiyor. Kısıtlama yapılmak zorunda kaldı ve biz evlerde kaldık, çalışamadık, sosyal hayattan her şeyden izole olduk diye düşünüp bu kuralların tekrar konmaması için daha duyarlı davranması gerekir insanların ancak böyle değil. Kısıtlama ve kapanma bir çözüm değil, önemli olan tedbir. Okullar asla kapanmamalı, geleceğimizi karanlığa atamayız. O yüzden eğitimin devam etmesi için lütfen maske duyarlılığını, aşılanmayı önemsememiz lazım. Aşı karşıtlığını anlamak zor, bunun uygulanmamasını hastalığa yakalanmayı istemek gibi görüyorum. Bu hastalığa maalesef ki aşı olmadığı için yakalanan, yoğun bakımda tedavi etmek zorunda kaldığımız ve hayatını kaybeden hastalarımız oluyor. Onlar için de bu anlamda gerçekten çok üzülüyorum, İlaç şu an çıktı görünüyor ancak epey yüksek bir para, geri ödemesi yok hiçbir sağlık sisteminde umarım etkili olacaktır.”
'Kış aylarında artış olacaktır'
Kış aylarında yaşanabilecek vaka artışlarına ilişkin konuşan Prof. Dr. Demirkıran, “Kış aylarında artış olacaktır çünkü dışarılardan içerilere girmeye başlayacağız. Açık kafelerden kapalı ortamlara, ev içinde daha çok olunması gibi durumlar dolayısıyla bulaşıcılık ihtimali de maalesef artacaktır. Gribal enfeksiyonlar geliştiği zaman biraz zorlayabilecektir bizi o yüzden Sağlık Bakanlığı da şu anda grip aşısını ödemeye aldı ve onayladı” şeklinde konuştu.
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