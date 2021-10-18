https://tr.sputniknews.com/20211018/yuzlerce-kisi-iklim-degisikligine-dikkat-cekmek-icin-lut-golunde-ciplak-olarak-poz-verdi-1049922969.html

Yüzlerce kişi iklim değişikliğine dikkat çekmek için Lut Gölü'nde çıplak olarak poz verdi

Yüzlerce kişi iklim değişikliğine dikkat çekmek için Lut Gölü'nde çıplak olarak poz verdi

Yüzlerce model, iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla İsrail'deki Lut Gölü'nde fotoğrafçı Spencer Tunick'e çıplak poz verdi. 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T12:34+0300

2021-10-18T12:34+0300

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israil

iklim değişikliği

spencer tunick

çıplak poz

lut gölü

multimedya

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Amerikalı sanatçı Spencer Tunick'in son fotoğraf projesinin bir parçası olarak vücudu beyaz boyayla yaplı yüzlerce model, pazar günü İsrail'in güneyinde yer alan Lut Gölü yakınlarındaki çöl bölgesinde yürüdü.54 yaşındaki fotoğrafçı, küçülen Lut Gölü'nü üçüncü kez çıplak modellerle fotoğraflamak üzere İsrail Turizm Bakanlığı'nın konuğu olarak ülkeyi ziyaret etti.Dünya çapında çok sayıda büyük ölçekli çıplak çekimler gerçekleştiren Tunick, "Benim için vücut güzelliği, hayatı ve aşkı temsil ediyor" dedi.Tunick, 10 yıl önce de, yılda yaklaşık 1 metre çekilen tuzlu Lut Gölü'nün kıyılarında binden fazla çıplak modeli fotoğraflamıştı.İsrail ile Ürdün, Lut Gölü'nün yukarı havzasındaki suyun çoğunu tarım arazilerine yönlendirip, aynı zamanda içme suyu olarak kullanırken iklim değişikliğinin hızlandırdığı buharlaşma sorunu daha da kötüleştirdi.Pazar günü Tunick, modelleri göle bakan taşlı kahverengi tepelerde poz verdirdi. Erkekler ve kadınlardan oluşan yaklaşık 200 kişi, bazıları zayıf, bazıları kilolu; kimileri de dik ya da kambur durarak fotoğraçının talimatlarını izledi.Tunick'e göre İncil'de geçtiği şekilde, Lut peygamberin eşinini tuz sütununa dönüştüğü hikayeye atıf yapmak için de modellerin vücutları beyaz boyayla kaplandı.

israil

lut gölü

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israil, iklim değişikliği, spencer tunick, çıplak poz, lut gölü, фото