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Yüzlerce kişi iklim değişikliğine dikkat çekmek için Lut Gölü'nde çıplak olarak poz verdi
12:34 18.10.2021 (güncellendi: 12:35 18.10.2021)
Yüzlerce model, iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla İsrail'deki Lut Gölü'nde fotoğrafçı Spencer Tunick'e çıplak poz verdi.
Amerikalı sanatçı Spencer Tunick'in son fotoğraf projesinin bir parçası olarak vücudu beyaz boyayla yaplı yüzlerce model, pazar günü İsrail'in güneyinde yer alan Lut Gölü yakınlarındaki çöl bölgesinde yürüdü.
54 yaşındaki fotoğrafçı, küçülen Lut Gölü'nü üçüncü kez çıplak modellerle fotoğraflamak üzere İsrail Turizm Bakanlığı'nın konuğu olarak ülkeyi ziyaret etti.
Dünya çapında çok sayıda büyük ölçekli çıplak çekimler gerçekleştiren Tunick, "Benim için vücut güzelliği, hayatı ve aşkı temsil ediyor" dedi.
Tunick, 10 yıl önce de, yılda yaklaşık 1 metre çekilen tuzlu Lut Gölü'nün kıyılarında binden fazla çıplak modeli fotoğraflamıştı.
İsrail ile Ürdün, Lut Gölü'nün yukarı havzasındaki suyun çoğunu tarım arazilerine yönlendirip, aynı zamanda içme suyu olarak kullanırken iklim değişikliğinin hızlandırdığı buharlaşma sorunu daha da kötüleştirdi.
Pazar günü Tunick, modelleri göle bakan taşlı kahverengi tepelerde poz verdirdi. Erkekler ve kadınlardan oluşan yaklaşık 200 kişi, bazıları zayıf, bazıları kilolu; kimileri de dik ya da kambur durarak fotoğraçının talimatlarını izledi.
Tunick'e göre İncil'de geçtiği şekilde, Lut peygamberin eşinini tuz sütununa dönüştüğü hikayeye atıf yapmak için de modellerin vücutları beyaz boyayla kaplandı.
© AFP 202126 yaşındaki doktora öğrencisi Anna Kleiman, iklim değişikliğine karşı farkındalık yaratmak için çekime katıldığını söyledi. Kleiman, "Kıyafetlerini çıkarmak sahiden doğal hissettiriyor. Onları tekrar giymek istemiyorsunuz. Sanırım taşlar biraz uğraştırdı" dedi.
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© AFP 2021
26 yaşındaki doktora öğrencisi Anna Kleiman, iklim değişikliğine karşı farkındalık yaratmak için çekime katıldığını söyledi. Kleiman, "Kıyafetlerini çıkarmak sahiden doğal hissettiriyor. Onları tekrar giymek istemiyorsunuz. Sanırım taşlar biraz uğraştırdı" dedi.
© AFP 2021 / MENAHEM KAHANADiğer yandan bakanlığın Amerika Kıtası Pazarlama Direktörü Hasan Medah, Tunick'in uçuş ve kalacak yer masraflarının İsrail Turizm Bakanlığı tarafından karşılandığı bilgisini paylaştı.
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© AFP 2021 / MENAHEM KAHANA
Diğer yandan bakanlığın Amerika Kıtası Pazarlama Direktörü Hasan Medah, Tunick'in uçuş ve kalacak yer masraflarının İsrail Turizm Bakanlığı tarafından karşılandığı bilgisini paylaştı.
© AFP 2021 / MENAHEM KAHANAArad Belediye Başkanı Nisan Ben Hamo ise, personel ve diğer masraflara katkıda bulunduklarını belirtti.
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© AFP 2021 / MENAHEM KAHANA
Arad Belediye Başkanı Nisan Ben Hamo ise, personel ve diğer masraflara katkıda bulunduklarını belirtti.
© AFP 2021 / MENAHEM KAHANAİsrail'deki bazı muhafazakar liderler, Tunick'in projesine karşı çıktılar ve bir milletvekili, yaşananı 'toplu iğrençlik' olarak nitelendirerek, Turizm Bakanlığı'nın sunduğu sponsorluğu geri çekmesini talep etti.
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© AFP 2021 / MENAHEM KAHANA
İsrail'deki bazı muhafazakar liderler, Tunick'in projesine karşı çıktılar ve bir milletvekili, yaşananı 'toplu iğrençlik' olarak nitelendirerek, Turizm Bakanlığı'nın sunduğu sponsorluğu geri çekmesini talep etti.
© AFP 2021 / MENAHEM KAHANABununla beraber Ben Hamo da durumu Arad'ın projeyi 'liberal bir kent' olarak onaylanması olarak gördüğünü dile getirdi.
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© AFP 2021 / MENAHEM KAHANA
Bununla beraber Ben Hamo da durumu Arad'ın projeyi 'liberal bir kent' olarak onaylanması olarak gördüğünü dile getirdi.