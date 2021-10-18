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Zaharova: ABD’de demokrasiyi Rus hackerlar değil, vatandaşların güvensizliği tehdit ediyor
Zaharova: ABD’de demokrasiyi Rus hackerlar değil, vatandaşların güvensizliği tehdit ediyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’de demokrasi için ‘Rusya propagandası’ ve Rus hackerların değil, vatandaşlarının siyasi kurumlara... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T16:16+0300
2021-10-18T16:16+0300
dünya
abd
rusya
siber saldırı
mariya zaharova
propaganda
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington'un Moskova'ya yönelik 'propaganda faaliyeti' ve 'siber saldırı' suçlamalarına tepki gösterdi.Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, "Amerikan demokrasisini şu an moda olduğu üzere söylendiği gibi otoriter rejimler değil, kendi vatandaşlarının güvensizliği tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.Zaharova’ya göre, Pearson Enstitüsü ve Associated Press Kamu İşleri Araştırma Merkezi’nin 8 Ekim’de yayınlanan araştırmasında, dezenformasyon yayılmasından Rus troller, RT propagandası ve Çinli hackerlar değil, ABD’li siyasetçiler, IT şirketleri ve sosyal medya kullanıcıların sorumlu olduğu yazıyor.Zaharova, şu açıklamaları da yaptı:Öte yandan Zaharova, toplumdaki güvenin azalmasının ABD’li yetkililer için endişe verici bir işaret olduğunu belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20210924/beyaz-saraydan-muttefiklerine-siber-alanda-rusyaya-kolektif-baski-cagrisi-1049202209.html
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abd, rusya, siber saldırı, mariya zaharova, propaganda

Zaharova: ABD’de demokrasiyi Rus hackerlar değil, vatandaşların güvensizliği tehdit ediyor

16:16 18.10.2021
© Sputnik / Екатерина ЧесноковаMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’de demokrasi için ‘Rusya propagandası’ ve Rus hackerların değil, vatandaşlarının siyasi kurumlara güvenmemesinin tehdit oluşturduğunu ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington'un Moskova'ya yönelik 'propaganda faaliyeti' ve 'siber saldırı' suçlamalarına tepki gösterdi.
Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, "Amerikan demokrasisini şu an moda olduğu üzere söylendiği gibi otoriter rejimler değil, kendi vatandaşlarının güvensizliği tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.
Zaharova’ya göre, Pearson Enstitüsü ve Associated Press Kamu İşleri Araştırma Merkezi’nin 8 Ekim’de yayınlanan araştırmasında, dezenformasyon yayılmasından Rus troller, RT propagandası ve Çinli hackerlar değil, ABD’li siyasetçiler, IT şirketleri ve sosyal medya kullanıcıların sorumlu olduğu yazıyor.
Zaharova, şu açıklamaları da yaptı:
"Bununla birlikte araştırmaya katılan ABD’lilerin neredeyse yarısı (yüzde 48) bilinçli olarak dezenformasyon yayılmasının sorumlusunun bizzat hükümet olduğu görüşünde. Bu, Batı’daki Rusofobinin üzerine kurulu olduğu kavramsal temeli yerle bir ediyor. Anketlerin gösterdiğine göre her üç Demokrat Parti yanlısından biri Washington’ın yalan söylediğinden emin."
Öte yandan Zaharova, toplumdaki güvenin azalmasının ABD’li yetkililer için endişe verici bir işaret olduğunu belirtti.
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