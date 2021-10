https://tr.sputniknews.com/20211018/zaharova-abdde-demokrasiyi-rus-hackerlar-degil-vatandaslarin-guvensizligi-tehdit-ediyor-1049934382.html

Zaharova: ABD’de demokrasiyi Rus hackerlar değil, vatandaşların güvensizliği tehdit ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’de demokrasi için ‘Rusya propagandası’ ve Rus hackerların değil, vatandaşlarının siyasi kurumlara... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington'un Moskova'ya yönelik 'propaganda faaliyeti' ve 'siber saldırı' suçlamalarına tepki gösterdi.Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, "Amerikan demokrasisini şu an moda olduğu üzere söylendiği gibi otoriter rejimler değil, kendi vatandaşlarının güvensizliği tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.Zaharova’ya göre, Pearson Enstitüsü ve Associated Press Kamu İşleri Araştırma Merkezi’nin 8 Ekim’de yayınlanan araştırmasında, dezenformasyon yayılmasından Rus troller, RT propagandası ve Çinli hackerlar değil, ABD’li siyasetçiler, IT şirketleri ve sosyal medya kullanıcıların sorumlu olduğu yazıyor.Zaharova, şu açıklamaları da yaptı:Öte yandan Zaharova, toplumdaki güvenin azalmasının ABD’li yetkililer için endişe verici bir işaret olduğunu belirtti.

