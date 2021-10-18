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https://tr.sputniknews.com/20211018/zaharova-baltik-ulkeleri-abdnin-afganistana-yaptigini-kendilerine-yapmasindan-korkuyor-1049945660.html
Zaharova: Baltık ülkeleri, ABD'nin Afganistan'a yaptığını kendilerine yapmasından korkuyor
Zaharova: Baltık ülkeleri, ABD'nin Afganistan'a yaptığını kendilerine yapmasından korkuyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'ye 'Rus tehdidini unutmayın' çağrısı yapan Baltık ülkelerinin ABD askeri kargo uçaklarına binmeye... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T21:19+0300
2021-10-18T21:19+0300
dünya
mariya zaharova
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Newsweek dergisine demeç veren Letonya ve Estonya'nın dışişleri bakanları ile Litvanya'nın dışişleri bakan yardımcısı, Washington ve Pekin arasındaki ihtilaf artarken ABD'ye 'Rus tehdidini unutmayın' çağrısı yapmıştı. Baltık ülkeleri temsilcileri, ABD ve NATO'lu müttefiklerinin Rusya ve Çin'in meydan okumalarına karşı teyakkuzda olmaları gerektiğini söylemişti.Telegram hesabından yaptığı paylaşımda öncelik Baltık ülkeleri temsilcilerinin bu sözlerini anımsatan Zaharova, "Fantom dilinden beşeri dile tercüme, aşağıdaki anlama geliyor. ABD'nin Rusofobi araçlarını uzun yıllar dürüstçe uygulayan ve kendi çıkarlarına aykırı olarak Rusya'yla ilişkileri boşa çıkaran bu siyasi rejimler, eski jeopolitik etki sınırlarını terk eden bir ABD uçağının kanadına tutunamayacaklarından çok korkuyor" ifadelerini kullandı.Taliban 15 Ağustos'ta Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmiş ve ülkedeki hakimiyetini ilan etmişti.Kabil Havaalanı'nda toplanan çok sayıda kişi, ABD ordusuna ait askeri kargo uçaklarına binebilmek için birbirleriyle yarışmış, bazıları uçağın kanadında havalanıp düşerek feci şekilde can vermişti
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Zaharova: Baltık ülkeleri, ABD'nin Afganistan'a yaptığını kendilerine yapmasından korkuyor

21:19 18.10.2021
© Sputnik / Екатерина ЧесноковаMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'ye 'Rus tehdidini unutmayın' çağrısı yapan Baltık ülkelerinin ABD askeri kargo uçaklarına binmeye çalışan Afganlarla aynı kaderi paylaşmaktan korktuğunu vurguladı.
Newsweek dergisine demeç veren Letonya ve Estonya'nın dışişleri bakanları ile Litvanya'nın dışişleri bakan yardımcısı, Washington ve Pekin arasındaki ihtilaf artarken ABD'ye 'Rus tehdidini unutmayın' çağrısı yapmıştı.
Baltık ülkeleri temsilcileri, ABD ve NATO'lu müttefiklerinin Rusya ve Çin'in meydan okumalarına karşı teyakkuzda olmaları gerektiğini söylemişti.

Telegram hesabından yaptığı paylaşımda öncelik Baltık ülkeleri temsilcilerinin bu sözlerini anımsatan Zaharova, "Fantom dilinden beşeri dile tercüme, aşağıdaki anlama geliyor. ABD'nin Rusofobi araçlarını uzun yıllar dürüstçe uygulayan ve kendi çıkarlarına aykırı olarak Rusya'yla ilişkileri boşa çıkaran bu siyasi rejimler, eski jeopolitik etki sınırlarını terk eden bir ABD uçağının kanadına tutunamayacaklarından çok korkuyor" ifadelerini kullandı.
Taliban 15 Ağustos'ta Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmiş ve ülkedeki hakimiyetini ilan etmişti.

Kabil Havaalanı'nda toplanan çok sayıda kişi, ABD ordusuna ait askeri kargo uçaklarına binebilmek için birbirleriyle yarışmış, bazıları uçağın kanadında havalanıp düşerek feci şekilde can vermişti
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