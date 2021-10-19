Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20211019/1049953215.html
Arin Gölü, kuraklık nedeniyle yüzde 15 küçüldü
Arin Gölü, kuraklık nedeniyle yüzde 15 küçüldü
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinin Göldüzü köyünde bulunan ve onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü, kuraklık yüzünden yüzde 15 küçüldü. 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T03:08+0300
2021-10-19T03:09+0300
bitlis
tarım
kuraklık
adilcevaz
multimedya
fotoğraf
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/1049953103_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_156b82629a84d8198e1a3c500b8e9f4e.jpg
bitlis
adilcevaz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/1049953103_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_a9a7c891dfc62a5d0ca16d78c0935764.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, bitlis, tarım, kuraklık, adilcevaz, fotoğraf

Arin Gölü, kuraklık nedeniyle yüzde 15 küçüldü

03:08 19.10.2021 (güncellendi: 03:09 19.10.2021)
Abone ol
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinin Göldüzü köyünde bulunan ve onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü, kuraklık yüzünden yüzde 15 küçüldü.
© İHA

Bitlis'in en önemli sulak alanlardan biri olan Arin Gölü 14 kilometrekare büyüklüğünde bir alana sahipken, bu yıl hem kuraklık yüzünden hem de tarımsal faaliyetler nedeniyle yaklaşık iki kilometrekarelik alanı kurudu.

Bitlis&#x27;in en önemli sulak alanlardan biri olan Arin Gölü 14 kilometrekare büyüklüğünde bir alana sahipken, bu yıl hem kuraklık yüzünden hem de tarımsal faaliyetler nedeniyle yaklaşık iki kilometrekarelik alanı kurudu. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA

Bitlis'in en önemli sulak alanlardan biri olan Arin Gölü 14 kilometrekare büyüklüğünde bir alana sahipken, bu yıl hem kuraklık yüzünden hem de tarımsal faaliyetler nedeniyle yaklaşık iki kilometrekarelik alanı kurudu.

© İHA

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektör Danışmanı ve Siirt Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Adnan Alkan, ArinGölü’ndeki çekilmenin sadece kuraklığa bağlı olmadığını aynı zamanda bölgede artan tarımsal faaliyetler nedeniyle de meydana geldiğini söyledi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektör Danışmanı ve Siirt Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Adnan Alkan, ArinGölü’ndeki çekilmenin sadece kuraklığa bağlı olmadığını aynı zamanda bölgede artan tarımsal faaliyetler nedeniyle de meydana geldiğini söyledi. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektör Danışmanı ve Siirt Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Adnan Alkan, ArinGölü’ndeki çekilmenin sadece kuraklığa bağlı olmadığını aynı zamanda bölgede artan tarımsal faaliyetler nedeniyle de meydana geldiğini söyledi.

© İHA

Doç. Dr. Alkan, tarımsal faaliyetlerin artmasının çiftçilerin bu bölgede sondaja daha fazla yöneldiğini belirterek, "Kuraklıkla beraber yapılan sondajlarArinve diğer göllerde de küçülmeye neden oluyor.ArinGölü, Van Gölü’nün kuzey batısında yer alan yaklaşık 14 kilometrekareye sahip bir göl. Burası Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından birisidir" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Alkan, tarımsal faaliyetlerin artmasının çiftçilerin bu bölgede sondaja daha fazla yöneldiğini belirterek, &quot;Kuraklıkla beraber yapılan sondajlarArinve diğer göllerde de küçülmeye neden oluyor.ArinGölü, Van Gölü’nün kuzey batısında yer alan yaklaşık 14 kilometrekareye sahip bir göl. Burası Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından birisidir&quot; ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA

Doç. Dr. Alkan, tarımsal faaliyetlerin artmasının çiftçilerin bu bölgede sondaja daha fazla yöneldiğini belirterek, "Kuraklıkla beraber yapılan sondajlarArinve diğer göllerde de küçülmeye neden oluyor.ArinGölü, Van Gölü’nün kuzey batısında yer alan yaklaşık 14 kilometrekareye sahip bir göl. Burası Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından birisidir" ifadelerini kullandı.

© İHA

Doç. Dr. Alkan, konuşmasını, şöyle sürdürdü:

"Özellikle kuş çeşitliliği açısından kuşların üreme sahası, aynı zamanda kuşların göç yolları üzerinde yer alıyor. Biyolojik çeşitliliği açısından da su potansiyeli ve kuşları açısından da özel ve önemli bir saha. Maalesef son zamanlarda göl seviyesinde önemli bir çekilme söz konusu" diye konuştu. Bunun temel sebebini aşırı sıcaklığa ve kuraklığa bağlamak mümkün. Ama tek başına bu sebep değil, bunun yanında son yıllarda bölgede artan tarım faaliyetleri tarımsal sulamaya olan ihtiyacı doğurmuş. Bu da daha çok yer altı suyunun kullanımına neden oluyor."

Doç. Dr. Alkan, konuşmasını, şöyle sürdürdü:&quot;Özellikle kuş çeşitliliği açısından kuşların üreme sahası, aynı zamanda kuşların göç yolları üzerinde yer alıyor. Biyolojik çeşitliliği açısından da su potansiyeli ve kuşları açısından da özel ve önemli bir saha. Maalesef son zamanlarda göl seviyesinde önemli bir çekilme söz konusu&quot; diye konuştu. Bunun temel sebebini aşırı sıcaklığa ve kuraklığa bağlamak mümkün. Ama tek başına bu sebep değil, bunun yanında son yıllarda bölgede artan tarım faaliyetleri tarımsal sulamaya olan ihtiyacı doğurmuş. Bu da daha çok yer altı suyunun kullanımına neden oluyor.&quot; - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA

Doç. Dr. Alkan, konuşmasını, şöyle sürdürdü:

"Özellikle kuş çeşitliliği açısından kuşların üreme sahası, aynı zamanda kuşların göç yolları üzerinde yer alıyor. Biyolojik çeşitliliği açısından da su potansiyeli ve kuşları açısından da özel ve önemli bir saha. Maalesef son zamanlarda göl seviyesinde önemli bir çekilme söz konusu" diye konuştu. Bunun temel sebebini aşırı sıcaklığa ve kuraklığa bağlamak mümkün. Ama tek başına bu sebep değil, bunun yanında son yıllarda bölgede artan tarım faaliyetleri tarımsal sulamaya olan ihtiyacı doğurmuş. Bu da daha çok yer altı suyunun kullanımına neden oluyor."

© İHA

"Sondajla tarımsal su kullanılması, maalesef gölde de su çekilmesine neden olabiliyor. Ülke olarak bütün sulak alanlarımız ve tatlı su kaynaklarımız maalesef tehlike altındadır. Özellikle küresel ısınmadan dolayı çok fazla etkilenen gölgeler var" diye devam eden Doç. Dr. Alkan, "Bu bölgelerden biri de Van Gölü Havzası ve Doğu Anadolu Bölgesidir. Önceki yıllarla kıyasladığımız zaman mutlak anlamda yağış azlığı söz konusu. Bazı yerlerde yüzde 50’den fazla bir düşüş söz konusudur. Bu da maalesef beraberinde bu sulak alanların yok olmasına neden olabiliyor” dedi.

&quot;Sondajla tarımsal su kullanılması, maalesef gölde de su çekilmesine neden olabiliyor. Ülke olarak bütün sulak alanlarımız ve tatlı su kaynaklarımız maalesef tehlike altındadır. Özellikle küresel ısınmadan dolayı çok fazla etkilenen gölgeler var&quot; diye devam eden Doç. Dr. Alkan, &quot;Bu bölgelerden biri de Van Gölü Havzası ve Doğu Anadolu Bölgesidir. Önceki yıllarla kıyasladığımız zaman mutlak anlamda yağış azlığı söz konusu. Bazı yerlerde yüzde 50’den fazla bir düşüş söz konusudur. Bu da maalesef beraberinde bu sulak alanların yok olmasına neden olabiliyor” dedi. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA

"Sondajla tarımsal su kullanılması, maalesef gölde de su çekilmesine neden olabiliyor. Ülke olarak bütün sulak alanlarımız ve tatlı su kaynaklarımız maalesef tehlike altındadır. Özellikle küresel ısınmadan dolayı çok fazla etkilenen gölgeler var" diye devam eden Doç. Dr. Alkan, "Bu bölgelerden biri de Van Gölü Havzası ve Doğu Anadolu Bölgesidir. Önceki yıllarla kıyasladığımız zaman mutlak anlamda yağış azlığı söz konusu. Bazı yerlerde yüzde 50’den fazla bir düşüş söz konusudur. Bu da maalesef beraberinde bu sulak alanların yok olmasına neden olabiliyor” dedi.

000010
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
03:44ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad istifa etti
03:38Meksika’da gece kulübüne silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
03:24Fabrikadan çıktığı gibi: Tozlanmasın diye örtüyle, lastikleri eskimesin diye sehpa üstünde duruyor
03:08Arin Gölü, kuraklık nedeniyle yüzde 15 küçüldü
03:06Siirt’te ceza kesilen sürücü motosikletini ateşe verdi
02:54Video oyun satıcısı GameStop raporu: 17 dolar olan hisse fiyatı 400 dolara kadar nasıl çıktı
02:50Rus senatör, Moskova'daki NATO askeri misyonunun yeniden açılması için Rusya'nın şartını açıkladı
02:33İzmir’de 33 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi
02:26ABD'nin F-15 uçakları tatbikat için Bulgaristan'da
02:08Nuri Şahin futbolu bıraktı: Bu hayata dair neyim varsa o yeşil saha ve o meşin yuvarlak verdi
02:08Zonguldak'ta maden ocağında göçük altında kalan 3 işçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı
01:52ABD Hazinesi borç limitini aşmamak için olağanüstü tedbirleri 3 Aralık'a uzatacak
01:34Eczacılar Odası: SGK’nın ödeme listesinden çıkardığı 52 ilacın fiyatı katlanacak
01:28TIR sürücülerinin 'yol verme' inatlaşması kazayla bitti
01:25Takı töreninde damada sucuk, emzik, bulaşık deterjanı takıldı
01:16TÜGVA'dan suç duyurusu açıklaması
01:10Markete kilitlenen hırsız soygundan sonra camı kırıp kaçtı
01:01Adalet Bakanı Gül: Diplomatlar, kabul edildikleri devletin hukukuna saygıyla mükelleftir
00:56Davutoğlu'nun Van'da geçirdiği asansör kazasına ilişkin açıklama
00:49Atlas Okyanusu'nda yelkenlide 5 tondan fazla kokain ele geçirildi