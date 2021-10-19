Arin Gölü, kuraklık nedeniyle yüzde 15 küçüldü

Bitlis'in en önemli sulak alanlardan biri olan Arin Gölü 14 kilometrekare büyüklüğünde bir alana sahipken, bu yıl hem kuraklık yüzünden hem de tarımsal faaliyetler nedeniyle yaklaşık iki kilometrekarelik alanı kurudu.
Bitlis'in en önemli sulak alanlardan biri olan Arin Gölü 14 kilometrekare büyüklüğünde bir alana sahipken, bu yıl hem kuraklık yüzünden hem de tarımsal faaliyetler nedeniyle yaklaşık iki kilometrekarelik alanı kurudu.
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektör Danışmanı ve Siirt Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Adnan Alkan, ArinGölü’ndeki çekilmenin sadece kuraklığa bağlı olmadığını aynı zamanda bölgede artan tarımsal faaliyetler nedeniyle de meydana geldiğini söyledi.
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektör Danışmanı ve Siirt Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Adnan Alkan, ArinGölü’ndeki çekilmenin sadece kuraklığa bağlı olmadığını aynı zamanda bölgede artan tarımsal faaliyetler nedeniyle de meydana geldiğini söyledi.
Doç. Dr. Alkan, tarımsal faaliyetlerin artmasının çiftçilerin bu bölgede sondaja daha fazla yöneldiğini belirterek, "Kuraklıkla beraber yapılan sondajlarArinve diğer göllerde de küçülmeye neden oluyor.ArinGölü, Van Gölü’nün kuzey batısında yer alan yaklaşık 14 kilometrekareye sahip bir göl. Burası Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından birisidir" ifadelerini kullandı.
Doç. Dr. Alkan, tarımsal faaliyetlerin artmasının çiftçilerin bu bölgede sondaja daha fazla yöneldiğini belirterek, "Kuraklıkla beraber yapılan sondajlarArinve diğer göllerde de küçülmeye neden oluyor.ArinGölü, Van Gölü’nün kuzey batısında yer alan yaklaşık 14 kilometrekareye sahip bir göl. Burası Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından birisidir" ifadelerini kullandı.
Doç. Dr. Alkan, konuşmasını, şöyle sürdürdü:
"Özellikle kuş çeşitliliği açısından kuşların üreme sahası, aynı zamanda kuşların göç yolları üzerinde yer alıyor. Biyolojik çeşitliliği açısından da su potansiyeli ve kuşları açısından da özel ve önemli bir saha. Maalesef son zamanlarda göl seviyesinde önemli bir çekilme söz konusu" diye konuştu. Bunun temel sebebini aşırı sıcaklığa ve kuraklığa bağlamak mümkün. Ama tek başına bu sebep değil, bunun yanında son yıllarda bölgede artan tarım faaliyetleri tarımsal sulamaya olan ihtiyacı doğurmuş. Bu da daha çok yer altı suyunun kullanımına neden oluyor."
Doç. Dr. Alkan, konuşmasını, şöyle sürdürdü:
"Özellikle kuş çeşitliliği açısından kuşların üreme sahası, aynı zamanda kuşların göç yolları üzerinde yer alıyor. Biyolojik çeşitliliği açısından da su potansiyeli ve kuşları açısından da özel ve önemli bir saha. Maalesef son zamanlarda göl seviyesinde önemli bir çekilme söz konusu" diye konuştu. Bunun temel sebebini aşırı sıcaklığa ve kuraklığa bağlamak mümkün. Ama tek başına bu sebep değil, bunun yanında son yıllarda bölgede artan tarım faaliyetleri tarımsal sulamaya olan ihtiyacı doğurmuş. Bu da daha çok yer altı suyunun kullanımına neden oluyor."
"Sondajla tarımsal su kullanılması, maalesef gölde de su çekilmesine neden olabiliyor. Ülke olarak bütün sulak alanlarımız ve tatlı su kaynaklarımız maalesef tehlike altındadır. Özellikle küresel ısınmadan dolayı çok fazla etkilenen gölgeler var" diye devam eden Doç. Dr. Alkan, "Bu bölgelerden biri de Van Gölü Havzası ve Doğu Anadolu Bölgesidir. Önceki yıllarla kıyasladığımız zaman mutlak anlamda yağış azlığı söz konusu. Bazı yerlerde yüzde 50’den fazla bir düşüş söz konusudur. Bu da maalesef beraberinde bu sulak alanların yok olmasına neden olabiliyor” dedi.
"Sondajla tarımsal su kullanılması, maalesef gölde de su çekilmesine neden olabiliyor. Ülke olarak bütün sulak alanlarımız ve tatlı su kaynaklarımız maalesef tehlike altındadır. Özellikle küresel ısınmadan dolayı çok fazla etkilenen gölgeler var" diye devam eden Doç. Dr. Alkan, "Bu bölgelerden biri de Van Gölü Havzası ve Doğu Anadolu Bölgesidir. Önceki yıllarla kıyasladığımız zaman mutlak anlamda yağış azlığı söz konusu. Bazı yerlerde yüzde 50’den fazla bir düşüş söz konusudur. Bu da maalesef beraberinde bu sulak alanların yok olmasına neden olabiliyor” dedi.