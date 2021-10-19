Arin Gölü, kuraklık nedeniyle yüzde 15 küçüldü

© İHA

Doç. Dr. Alkan, konuşmasını, şöyle sürdürdü:

"Özellikle kuş çeşitliliği açısından kuşların üreme sahası, aynı zamanda kuşların göç yolları üzerinde yer alıyor. Biyolojik çeşitliliği açısından da su potansiyeli ve kuşları açısından da özel ve önemli bir saha. Maalesef son zamanlarda göl seviyesinde önemli bir çekilme söz konusu" diye konuştu. Bunun temel sebebini aşırı sıcaklığa ve kuraklığa bağlamak mümkün. Ama tek başına bu sebep değil, bunun yanında son yıllarda bölgede artan tarım faaliyetleri tarımsal sulamaya olan ihtiyacı doğurmuş. Bu da daha çok yer altı suyunun kullanımına neden oluyor."