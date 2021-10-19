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2023 öncesinde seçim mümkün mü?
2023 öncesinde seçim mümkün mü?
Kurdaki yükseliş ve ürünlerin fiyatlarındaki artış sonrasında muhalefet erken seçim çağrılarını yineledi. Hükümet kanadı ise erken seçime kesin bir dille karşı... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T11:13+0300
2021-10-19T11:13+0300
politika
ak parti
mhp
erken seçim
hamza dağ
iyi parti
chp parti meclisi
gülizar biçer karaca
bahadır erdem
erken oy kullanma
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mayıs ayındaki çağrısı ile ülke gündemine gelen erken seçim tartışmaları döviz kurlarındaki artışla birlikte muhalefet tarafından yeniden gündeme taşındı. İktidar kanadı ise seçimlerin zamanında yapılması konusunda kararlılığını sürdürüyor.Erken seçim tartışmaları CHP Lideri'nin mayıs ayında partisinin grup toplantısında yaptığı açıklama ile gündeme geldi. Kılıçdaroğlu “Haydi Erdoğan, er meydanında bekliyorum seni. Zaman sandık zamanıdır. Milletten korkma. Yakışmaz bize korkaklık. Gel kardeşim seçimi yap, sandığı koy. Milleti, Türkiye'yi, devleti namusuyla beraber aydınlığa çıkaralım'' sözleri ile erken seçimi ülke gündemine taşıdı.Kılıçdaroğlu’nun seçim çağrılarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Yatıyor kalkıyor 'erken seçim' diyorlar. Seçimin tarihi belli, Haziran 2023” sözleri ile yanıt verdi. Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli de “Zillet ittifakı bir strateji kapsamında aday tartışmasını hem yapıyor hem de yaptırıyorken Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır. Bayağı dedikoduların hepsi bühtan ve beyhudedir. Cumhurbaşkanı adayımız bellidir, seçimin ne zaman yapılacağı da bilinmektedir” sözleri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek verdi.Muhalefetten yeni çağrıUzun süredir devam eden erken seçim tartışmaları doların yükselişi sonrasında yeniden gündeme geldi. Muhalefet partilerinin temsilcileri sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda erken seçim çağrısı yaptı. Sputnik’in konuştuğu iktidar ve muhalefet temsilcileri “erken seçim” konusunda görüşlerini paylaştı.‘Geç bile kalındı’Erken seçim çağrısı yapanlardan biri olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem yaptığı değerlendirmede, seçimlerin yapılması için geç bile kalındığını ifade ederek “Çoktan yapılması gereken gecikmiş bir seçim diyoruz. Ülke o kadar kötü bir durumda ki, eğer parlamenter sistem işleseydi bu ülkede, gerçek anlamda işleyen bir mekanizma olsaydı, devletin kurumların uyduğu bir siyaset mekanizması olsaydı çoktan ülke, iktidar seçime gitmek zorundaydı. Türkiye ekonomik bir buhranın içine girmiş, ekonomik bakımdan ve yönetilememe bakımından bir devlet krizi içindedir. Şu an itibarı ile hükümet oyları baş aşağı gittiği için erken seçime gideceklerini beklemiyorum” görüşünü paylaştı.‘Erken değil hemen seçim’Sosyal medya hesabından “Benzine, motorine yine zam geldi. Dolar uçtu, bir gecede 50 milyar lira daha borçlandık. Millet yetkiyi almak için bekliyor. Derhal seçim” paylaşımı yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ise “AKP iktidarından, saray iktidarında ülkenin bir gün dahi geçirmesi, bu ülkedeki vatandaşlarımızın en az bir yılına mal olmaktadır. O nedenle erken seçim değil derhal seçim talep ediyoruz. Millet ittifakı arasında bir sorun varmış algısı yarat bundan nemalanmaya çalışmaları gidişlerini kendilerinin de görmesinden kaynaklıdır” değerlendirmesinde bulundu.‘Erken seçim olması mümkün değil’Sputnik’in sorusu üzerine muhalefetin erken seçim söylemine yanıt veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Erken seçim çağrısı muhalefet tarafından sürekli dile getiriliyor. Uzun zamandır azaldı. Çünkü bu konudaki beklentilerin ortaya çıkmadığını görmüş oldular. Muhalefetin, kendi içindeki farklılıkları, çekişmeleri, kavgaları ortadan kaldırmak, uzun süre de bunu yürütemeyeceği için böyle bir çağrısı var. Bu çağrının gerçekleşmesi mümkün değildir" şeklinde konuştu.Seçim kararı nasıl alınır?16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandum ile gerçekleşen anayasa değişikliği ile erken seçim karı iki şekilde alınabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tam sayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Cumhurbaşkanı'nın seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.Kanunda değişiklik bir yıl sonra uygulanabiliyorAK Parti’nin hazırlıklarına devam ettiği Siyasi Partiler ve Seçim Kanun, TBMM’ye geleceği tarih de seçimlerin erken mi zamanın da mı yapılacağının belirlenmesi açısından önem taşıyor. Seçim kanunda yapılacak bir değişikliğin uygulanabilmesi için düzenlemenin kanunlaşmasının üzerinden bir yıl geçmesi gerekiyor. AK Parti’nin teklifi 2022 yılının ocak ayında meclise getirmesi durumunda kanundaki değişikliklerin erken seçimde uygulanmasının imkanı bulunmuyor.
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Osman Nuri Cerit
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ak parti, mhp, erken seçim, hamza dağ, iyi parti, chp parti meclisi, gülizar biçer karaca, bahadır erdem, erken oy kullanma

2023 öncesinde seçim mümkün mü?

11:13 19.10.2021
© AAgenel seçim
genel seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© AA
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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Kurdaki yükseliş ve ürünlerin fiyatlarındaki artış sonrasında muhalefet erken seçim çağrılarını yineledi. Hükümet kanadı ise erken seçime kesin bir dille karşı çıkıyor. 2023 öncesinde sandığa gidilmesi için, ya meclis çoğunluğunun seçim kararı alması ya da Cumhurbaşkanı'nın sandığı göstermesi gerekiyor.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mayıs ayındaki çağrısı ile ülke gündemine gelen erken seçim tartışmaları döviz kurlarındaki artışla birlikte muhalefet tarafından yeniden gündeme taşındı. İktidar kanadı ise seçimlerin zamanında yapılması konusunda kararlılığını sürdürüyor.
Erken seçim tartışmaları CHP Lideri'nin mayıs ayında partisinin grup toplantısında yaptığı açıklama ile gündeme geldi. Kılıçdaroğlu “Haydi Erdoğan, er meydanında bekliyorum seni. Zaman sandık zamanıdır. Milletten korkma. Yakışmaz bize korkaklık. Gel kardeşim seçimi yap, sandığı koy. Milleti, Türkiye'yi, devleti namusuyla beraber aydınlığa çıkaralım'' sözleri ile erken seçimi ülke gündemine taşıdı.
Kılıçdaroğlu’nun seçim çağrılarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Yatıyor kalkıyor 'erken seçim' diyorlar. Seçimin tarihi belli, Haziran 2023” sözleri ile yanıt verdi. Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli de “Zillet ittifakı bir strateji kapsamında aday tartışmasını hem yapıyor hem de yaptırıyorken Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır. Bayağı dedikoduların hepsi bühtan ve beyhudedir. Cumhurbaşkanı adayımız bellidir, seçimin ne zaman yapılacağı da bilinmektedir” sözleri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek verdi.

Muhalefetten yeni çağrı

Uzun süredir devam eden erken seçim tartışmaları doların yükselişi sonrasında yeniden gündeme geldi. Muhalefet partilerinin temsilcileri sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda erken seçim çağrısı yaptı. Sputnik’in konuştuğu iktidar ve muhalefet temsilcileri “erken seçim” konusunda görüşlerini paylaştı.

‘Geç bile kalındı’

Erken seçim çağrısı yapanlardan biri olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem yaptığı değerlendirmede, seçimlerin yapılması için geç bile kalındığını ifade ederek “Çoktan yapılması gereken gecikmiş bir seçim diyoruz. Ülke o kadar kötü bir durumda ki, eğer parlamenter sistem işleseydi bu ülkede, gerçek anlamda işleyen bir mekanizma olsaydı, devletin kurumların uyduğu bir siyaset mekanizması olsaydı çoktan ülke, iktidar seçime gitmek zorundaydı. Türkiye ekonomik bir buhranın içine girmiş, ekonomik bakımdan ve yönetilememe bakımından bir devlet krizi içindedir. Şu an itibarı ile hükümet oyları baş aşağı gittiği için erken seçime gideceklerini beklemiyorum” görüşünü paylaştı.

‘Erken değil hemen seçim’

Sosyal medya hesabından “Benzine, motorine yine zam geldi. Dolar uçtu, bir gecede 50 milyar lira daha borçlandık. Millet yetkiyi almak için bekliyor. Derhal seçim” paylaşımı yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ise “AKP iktidarından, saray iktidarında ülkenin bir gün dahi geçirmesi, bu ülkedeki vatandaşlarımızın en az bir yılına mal olmaktadır. O nedenle erken seçim değil derhal seçim talep ediyoruz. Millet ittifakı arasında bir sorun varmış algısı yarat bundan nemalanmaya çalışmaları gidişlerini kendilerinin de görmesinden kaynaklıdır” değerlendirmesinde bulundu.

‘Erken seçim olması mümkün değil’

Sputnik’in sorusu üzerine muhalefetin erken seçim söylemine yanıt veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Erken seçim çağrısı muhalefet tarafından sürekli dile getiriliyor. Uzun zamandır azaldı. Çünkü bu konudaki beklentilerin ortaya çıkmadığını görmüş oldular. Muhalefetin, kendi içindeki farklılıkları, çekişmeleri, kavgaları ortadan kaldırmak, uzun süre de bunu yürütemeyeceği için böyle bir çağrısı var. Bu çağrının gerçekleşmesi mümkün değildir" şeklinde konuştu.

Seçim kararı nasıl alınır?

16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandum ile gerçekleşen anayasa değişikliği ile erken seçim karı iki şekilde alınabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tam sayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Cumhurbaşkanı'nın seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

Kanunda değişiklik bir yıl sonra uygulanabiliyor

AK Parti’nin hazırlıklarına devam ettiği Siyasi Partiler ve Seçim Kanun, TBMM’ye geleceği tarih de seçimlerin erken mi zamanın da mı yapılacağının belirlenmesi açısından önem taşıyor. Seçim kanunda yapılacak bir değişikliğin uygulanabilmesi için düzenlemenin kanunlaşmasının üzerinden bir yıl geçmesi gerekiyor. AK Parti’nin teklifi 2022 yılının ocak ayında meclise getirmesi durumunda kanundaki değişikliklerin erken seçimde uygulanmasının imkanı bulunmuyor.
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