https://tr.sputniknews.com/20211019/8-bin-yil-oncesine-ait-balik-figuru-bulundu-1049962638.html

8 bin yıl öncesine ait 'balık' figürü bulundu

8 bin yıl öncesine ait 'balık' figürü bulundu

İzmir'de, Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde sürdürülen kazılarda, 8 bin yıl öncesine tarihlenen, 15 santim boyunda kemikten ve balık figürü şeklinde yapılmış... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T12:22+0300

2021-10-19T12:22+0300

2021-10-19T12:22+0300

izmir

tarihi eser

balık

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerindeki kazı çalışmaları sürdürülüyor.Kazılarda kent, 8 bin 500 yıl öncesine tarihlenirken, üst üste kurulan 9 köy gün yüzüne çıkarıldı.Ayrıca kazılarda binlerce yıl öncesine ait çipura, denizkestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntıya da ulaşıldı. İlk İzmirlilerin de bugünün kent sakinleri gibi başta midye olmak üzere deniz ürünlerini tükettiği, yine bu kazılardan anlaşıldı.Bu yılki kazılarda, dikkat çeken bir buluntu daha ortaya çıkarıldı. 8 bin yıllık buluntunun 15 santim boyundaki kemikten ve balık figürü şeklinde yapıldığı, aletin balık pulu temizliğinde kullanıldığı belirtildi. Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Balığı temsil eden kemikten bir alet. Üzerinde yoğun kullanımdan dolayı çizikler var. Balığın pullarına ve kuyruğuna kadar çeşitli detayların işlendiği ilginç bir alet. Batı Anadolu'da, Ege Bölgesi'nde buna benzer bir örneği görmedik. 8 bin yıl öncesindeki ilk Egelilere ve İzmirlilere ait günlük bir alet`" dedi.İlk Egelilerin deniz ile ilişkisiBuluntu hakkında bilgi veren Doç. Dr. Derin, özellikle Ege'de yaşayan ilk toplulukların deniz ve balık ile ilişkisinden bahsederek şunları söyledi:

izmir

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izmir, tarihi eser, balık