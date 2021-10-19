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8 bin yıl öncesine ait 'balık' figürü bulundu
8 bin yıl öncesine ait 'balık' figürü bulundu
İzmir'de, Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde sürdürülen kazılarda, 8 bin yıl öncesine tarihlenen, 15 santim boyunda kemikten ve balık figürü şeklinde yapılmış... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T12:22+0300
2021-10-19T12:22+0300
izmir
tarihi eser
balık
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerindeki kazı çalışmaları sürdürülüyor.Kazılarda kent, 8 bin 500 yıl öncesine tarihlenirken, üst üste kurulan 9 köy gün yüzüne çıkarıldı.Ayrıca kazılarda binlerce yıl öncesine ait çipura, denizkestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntıya da ulaşıldı. İlk İzmirlilerin de bugünün kent sakinleri gibi başta midye olmak üzere deniz ürünlerini tükettiği, yine bu kazılardan anlaşıldı.Bu yılki kazılarda, dikkat çeken bir buluntu daha ortaya çıkarıldı. 8 bin yıllık buluntunun 15 santim boyundaki kemikten ve balık figürü şeklinde yapıldığı, aletin balık pulu temizliğinde kullanıldığı belirtildi. Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Balığı temsil eden kemikten bir alet. Üzerinde yoğun kullanımdan dolayı çizikler var. Balığın pullarına ve kuyruğuna kadar çeşitli detayların işlendiği ilginç bir alet. Batı Anadolu'da, Ege Bölgesi'nde buna benzer bir örneği görmedik. 8 bin yıl öncesindeki ilk Egelilere ve İzmirlilere ait günlük bir alet`" dedi.İlk Egelilerin deniz ile ilişkisiBuluntu hakkında bilgi veren Doç. Dr. Derin, özellikle Ege'de yaşayan ilk toplulukların deniz ve balık ile ilişkisinden bahsederek şunları söyledi:
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izmir, tarihi eser, balık

8 bin yıl öncesine ait 'balık' figürü bulundu

12:22 19.10.2021
© DHA8 bin yıl öncesine ait 'balık' figürü
8 bin yıl öncesine ait 'balık' figürü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© DHA
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İzmir'de, Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde sürdürülen kazılarda, 8 bin yıl öncesine tarihlenen, 15 santim boyunda kemikten ve balık figürü şeklinde yapılmış, balık pulu temizliğinde kullanılan alet bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerindeki kazı çalışmaları sürdürülüyor.
Kazılarda kent, 8 bin 500 yıl öncesine tarihlenirken, üst üste kurulan 9 köy gün yüzüne çıkarıldı.
Ayrıca kazılarda binlerce yıl öncesine ait çipura, denizkestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntıya da ulaşıldı. İlk İzmirlilerin de bugünün kent sakinleri gibi başta midye olmak üzere deniz ürünlerini tükettiği, yine bu kazılardan anlaşıldı.
Bu yılki kazılarda, dikkat çeken bir buluntu daha ortaya çıkarıldı. 8 bin yıllık buluntunun 15 santim boyundaki kemikten ve balık figürü şeklinde yapıldığı, aletin balık pulu temizliğinde kullanıldığı belirtildi.
Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Balığı temsil eden kemikten bir alet. Üzerinde yoğun kullanımdan dolayı çizikler var. Balığın pullarına ve kuyruğuna kadar çeşitli detayların işlendiği ilginç bir alet. Batı Anadolu'da, Ege Bölgesi'nde buna benzer bir örneği görmedik. 8 bin yıl öncesindeki ilk Egelilere ve İzmirlilere ait günlük bir alet`" dedi.

İlk Egelilerin deniz ile ilişkisi

Buluntu hakkında bilgi veren Doç. Dr. Derin, özellikle Ege'de yaşayan ilk toplulukların deniz ve balık ile ilişkisinden bahsederek şunları söyledi:

"İlk Egeliler, denize yönelik yaşamış bir kültür. Balık ve midye gibi deniz canlılarıyla ilişkililer. Buluntumuz da denizle suyla ve balıkla ilgili. O dönemin insanları balık temizlemek için çeşitli aletler kullanmıştı. Biz de o döneme ait böyle bir alet bulduk. Balık temizlemek için kullanılan, kemikten yapılmış ve balık şeklinde bir spatula bu. Üzerinde balık pullarını temizlerken oluşan izleri görebiliyoruz. İlk İzmirlilerin basit bir aleti bile yaşamlarına uygun bir şekilde sanatsal bir hale dönüştürdüklerini görüyoruz. 15 santimetre uzunluğundaki bu aletin yapımında büyük ya da küçükbaş hayvan kemiğinin kullanıldığını görüyoruz."

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