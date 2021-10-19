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10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T00:18+0300
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10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
00:18 19.10.2021 (güncellendi: 00:21 19.10.2021)
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ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.